Johan Remkes tot ontsteltenis boeren aangewezen als bemiddelaar tussen boeren en overheid

Johan Remkes gaat bemiddelen in de voorbereiding van gesprekken tussen de boeren en de politiek. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zondag bekendgemaakt. De 71-jarige VVD’er start vanaf 13 juli met de voorbereidingen van de gesprekken. Die moeten in de tweede helft van augustus van start gaan, schreef landbouwminister Henk Staghouwer (ChristenUnie) vrijdag aan de Tweede Kamer.

Premier Mark Rutte (VVD) stemde afgelopen donderdag in met de suggestie van de Kamer om een onafhankelijke bemiddelaar aan te stellen, die de gemoederen tussen overheid en boeren kan bedaren. „Het kabinet ziet de gesprekken als een belangrijke plek om de zorgen en emoties te benoemen zodat er een beter begrip ontstaat voor elkaars positie”, schreef Staghouwer in zijn Kamerbrief.

Rutte benadrukte donderdag dat het kabinet weliswaar open staat voor dialoog, maar niet onvoorwaardelijk: relschoppers zijn niet welkom aan tafel en er valt niet te tornen aan de in de coalitie afgesproken doelstelling om de stikstofuitstoot te halveren. Actievoerende boeren willen juist wel een streep door het hele stikstofplan.

Boeren ontsteld

Recentelijk begeleidde Remkes samen met Wouter Koolmees (D66) de laatste fases van de formatie van het huidige kabinet. Eerder was hij onder meer ook stikstofadviseur van het kabinet-Rutte III. In 2019 was het juist de commissie-Remkes die in een adviesrapport aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit concludeerde dat vervuilende veebedrijven moesten worden uitgekocht.

Boeren zijn ontsteld over de aanstelling van Remkes. Vicevoorzitter van de Farmers Defence Force Jos Ubels laat aan persbureau ANP weinig vertrouwen te hebben in de gesprekken. „Het kabinet maakt blunder op blunder en nu sturen ze een bemiddelaar op pad die eenzijdig het gesprek aan moet gaan zonder aan de [stikstof]doelen te mogen tornen”, schrijft hij. Ook de voorman van boerenactiegroep Agractie, Bart Kemp, benadrukt dat Remkes „geen vertrouwen” geniet in de agrarische sector, meldt ANP.

