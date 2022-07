‘Provincie Loehansk volledig in Russische handen’

Het Russische leger zegt een belangrijke militaire overwinning te hebben geboekt in de oorlog met Oekraïne. Met de inname dit weekend van de oostelijke stad Lysytsjansk is volgens Moskou nu de hele provincie Loehansk in handen van Rusland en pro-Russische separatisten. Daarmee zou Rusland een stap dichter zijn bij het behalen van een van zijn belangrijkste nieuwe militaire doelen sinds de mislukte aanval op de hoofdstad Kiev: de verovering van de volledige Donbas-regio.

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft zondag president Poetin officieel gemeld dat Lysytsjansk „bevrijd” is, aldus een verklaring van het ministerie van Defensie. Volgens Sjojgoe heeft Rusland nu de „volledige controle” over de stad, waar voor de oorlog bijna honderdduizend mensen woonden. Een woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Defensie betwistte dat weliswaar later die dag, maar ook internationale waarnemers gaan er inmiddels vanuit dat de stad is gevallen. Het Amerikaanse Institute for the Study of War meldde zaterdag al dat Oekraïense militairen zich „welbewust” hadden teruggetrokken.

Cruciale stap

De inname van Lysytsjansk markeert een cruciale stap in de slag om de Donbas, die Rusland ruim tweeënhalve maand geleden begon. Toen Poetins aanvankelijke operatie om grote delen van Oekraïne te veroveren in april vastliep, en het Russische leger zich gedwongen moest terugtrekken uit het gebied rond Kiev, vernauwde hij zijn vizier naar de oostelijke regio Donbas, waarvan behalve Loehansk ook de provincie Donetsk deel uitmaakt. Lysytsjansk was de laatste grote stad in Loehansk die nog niet in handen was van Rusland. Vorige week werd ook al de vlakbij gelegen stad Sjevjerodonetsk ingenomen.

De provincie Donetsk is volgens analisten op dit moment voor de helft in handen van de Russen. De Oekraïense strijdkrachten en westerse experts verwachten komende dagen dan ook een bloedige strijd om de laatste Oekraïense bolwerken daar. Volgens de gouverneur van Loehansk, Serhi Hajdaj, pasten de Russen bij de inname van Lysytsjansk „onbeschrijflijk gewelddadige” tactieken toe. In Donetsk zal het niet anders zijn, meent hij. Velina Tchakarova, directeur van het Oostenrijkse onderzoeksinstituut voor Europese en veiligheidsvraagstukken AIES, zei zondag te verwachten dat Rusland „geen enkele reden heeft om te stoppen met zijn oorlog”.

De prijs die Rusland moet betalen voor de overwinning in Lysytsjansk is hoog. De Amerikaanse historicus Philips O’Brien van de University of St Andrews in Schotland wijst er op sociale media op dat Rusland er bijna tweeënhalve maand over heeft gedaan om een gebied ter grootte van de regio Londen te veroveren, waarbij Rusland „zware verliezen” heeft geleden. Gebrekkige discipline, verouderde wapens, problemen met het aanvoeren van rekruten en de vele (door Poetin afgedwongen) wisselingen van de wacht binnen de legertop zouden ertoe hebben geleid dat de overwinning slechts na 77 dagen werd bereikt. De slag om de Donbas is nu al „een van de langst durende veldslagen van de twintigste en eenentwintigste eeuw”, aldus O’Brien.

Het is nog de vraag of de Russen hun veroverde gebied kunnen vasthouden. Het Oekraïense leger vecht fel terug en komende tijd worden nieuwe, zwaardere wapens van westerse bondgenoten verwacht. Een Oekraïense legerwoordvoerder toonde zich zondag onder verwijzing naar die leveranties strijdlustig. Volgens hem was „het spel in de Donbas nog lang niet uit”. „Voor Oekraïners heeft het leven de hoogste prioriteit. Dus soms trekken we ons terug uit bepaalde gebieden, om ze later weer in te nemen.”

