De moeder die haar dochter sloeg – maar dat ontkent

‘Mijn dochter maakt haar eigen regels. Ik moet maar accepteren wat ze doet. Ze luistert niet.” Moeder zit defensief met haar benen en armen over elkaar voor de politierechter. Haar 13-jarige dochter heeft aangifte gedaan van mishandeling.

Minstens zeven keer in vier maanden tijd zou het meisje klappen op het hoofd en tegen het lichaam hebben gekregen van haar moeder, zegt de officier van justitie. Ook zou moeder haar arm zo hard hebben vastgepakt, dat er letsel ontstond: rode plekken.

Dochter D. heeft donkerbruine krullen tot aan haar schouders. Haar blauwe ogen heeft ze omringd met zwart kohlpotlood. Ze draagt een lichtbeige trui met luipaardprint en gouden sieraden.

Moeder ontkent alles. „Ik weet niet waarom ze aangifte heeft gedaan. Ik kom juist altijd op voor mijn dochter.”

Het slaan begon in december vorig jaar en duurde tot afgelopen maart, verklaart de dochter bij de politie.

De laatste keer, toen de politie kwam kijken, kwam het meisje laat thuis van haar even oude vriendje. Haar moeder wilde bij wijze van straf haar telefoon afpakken. Er vond een worsteling plaats in de slaapkamer van de dochter.

„Ze lag op bed en zei tegen me: ‘je pakt mijn telefoon niet’. Ik heb haar toen bij de arm vastgepakt om de telefoon te pakken”, zegt moeder op zitting. Dochter deelde een schop aan moeder uit, en moeder zou haar - volgens de dochter - toen met de vlakke hand hebben geslagen.

Op de avond van de aanhouding zou moeder hebben gedronken. Volgens de agenten die haar proces-verbaal optekenden, sprak ze met „dubbele tong”.

De rechter wil hier het fijne van weten, maar moeder zegt: „Ik zit hier voor de mishandeling, niet voor mijn drankgebruik.”

Het ene lijkt het andere niet uit te sluiten. Haar dochter verklaart bij de politie dat ruzies escaleren als haar moeder dronken wordt.

Moeder staat machteloos tegenover haar dochter omdat die haar eigen plan trekt, concludeert de politierechter uit het dossier. „Kan het zijn dat u daarom een klap uitdeelt?”

„Nooit. Ik heb nog nooit een klap uitgedeeld.”

Meewerken met de reclassering wil de moeder niet.

„Waarom niet?”, vraagt de rechter.

„Ik heb niks gedaan. Ik wil niks met de reclassering te maken hebben.”

Toch ligt er een reclasseringsrapport waarin zorgen worden geuit over de moeder. De instantie wil haar graag helpen. In het rapport staat dat het risico dat het nog eens gebeurt hoog wordt ingeschat. Er is wel een gezinsvoogd. Die samenwerking met moeder verloopt goed, zegt de advocaat.

„Er gaat iets niet goed in de verstandhouding tussen moeder en dochter”, vindt de officier van justitie. Die vraagt zich af hoe ze haar kind kan slaan en het dan kan ontkennen.

Het liefst eist de officier een gevangenisstraf. Het blanco strafblad van moeder laat dit niet toe. Ze vraagt de rechter een werkstraf van 60 uur op te leggen, waarvan 30 uur voorwaardelijk. „En ook al heeft mevrouw er geen zin in, ik vind toezicht noodzakelijk.”

De advocaat van de moeder vindt dat er met „een grote omzichtigheid” naar de verklaring van de minderjarige moet worden gekeken. „Ze heeft veel meegemaakt, zit in „een zelfbepalende fase” van haar leven en wil bij haar vriendje zijn. Volgens de advocaat heeft de dochter „de nodige problemen” met moeder. En: „De politie spreekt met een minderjarige, zonder dat er gecheckt wordt wat er precies aan de hand is.”

De politierechter geeft moeder het „voordeel van de twijfel” en acht alleen de klap op de arm bewezen. Ze legt een geheel voorwaardelijke werkstraf van dertig uur op. Met bijzondere voorwaarden: reclasseringstoezicht, controle op alcohol en een behandeling indien de reclassering dit nodig vindt. „Ik maak me zorgen om de relatie met uw dochter.”

Politierechter: mr. I. bij de Vaate Officier van justitie: mr. N. Franken Advocaat: mr. J.A.C. van den Brink