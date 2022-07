Hoe mensen zich afkeren van de politiek is een geleidelijk proces

Soms zette de gastvrouw ineens een stapel boterhammen op tafel. Soms werd er een hele maaltijd voor hem gekookt. En altijd, zegt socioloog Roy Kemmers, waren de gesprekken die hij voerde met PVV-stemmers en mensen die helemaal niet stemmen „heel fijn”.

Kemmers promoveerde begin juni aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn onderzoek naar de onvrede van populistische stemmers en van niet-stemmers. Zo’n tien jaar werkte de socioloog, die doceert aan het University College in het centrum van Rotterdam, aan zijn onderzoek. Hij struinde internetfora en, toen nog, Hyves af op zoek naar in totaal achttien mensen die hij vervolgens urenlang interviewde.

CV University College

Roy Kemmers (1980) is als socioloog verbonden aan de Erasmus University College in Rotterdam. Al tijdens zijn studie sociologie (2005-2010) in dezelfde stad begon hij als student-assistent. Sinds 2015 werkt hij als docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij als hoofdredacteur verbonden aan het Sociologie Magazine.

„Ik heb geprobeerd hun scepsis over de wetenschap te omzeilen door te zeggen dat ik écht geïnteresseerd was in wat zij vonden. En het is een populistisch argument, maar het is wel zo: dat hun stemmen in de wetenschap niet gehoord worden.” Veel onderzoek naar populisme spreekt óver kiezers, zegt Kemmers, niet mét hen. Hij werkte met een ‘topic list’, geen vaste vragenlijst, om te laten zien dat hij „echt geïnteresseerd was” in hun antwoorden.

„Sommige scholen sociologen zijn erg van de theoretische problemen. Ik voel me sterker verwant aan mensen als Arlie Hochschild, die langdurig onderzoek deed onder Trump-stemmers in Louisiana. Ik probeer het raam open te zetten. Dan zie je verrassend vaak dat wat er in de samenleving gebeurt veel gevarieerder is dan een theorie veronderstelt.”

Anders gezegd: veel veronderstellingen over populistische stemmers en mensen die helemaal niet gaan stemmen, werden weerlegd tijdens de gesprekken die Kemmers voerde.

Kemmers is met name kritisch over het populaire idee dat populistische stemmers ‘verliezers van de globalisering’ zijn. „Dat gaat ervan uit dat mensen door structurele maatschappelijke krachten als een soort biljartbal door de samenleving worden gekaatst.” De socioloog constateerde juist een heel geleidelijk proces waarin stemmers, met tal van verschillende achtergronden, zich van de gevestigde politiek afkeerden.

Die „anti-establishmentcarrière” begint met een ‘introductie’. „Voor sommige mensen was dat de verschijning van Pim Fortuyn. Vervolgens volgt een periode van validatie: mensen zoeken informatie op, lezen veel, zoeken gelijkgestemden op. Tot slot consolideert hun onbehagen met de gevestigde politiek zich en gaan ze hun leven meer inrichten volgens hun opvattingen.”

Sluit het een het ander uit? Een globaliseringsverliezer is wellicht vatbaarder voor zo’n introductie omdat die toch al sterker het gevoel heeft dat nationale politiek door globalisering te weinig macht heeft om hun problemen op te lossen.

„Dat kan zeker. Maar de verhalen van mensen verschilden. Het is niet één structurele kracht die mensen een bepaalde kant op duwt. Als je je perspectief verplaatst naar de mensen zélf, dan gaat het erom hoe zij betekenis geven aan politiek en hoe hun positie verandert. Ik probeer ruimte te bieden aan de verschillende vormen die onbehagen kan hebben. Dat contrasteer ik met de benaderingen die uitgaan van krachten als globalisering.”

Daardoor weerlegt Kemmers een gangbare veronderstelling over niet-stemmers. „Vaak wordt aangenomen dat zij apathisch zijn over de politiek. Maar bij de mensen die ik sprak, was vaak juist het tegenovergestelde het geval. Zij haalden betekenis uit het feit dat ze níét gingen stemmen, ze hadden er een boodschap mee.”

Een andere weerlegde veronderstelling: ontevreden kiezers zijn eigenlijk irrationeel en weten te weinig. Kemmers: „Het idee is vaak dat als je ze maar uitlegt hoe het écht werkt, mensen wel weer terugkeren bij de gevestigde orde. Zo ging dat in de campagne van 2002 bijvoorbeeld. PvdA-leider Ad Melkert kwam constant met wetenschappelijke feiten die het populisme moesten weerleggen.”

Maar wat Kemmers in de huiskamers hoorde was iets anders: „Mensen hebben júíst onderzoek gedaan, zijn júíst goed geïnformeerd. Maar ze geven op een andere manier betekenis aan feiten. Als je erkent dat mensen zich op basis van hun eigen kennisvergaring hebben afgekeerd van de gevestigde politiek, dan snap je ook dat ze zich bijvoorbeeld niet zomaar laten overtuigen door een overheidswebsite die het belang van verkiezingen nog eens uitlegt.”

Die ‘alternatieve’ kennis negeren leidt tot verder onbehagen, zag Kemmers bij de geïnterviewden. In zijn proefschrift bepleit hij daarom dat gevestigde politieke partijen en media juist responsiever worden ten opzichte van afgehaakte burgers.

Sinds 2002 zeggen politici en media vaak dat ze beter willen luisteren naar populistische stemmers. Volgens critici wordt er inmiddels te véél geluisterd.

„Ik denk dat de manier waarop wordt geluisterd niet voldoende diepte heeft. Er wordt zelden echt doorgevraagd. Het ontbreekt aan de diepte om mensen serieus te nemen. Hochschild heeft het over een empathy wall, de muur waardoor we anderen niet écht begrijpen en waar je pas doorheen kan als je je verdiept in iemands positie.”

Volgens Kemmers komt dat doordat sommige populistische (niet-)stemmers in een andere belevingswereld zitten. „Er is sprake van verschillende machtsoriëntaties, de plek waar mensen de macht plaatsen.”

Plaatsen mensen die in Den Haag, bij gekozen volksvertegenwoordigers? Dat noemt Kemmers de ‘transparante machtsoriëntatie’. Mensen met een ‘ondoorzichtige machtsoriëntatie’ denken juist dat de macht bij grote bedrijven ligt of bij organisaties waarvan mensen vermoeden dat ze bij complotten betrokken zijn, zoals de Bilderberg-groep. Die oriëntatie verheldert bijvoorbeeld waarom kiezers zich aangetrokken voelen tot Forum voor Democratie: niet ondanks maar dankzij hun afkeer van het parlementaire werk. „FVD wil meer een culturele strijd winnen dan beleidspunten winnen in de Tweede Kamer. Dat matcht met mensen die vinden dat de macht niet in Den Haag ligt.”

Die machtsoriëntaties maken het kweken van wederzijds begrip lastig. „Mensen met een ondoorzichtige machtsoriëntatie keren zich af van de gevestigde orde, die volgens hen de feiten maar niet onder ogen wil zien. Omgekeerd vinden mensen die de macht in Den Haag plaatsen dat niet-stemmers irrationeel zijn.”

Toch moeten die twee in gesprek blijven, denkt Kemmers. „Probeer elkaar te begrijpen. Probeer te begrijpen waar de ander vandaan komt. Mensen zijn heel toegankelijk, maar je moet ze wel serieus nemen. Dat zeg ik ook altijd tegen zowel respondenten als studenten. Er zijn geen goede of foute antwoorden, er zijn alleen betekenisvolle antwoorden. Maar je moet er wel naar willen luisteren.”