Veel praten en aftasten, dus duurt het allemaal veel langer met de collegevorming

Op 7 april, drie weken na de gemeenteraadsverkiezingen, traden in Noord-Beveland de nieuwe wethouders aan. Ál aan, kan nu wel worden gezegd. Want drie maanden na die verkiezingen is er in 46 van de 333 gemeenten nog géén nieuw college.

Dat hoeft ook niet, de Gemeentewet schrijft geen deadline voor. Maar het lijstje gemeenten waar de formatie nog gaande is, is lang. Den Haag staat erop, als enige van de vier grote steden. Van de veertig grootste gemeenten onder andere Almere, Den Helder en Roermond. Kleinere gemeenten als Voorschoten in Zuid-Holland, Putten in Gelderland of Smallingerland in Friesland hadden begin vorige week ook nog geen coalitie.

En, zo blijkt uit onderzoek van NRC, de snelheid is sinds enkele weken verdwenen uit het formatieproces. In de eerste twee weken na de verkiezingen hielden de onderhandelingen nog gelijke tred met 2018 en 2014, half juni vertraagden ze. Vier en acht jaar geleden waren rond deze tijd alle colleges gevormd, op één na. Nu stagneert het aantal nieuw gevormde colleges juist – al wordt het zomerreces, dat over twee weken begint, vaak als informele deadline gezien.

De langzame formatie heeft weinig te maken met grote inhoudelijke verschillen, wel met aftasten en praten. Zo probeert in het Noord-Hollandse Bergen de hele raad de vaak ruzieachtige sfeer te doorbreken door een raadsbreed akkoord te sluiten, waarbij er geen oppositie en coalitie zijn. In het Limburgse Bergen gaat de vorige coalitie door, maar hebben de partijen eerst nog naar andere partners gekeken. Daar is inmiddels een akkoord, maar volgt nog een raadsdebat.

Op Ameland werd er ook eerst zeven weken aan een raadsbreed akkoord gewerkt, om daarna te kijken naar een brede coalitie, om uiteindelijk uit te komen bij dezelfde coalitie als na de vorige verkiezingen. Beoogd wethouder Theo Faber van AmelandEén zegt: „Het had wel sneller gekund, daar ben ik eerlijk in.” De inhoud was niet het probleem, die is zelfs „samengevat op een dubbel A4tje”. „We wilden wat toevoegen, het moest geen herhaling worden in vergelijking met de afgelopen vier jaar.”

Veel lokale partijen

Dat zie je vaker: in ongeveer een op de tien gemeenten is de vorige coalitie ook de huidige, soms aangevuld met één nieuwe partner. In het Gelderse Druten bijvoorbeeld, bestaat de coalitie opnieuw uit Kernachtig Druten en een aantal Dorpslijsten. „Het is een bewezen formule”, zei Gerard Worm, lijsttrekker van Kernachtig Druten, bij de presentatie van het akkoord.

Lokale partijen, zoals Kernachtig Druten, zijn net als vier jaar geleden goed vertegenwoordigd in de coalities, blijkt uit het onderzoek van NRC. Ze waren de grote winnaar van de verkiezingen in maart, met 31 procent van de stemmen. In bijna alle gemeenten die klaar zijn met formeren leveren zij één of meer wethouders. In twaalf gemeenten zitten er alleen lokale partijen in het college.

Opmerkelijk is dat D66 en GroenLinks, die elk zo’n twintig raadsleden meer kregen, die winst niet in gelijke mate wisten te verzilveren. D66 ging van 244 naar 293 coalitiezetels, het aantal GroenLinksers dat in de – tot dusver bekende – coalities plaatsneemt, bleef juist bijna gelijk ten opzichte van de vorige verkiezingen: van 270 naar 274. Dat aantal kan nog groeien: in onder meer Den Haag en Almere onderhandelt de partij mee.

VVD en CDA verloren bij de verkiezingen juist raadszetels, maar kwamen nog altijd in zo’n 150 van de gemeenten in de coalitie terecht. De partijen verloren beide in twintig gemeenten hun plek in de coalitie.

Ook opvallend: de SGP is getalsmatig met 229 raadszetels weliswaar een kleine partij, maar kwam tot nu toe in 36 gemeenten in de coalitie terecht, en leverde 39 wethouders. Bijna 80 procent van alle raadsleden van de partij zit ergens in Nederland in de coalitie. De lijstcombinatie ChristenUnie/SGP is daarbij niet meegeteld.

Succes is er eveneens voor Volt, dat voor het eerst lokaal meedeed en in Maastricht en Arnhem meteen deelneemt aan het college. Ook de Partij voor de Dieren levert in Arnhem een wethouder. Denk gaat voor het eerst meebesturen in Rotterdam en Schiedam.

Van de grotere landelijke partijen zijn Forum voor Democratie en de PVV de enige die wel in gemeenteraden zitten (met respectievelijk 50 en 61 zetels), maar nergens deelnemen aan coalities.

