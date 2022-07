Hoe de comeback van QAnon-leider ‘Q’ wordt gevierd op Trumps platform

Het was de afgelopen week feest in de wereld van QAnon. Voor het eerst sinds Trump’s verkiezingsnederlaag liet leider Q weer van zich horen. „Are you ready to serve your country again?”, zo vroeg een anonieme figuur genaamd Q op het extreemrechtse internetforum 8kun (eerder bekend als 8chan) op vrijdag 25 juni. De aanhangers van leider Q en zijn complotten geloven dat oud-president Donald Trump een geheime strijd voert tegen de deep state: een wereldwijde groep pedofiele satanisten die de dienst uitmaakt binnen verschillende overheden, de zakenwereld en media. Zijn complotten worden wereldwijd door miljoenen mensen geloofd.

Het is niet duidelijk of de nieuwe berichten van Q - ook wel Q drops genoemd - zijn geplaatst door de oorspronkelijke Q. Experts vermoeden dat de beheerders van 8kun hebben geholpen bij zijn terugkeer, door zijn bericht te faciliteren of zelfs te fabriceren. In QAnon-groepen op berichtenapp Telegram trekt men zich weinig van de twijfel aan. „Praise GOD”, „God is winning” en „Another big win”,zo klinkt het.

Ik nam een kijkje op het socialemediaplatform Truth Social, van de nog altijd van Twitter en Facebook verbannen Trump om te kijken hoe de terugkeer van Q daar viel. Truth Social is vanaf het begin al een echokamer voor QAnon-complotten. 24 uur vóór de ontwikkelaars een account voor Trump zelf aanmaakten, hadden ze er al één voor Q aangemaakt. Sindsdien heeft het platform vele QAnon-influencers een geverifieerd profiel gegeven. Trump helpt bij het verspreiden van QAnon-complotten door berichten van deze profielen verder te delen.

Wat ik zag was een kleine groep complotdenkers die geloven dat de terugkeer van Q een belangrijk historisch moment is voor hun beweging. „Q deelt weer berichten en Trump houdt weer rally’s. Maak je klaar patriotten. We gaan weer in de aanval”, schrijft de geverifieerde QAnon-influencer Qtah.

Of de nieuwe Q nu echt is of nep, de berichten van Q brengen de harten van QAnon-aanhangers weer ouderwets op hol.