Het onthutsende artikel Veenstra’s huis is eindelijk veilig. Nu de duizenden andere huizen nog (18/6) geeft een inkijk in het eindeloos gesteggel over hoe elk individueel schade-huis versterkt moet worden. Een aldus versterkt huis kost twee keer zoveel als slopen en nieuwbouw. De vraag is of het niet beter, sneller en goedkoper kan.

Hennes de Ridder is emeritus hoogleraar Integraal Ontwerpen aan de faculteit der Civiele Techniek en Aardwetenschappen, TU Delft.

Na de aardbeving in 2012 (Huizinge) werd de NAM, als veroorzaker van de schade, verantwoordelijk gesteld voor de versterkingsoperatie. Niemand – ook de NAM niet – wist hoe dat moest. Omdat het niet opschoot werd in 2015 de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) benoemd om te bepalen wat er moest gebeuren. De rekening daarvoor ging vervolgens naar de NAM. Dat werkte natuurlijk niet. Vanaf dat moment werd de strijd tussen de NCG en de NAM over de ruggen van de gedupeerden uitgevoerd en door de ingevlogen adviseurs opgevoerd. Er zijn honderden miljoenen uitgegeven voor de versterking van een paar duizend huizen. Grootste probleem is nog steeds het gebrek aan kennis.

Grote massa

Hoewel? Bijna iedereen weet dat de Nederlandse huizen niet zijn gebouwd om aardbevingen te weerstaan. Ze zijn voornamelijk gedimensioneerd op enerzijds verticaal werkend eigen gewicht en anderzijds horizontale windbelasting. De huizen worden daarom sinds mensenheugenis gebouwd met relatief zwakke, gemetselde muren, die bij kleine zettingen makkelijk scheuren. Met uitzondering van de losliggende dakpannen zijn alle onderdelen van een huis – zoals balken, planken en stenen – die samen de muren, kolommen, vloeren, kozijnen en dakbeschot vormen – stijf aan elkaar verbonden met spijkers, ankers, schroeven, bouten, moeren, specie, schuim en lijm. Dat alles is nodig om de gebruiks- en windbelasting op te nemen. Omdat de huizen gewoon op de grond staan en per kilo hooguit 2 euro kosten, wordt er bij het ontwerp niet gekeken op een kilootje meer of minder. Al met al zijn de huizen dus stijf en zwak en hebben een grote massa.

Bij een aardbeving is er sprake van horizontale en verticale versnellingen in de grond. De belasting die daardoor op een huis werkt, wordt bepaald door zowel de massa als de stijfheid van het bouwwerk. Hoe groter de stijfheid en massa, des te groter de sterkte van een huis moet zijn. Indien de belasting groter is dan de sterkte gaat het huis scheuren. Er geldt dat een aardbevingsbestendig huis – net zoals bijvoorbeeld een rietstengel – zo min mogelijk massa moet hebben en zowel slap, als sterk moet zijn. De Groningse huizen zijn dat niet. Ook bij lichte aardbevingen zullen veel huizen scheuren.

Zware staalconstructies

Als een gescheurd Gronings huis – op de in de bouw gebruikelijke manier – wordt versterkt met zware balken en stevige verbindingen, wordt het niet alleen stijver, maar krijgt het ook meer massa. Het gevolg is dat het versterkte huis bij een aardbeving zwaarder wordt belast dan vóór de versterking het geval zou zijn. De vraag is dan of de aangebrachte versterking groot genoeg is om bij een nieuwe aardbeving de toegenomen belasting op te nemen. De onzekerheid hierover leidt tot zware staalconstructies in en om het huis.

Niet voor niets worden nieuwe huizen in aardbevingsgebieden losgekoppeld van hun fundering met de zogenaamde Base-Isolation, waarbij de bodemplaat van het huis rust op gladde glijders die op een fundering staan. Een aardbeving heeft daardoor nauwelijks effect op het huis. De aarde trilt, maar het huis trilt niet mee. Deze Base-Isolation methode is voor een bestaand huis in Groningen erg kostbaar en geeft ook veel ongemak voor de bewoners omdat ze lange tijd het huis uit moeten.

Wat ze in Groningen kennelijk nog steeds niet (willen?) weten is dat er juist voor bestaande huizen een eenvoudige, goedkope en snel te realiseren variant van Base-Isolation is ontwikkeld. Er wordt één grote horizontale ‘preventieve’ scheur in de funderingsmuren onder het huis aangebracht die met zeer gladde glijders wordt uitgerust, waardoor het huis in zijn geheel kan glijden op zijn funderingsmuren. Op de hoekpunten van het huis worden verankerde fenders gemaakt voor het opnemen van de windbelasting. Breekpennen zorgen ervoor dat de fenders bij aardbevingen worden uitgeschakeld en het huis weer kan glijden.

Eenvoudige reparaties

Dit conceptueel systeem is op schaal beproefd op de trilbank van kennis- en innovatieplatform BuildinG in Groningen. De proefresultaten geven aan dat de door het huis op te nemen horizontale kracht, bij een maatgevende aardbeving, in dezelfde orde ligt als de maatgevende windbelasting. Op die belasting zijn, zoals gezegd, de huizen berekend. Het grote voordeel is dat een te behandelen huis, na het aanbrengen van deze preventieve scheur, niet meer versterkt hoeft te worden. Er kan dan volstaan worden met eenvoudige reparaties.

Dit systeem kan geïndustrialiseerd, gestandaardiseerd voor alle schade-huizen worden toegepast. De huizen zijn dan veilig. De reparaties kunnen daarna op de gebruikelijke manier worden getaxeerd en zonder gesteggel vergoed. Binnen tien jaar kan de hele operatie afgerond zijn, kost hooguit één miljard euro en de Groningse gaskraan zou zo maar weer open kunnen.