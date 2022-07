Duizenden evacuaties in afwachting van overstromingen Australië

Duizenden mensen zijn geëvacueerd in Australië nadat hevige regenval voor overstromingen heeft gezorgd en volgens lokale autoriteiten levensgevaarlijke situaties oplevert. The Bureau of Metereology, het meteorologisch instituut van Australië, gaf een waarschuwing voor extreme weersomstandigheden, waaronder zware regenval en windstoten tot 90 kilometer per uur. Afgelopen nacht is de hoofddam van Sydney al begonnen met overstromen.

Ruim dertigduizend mensen in Sydney, de grootste stad van Australië, wordt met klem aangeraden hun huis te verlaten. Stephanie Cooke, minister van noodhulpdiensten, informeerde Australische media dat een groot deel van Sydney en South-Wales wordt „geconfronteerd met gevaren op meerdere fronten: plotselinge overstromingen, overstroomde rivieren en kusterosie”. Cooke noemde het een levensgevaarlijke situatie die zich „extreem snel ontwikkelt”.

De weersomstandigheden hebben al één persoon het leven gekost. Lokale autoriteiten melden dat de verwachte overstromingen op hetzelfde niveau zullen komen als de watersnood van afgelopen maart, die de toenmalige Australische premier Scott Morrison “de ergste watersnood uit de Australische geschiedenis” noemde. Ook deze overstromingen troffen South-Wales en Sydney.