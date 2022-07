Groenewegen wint derde etappe Tour de France na massasprint

De Nederlander Dylan Groenewegen heeft de derde etappe in de Tour de France gewonnen. De wielrenner van ploeg BikeExchange – Jayco was net iets sneller dan geletruidrager Wout van Aert in de massasprint in het Deense Sønderborg. De Belg Jasper Philipsen werd derde.

Net zoals afgelopen dagen vond de etappe plaats in Denemarken. Omdat er haast geen klimmetjes in het parcours waren opgenomen werd vooraf al gerekend op een massasprint, met als grootste kanshebbers wielrenners als Groenewegen, Van Aert en Fabio Jakobsen, die zaterdag de tweede etappe op zijn naam schreef.

Van Aert leek in de laatste meters op de etappewinst af te stevenen maar werd nog voorbijgereden door Groenewegen. Van Aert is nog wel leider in het klassement. De beste Nederlander is Mathieu van der Poel op de vijfde plek.

Voor Groenewegen is het de vijfde keer dat hij een etappe in de Tour de France wint. De laatste keer dat de 29-jarige renner een etappe won was in 2019. De vierde etappe vindt dinsdag plaats in Noord-Frankrijk, van Duinkerke naar Calais.