Winnaar buiten de coalitie

Winnaars nemen overigens niet altijd deel aan de colleges. In zo’n dertig gemeenten werd de grootste – of gedeeld grootste – partij buiten de coalitie gehouden. Zoals in Bergen op Zoom, waar lokale partij GBWP weliswaar twee zetels verloor, maar met zeven zetels wel de grootste bleef. „We zijn op een niet-fraaie wijze pootje gelapt”, zegt fractievoorzitter Arjan van der Weegen. GBWP werd van verkiezingsfraude beticht. Dat was volgens het Openbaar Ministerie niet waar, maar andere partijen waren al aan het formeren geslagen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de verdere versnippering van de gemeenteraden nauwelijks heeft geleid tot meer partijen in de coalities. De gemeente Heerlen, waar de grootste partij ook buiten de coalitie gehouden werd, heeft de grootste tot dusver bekende coalitie: acht partijen. Ook heeft de versnippering – of de extra taken die door het Rijk bij de gemeenten zijn neergelegd – niet geleid tot heel veel meer wethouders. Het aantal wethouders is, voor zover bekend, toegenomen met een klein twintigtal, een stijging van zo’n twee procent.

Gemeenten moeten volgens de Gemeentewet minimaal twee wethouders hebben. Maar er is ook een maximum om de balans tussen de raad en het college niet te verstoren: het aantal wethouders mag niet groter zijn dan een vijfde van het aantal gemeenteraadszetels. Amsterdam en Rotterdam (beide met 45 raadsleden) hebben er elk negen, het maximum.

Sommige gemeenten werken met parttime wethouders. Dan mag er 10 procent méér tijd worden verdeeld: bij bijvoorbeeld 21 gemeenteraadszetels kunnen de wethouders dan samen 4,4 fte vullen. Ook dat komt voor in verschillende gemeenten. Zo is in Dalfsen (Overijssel) het aantal wethouders – op 21 raadsleden – met één gestegen naar vier, maar werkt een wethouder parttime. „De grote hoeveelheid opgaven en een terugtrekkende rijksoverheid vereisen een sterk en krachtig College”, schrijft de coalitie in een brief aan de gemeenteraad. „Ook kwantitatief moet het College de grote hoeveelheid onderwerpen aan kunnen.”

In Dongen (Noord-Brabant, 21 zetels) kwamen de onderhandelaars met eenzelfde argument, voor een extra wethouder die drie dagen per week werkt: „De maatschappelijke opgaven worden verder verzwaard. Een extra wethouder geeft de mogelijkheid tot meer diepgang in de dossiers.”

De Wethoudersvereniging vindt dat opnieuw naar dat maximale aantal wethouders gekeken moet worden. „In de Tweede Kamer wordt gesproken over hoe zwaar het werk is en over uitbreiding van het parlement. Ze vergeten dat uitvoerende taken uiteindelijk op het bordje van de wethouder terechtkomen: klimaat, woningbouw, de huisvesting van Oekraïners…”, zegt Jeroen van Gool, directeur van de vereniging.

Onderzoek Colleges

Samen met de Vereniging van Griffiers deed NRC tussen 20 en 24 juni onderzoek naar de vorming van de colleges in de 333 gemeenten waar in maart raadsverkiezingen waren. Ontbrekende gegevens werden aangevuld met openbare informatie, vooral via gemeentelijke websites. Gekeken werd of er al een akkoord was bereikt dat publiekelijk te raadplegen was. NRC onderzocht ook welke wethouders benoemd zijn, welke portefeuilles zij kregen en tot welke politieke partij zij behoorden. De akkoorden die tussen 27 juni en 1 juli zijn gesloten, zijn niet meegenomen in de telling.

VVD doet het geld, GroenLinks het klimaat

Wat de verdeling van de portefeuilles betreft, zijn er weinig verrassingen. Wethouders die namens VVD in colleges zitten, gaan vaak over het geld, met portefeuilles als financiën en economie. Ook verkeer en vervoer en woningbouw zijn populair bij VVD’ers. Wethouders van de PvdA zijn relatief vaak terug te vinden in het sociale domein, jeugdzorg en sociale zaken en werkgelegenheid. Sport blijkt echt een portefeuille voor CDA’ers. Bij D66 springt onderwijs eruit en bij GroenLinks klimaat en energietransitie. De wethouder van de pan-Europese partij Volt houdt zich in Limburg bezig met de Euregio.

Wethouders van lokale partijen houden zich vaker bezig met ruimtelijke ordening en wonen, en portefeuilles die zich niet direct laten vangen in traditionele lijstjes. In de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten heeft ieder lid van het college – ook de burgemeester – ‘bestuurlijke vernieuwing’ in de portefeuille.

Nog altijd is een meerderheid van de wethouders man. Van de 1.145 wethouders die tot nu toe zijn geïnstalleerd, is een op de drie vrouw. Dat was in 2018, na de benoeming van alle wethouders, ongeveer een kwart. GroenLinks heeft verhoudingsgewijs de meeste vrouwelijke wethouders, 42,9 procent. Denk de minste – alle drie de wethouders zijn man. De SGP heeft één vrouwelijke wethouder: Paula Schot in Schouwen-Duiveland.