Lysytsjansk als laatste grote Oekraïense stad in provincie Loehansk nu in Russische handen

De in de oostelijke Donbas-regio gelegen Oekraïense stad Lysytsjansk is na wekenlange gevechten in Russische handen gevallen. Berichten met die strekking deden zaterdag nog alleen op Russische kanalen de ronde, maar worden nu ook bevestigd door Oekraïense militaire bronnen, meldt het Duitse persbureau DPA. De val van Lysytsjansk betekent dat de Russen nu alle grote steden in de provincie Loehansk hebben veroverd.

Volgens het Amerikaanse Institute for the Study of War — dat beelden analyseerde — trokken de Oekraïners zich zaterdag weloverwogen terug uit Lysytsjansk. Hooggeplaatste Oekraïense militairen maakten het verlies van de stad niet publiekelijk bekend, maar stopten tegelijkertijd wel te rapporteren over de stand van zaken aldaar. Het is niet bekend of er op dit moment nog Oekraïense militairen in Lysytsjansk zijn.

Op Russische staatsmedia zijn beelden te zien van door Moskou gesteunde separatisten of Russische militairen die door de straten van Lysytsjansk paraderen. Op Telegram circuleert een video waarin een rode vlag met hamer en sikkel is te zien op de overblijfselen van het gemeentehuis van de stad. Fotomateriaal van het gemeentehuis van vóór de oorlog lijkt uit te wijzen dat het op de videobeelden inderdaad om hetzelfde gebouw gaat.

De inname van Lysytsjansk markeert een belangrijke overwinning voor Rusland in de strijd om de Donbas. De afgelopen maanden heeft het Kremlin die regio tot zijn belangrijkste oorlogsdoel gemaakt. Vorige week viel ook het vlak naast Lysytsjansk gelegen Sjevjerodonetsk al in Russische handen.

