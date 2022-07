Enkele parlementariërs beslissen deze maandag in een paar uur over de aankoop van meer F-35-gevechtsvliegen en Reaper-drones ter waarde van vele honderden miljoenen euro's. Daarmee lopen ze, op verzoek van staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie, VVD), vooruit op de behandeling van de volledige defensiebegroting dit najaar.

„Voor zover wij kunnen nagaan, is dit uniek in de parlementaire geschiedenis”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. Het komt wel voor dat de Tweede Kamer extra incidentele uitgaven goedkeurt, zoals onlangs voor het aanvullen van de munitievoorraden. Ongekend is dat de Kamer nu bij de aanschaf van zes extra F-35’s en vier nieuwe MQ-9 Reapers ook het zogeheten budgetrecht versneld uitoefent.

De Oekraïne-dynamiek is nog groter dan ik dacht Christ Klep militair historicus

„De Oekraïne-dynamiek is nog groter dan ik dacht”, verzucht militair historicus Christ Klep. Na de inval van Rusland in Oekraïne hebben Europese landen hun defensie-uitgaven met vele miljarden opgeschroefd. „Defensie heeft momentum en jast nu zoveel mogelijk materieel door het parlement”, zegt Klep. „Het gaat hier alleen wel om complexe systemen, die nog decennia operationeel blijven. Dus om die op een maandagmiddag in drie uurtjes te kopen...”

Om Nederland te verzekeren van een plek in de productielijnen van de fabrikanten moet Van der Maat uiterlijk half juli (F-35) en eind augustus (Reaper) contracten tekenen. „Hierbij kan helaas niet worden gewacht op parlementaire goedkeuring” van de begroting 2023, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Dus moet het parlement ‘ja’ zeggen vóór het zomerreces donderdag begint.

Dat is inderdaad uitzonderlijk, zegt Dick Zandee, defensie-expert bij Instituut Clingendael: „Maar dit zijn ook uitzonderlijke omstandigheden”. Nederland wil snel zo’n vijf miljard extra aan defensie uitgeven. De aanschaf van nieuwe wapens is zeer tijdrovend.

„Zoveel geld wegzetten kan alleen als je van de plank koopt”, zegt Zandee. Dat doet Nederland nu door met vervolgorders het arsenaal F-35’s (nu 46 stuks) en Reapers (4) uit te breiden.

Gevoelige aankoop

Vooral de versnelde aankoop van de MQ-9-Reapers ligt gevoelig. De luchtmacht gebruikt de onbemande vliegtuigen nu alleen voor verkenningsvluchten, maar mag die sinds kort ook bewapenen – voor het eerst staat in de begroting dan ook een bedrag voor de aankoop van Hellfire-raketten.

„Met gewapende Reapers kan je sneller dodelijk geweld gebruiken in operaties waar dat met andere wapensystemen meer politieke en militaire risico’s op zou leveren”, zegt Wim Zwijnenburg, drone-expert bij vredesorganisatie Pax. „Dat maakt de kans groter dat je wapens inzet buiten een gewapend conflict, waarbij meer burgerslachtoffers kunnen vallen. De vraag is dan: wat doe je wel en niet? Daarover moet je een debat voeren.”

Een debat lijkt ook Zandee nuttig, maar dan liefst over „alles wat vliegt en verbinding heeft in de ruimte”, dus ook over de F-35’s: „Reapers zijn een aanvulling op gevechtsvliegtuigen. In wat voor scenario’s gebruik je ze dan? In oorlogen tegen IS 5.0?” Een NAVO-bondgenoot als de VS ontwikkelt al zwermen drones, die met behulp van kunstmatige intelligentie doelen selecteren. Zandee: „Hoe kijkt Nederland daartegen aan?”

F-35 jachtvliegtuigen op vliegbasis Volkel. De aankoop van zes extra F-35’s moet half juli zijn gecontracteerd. Foto Rob Engelaar/ANP

Daarbij moet Nederland ook lessen trekken uit de oorlog in Oekraïne, vindt Klep. „Nederlandse F-35-toestellen vlogen tot voor kort in Bulgarije. Ik zou de operationele evaluatie daarvan wel eens willen lezen. Wat hadden deze hightechsystemen kunnen bijdragen aan dit primitieve, haast 19e-eeuwse conflict? Er zijn nauwelijks elektronische signalen om te storen, vrijwel geen luchtafweer om te bestrijden. Wat rest is bommen gooien. Dat kan beter en goedkoper met veldartillerie of kruisraketten. De F-35's zijn geschikter voor een high intensity conflict met bijvoorbeeld China.”

Complexe wapens

De aankoop van de F-35's en Reapers past volgens Klep ook niet in „de geest van de defensienota”, die begin vorige maand verscheen: „Daarin ligt de nadruk op het op orde brengen van de organisatie. Nu belast je de organisatie met complexe wapens. Er is nu al een tekort aan technici voor de F-35. Waar halen we nog meer technici vandaan?”

De kans is klein dat de Tweede Kamer-commissie, die vorige week met veel moeite een vergadermoment wist te prikken, deze maandag uitgebreid over dit soort zaken praat. „Er is brede steun voor versneld inkopen”, zegt Tweede Kamerlid Peter Valstar (VVD): „Bij een geheel nieuw wapensysteem zou het raar zijn om het zo snel te doen, maar het is niet nieuw.” Zijn collega Jasper van Dijk (SP) vindt de aankopen niet iets om „even snel voor het reces” te doen: „We hebben zorgen over bewapening van de drones. Daarover bestaan vooralsnog geen duidelijke juridische kaders.”

Die kaders zijn wel nodig, zegt Zwijnenburg van Pax. Bewapende drones worden steeds meer ingezet, bijvoorbeeld tegen (vermeende) terroristen. „NAVO-bondgenoten gebruiken die voor targeted killings, zoals Frankrijk onlangs nog in Mali. Nederland is dat niet van plan, maar blijft dat ook zo?” Dat er nu geen tijd is om die vraag te beantwoorden, is volgens Zwijnenburg uitholling van het democratische recht van de Kamer op het uitoefenend toezicht bij grote militaire aankopen.”