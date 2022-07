Djokovic maakt einde aan Wimbledon-sprookje Van Rijthoven

Tim van Rijthoven is er niet in geslaagd om de kwartfinale van Wimbledon te halen. 20-voudig grandslamwinnaar Novak Djokovic versloeg de 25-jarige Nederlander zondagavond in vier sets (2-6, 6-4, 6-1, 6-2).

Het was de eerste Nederlaag voor de Brabander na acht zeges op rij, waarvan drie op het gras van Wimbledon. Van Rijthoven was de eerste Nederlander in twintig jaar die de vierde ronde van het Grandslamtoernooi in Engeland wist te bereiken. Hij werd tot Wimbledon toegelaten met een wildcard doordat hij begin juni het ATP-toernooi van Rosmalen won.

De nummer 104 van de wereld verliet na de wedstrijd onder luid applaus het Centre Court. Djokovic zei na afloop onder de indruk te zijn van de Nederlander. „Hij was op dreef op deze ondergrond. Hij heeft veel talent, een geweldige service en een krachtige forehand. Het duurde even voordat ik daaraan gewend was.”

Maandag komt de laatste overgebleven Nederlander, Botic van de Zandschulp, nog in actie op Wimbledon. Ook hij wist de vierde ronde te behalen en neemt het daarin op tegen de nummer vier van de wereld, Rafael Nadal, die al twee grand slams won dit jaar.

Onnodige fouten

Van Rijthoven werd in de eerste set direct gebroken door de mondiale nummer drie van de wereld, maar wist zich terug te knokken met twee love games op eigen service. Hij had zelfs een aantal breekkansen, maar wist die niet te benutten waardoor de eerste set naar de Serviër ging.

Ook tijdens de tweede set wist Van Rijthoven zich goed te meten met Djokovic en wist deze set zelfs te winnen door de Serviër bij een stand van 3-3 te breken. In de derde set kwam Van Rijthoven echter direct op achter stand doordat hij zijn servicegame inleverde. Met name het hoog aantal onnodige fouten, 53 in totaal, zorgde ervoor dat de derde en vierde set snel beslist gewonnen werden door de Serviër.