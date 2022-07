Meerdere gewonden bij schietpartij winkelcentrum Denemarken

Meerdere mensen zijn zondagmiddag neergeschoten door een nog onbekende dader bij een winkelcentrum in de Deense stad Kopenhagen. Dat meldt de Deense politie op Twitter. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn geraakt en of er doden zijn gevallen.

De politie bevestigt dat er schoten zijn gelost in het winkelcentrum en dat meerdere mensen zijn geraakt. Mensen worden met klem opgeroepen uit de buurt te blijven van het gebied terwijl de politie onderzoek doet.

Hulpdiensten rukten massaal uit na de schietpartij, met meerdere ambulances en politiewagens. Op beelden die door Deense media wordt gedeeld is te zien dat een man is opgepakt. De politie bevestigt dat een persoon is opgepakt in verband met de schietpartij, maar kan verder niks vrijgeven over zijn of haar identiteit.