Een paradoxaal woord

‘Mamma, ’k wil ’n man hê!/Watter man, my liewe kind?/Wil jy dan ’n Boerseun hê? Ja, mamma, ja!” Onzeker is precies hoe oud dit minnelied is; de Afrikaners die het zongen — de Boeren — begonnen in 1835 aan hun Grote Trek vanuit de Kaapkolonie naar het binnenland. Maar het klinkt wel iedere dag in mijn hoofd nu onze eigen boeren zich roeren, en hoe.

Het woord is één grote paradox. Soms wil iedereen Boer of boer zijn, soms juist niet. De Boer/boer kan schurk zijn of held, vrijheidsstrijder tegen de Nederlandse en Engelse koloniale heersers of uitvinder van de apartheid. Zorgzame, sterke man die zorgt voor voedsel of platte ongecultiveerde rabouw met vuil onder de nagels.

Fake boeren

Dan heb je de fake boeren. Zie die jongeman daar, het woord ‘Boer’ op z’n T-shirt, die briest: „Onze manier van leven wordt bedreigd!” De verslaggever van De Telegraaf wil weten hoe het gaat op de boerderij. De jongen: „Nee. Ik heb thuis drie kippen in de woonwijk.”

Geen woord is momenteel meer beladen dan ‘boer’. Dat beperkt zich niet tot de oorlog op de door tractoren verstopte snelwegen of bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD), waar boeren een politieblokkade doorbraken en gingen strooien met hooi. Ook in taalkundige kringen laat ‘boer’ de emoties hoog oplopen. Zo betoogt Klaas Hanzen Heeroma (1909 - 1972) in een verhandeling beschikbaar in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren dat de „mening als zou boer oorspronkelijk een minachtende klank (te) hebben gehad onjuist is”. Ze werden namelijk „op dezelfde wijze als in later tijd de bewoners der noordoostelijke streken ( … ) knoeten, poepen enzovoort” genoemd. Maar, zegt Heeroma, juist „de oudste zestiende eeuwse plaatsen tonen een gebruik van boer in zeer appreciërende zin”.

Befaamde leus

Lees je verder, bijvoorbeeld in P.G.J. van Sterkenburgs Vloeken. Een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (2001), dan kom je nog meer geringschatting tegen. Zo kon je in de Middeleeuwen vloeken door te zeggen: „Gans vijftien boeren!” Verder, in M. De Costers Groot scheldwoordenboek: van apenkont tot zweefteef (2007): „Boer. Iemand afkomstig van het platteland; provinciaal. Van zo iemand wordt van oudsher verondersteld dat hij of zij achterlijk is … Ook in samenstellingen zoals stinkboer. Achterhoekers worden in Amsterdam vaak uitgemaakt voor boer.”

Nog erger is het in mijn land van herkomst, Zuid-Afrika. Daar scanderen ze soms „Kill the Boer, kill the farmer.” De befaamde leus, vooral na de afschaffing van de apartheid publiekelijk gebezigd, was even weg uit het openbare leven aldaar, maar vorig maand klok die weer toen leden van de Economic Freedom Fighters (EFF) voor het Onafhankelijkheidshof in Johannesburg demonstreerden.

Misschien komt het doordat ik ooit zelf ‘Boer’ was, maar dat liedje blijft prachtig. Die dochter wil maar één soort man. Het meisje droomt: ‘In ’n Boer se arme wil ek lê/ dit is my plesier,/met die Boerjongkêrels hier.’