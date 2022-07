Beroepsdemonstranten zoals de vrouw met de bruine hoed zie je bij nagenoeg elk protest

Bij nagenoeg ieder protest was ze erbij. De vrouw met de bruine hoed. Tégen het associatieverdrag met Oekraïne, tégen hongerende dieren in de Oostvaardersplassen, of vóór de vrijlating van complotdenkers uit de gevangenis. Op beelden van deze protesten was altijd wel ergens de vrouw met de bruine hoed te ontwaren. Ook bij demonstraties tegen de coronaregels en de stikstofmaatregelen was ze de voorbije jaren van de partij.

De vrouw met de bruine hoed, zo bleek vorig jaar, heet Laura Visscher. Wat beweegt iemand ertoe om de straat op te gaan voor zulke uiteenlopende demonstraties? Visscher wilde het NRC niet vertellen, bang dat haar woorden verkeerd zouden worden geciteerd: „Nou dat ga ik niet doen met dat ‘framen’ van jullie.”

Visscher is een beroepsdemonstrant, van wie er in Nederland honderden zijn. Voor velen van hen begon het demo-leven met de beweging ‘Break the system’, die in de nasleep van de financiële crisis rond 2014 ageerde tegen „graaiende bestuurders en bankiers”. Hoogtepunt was een demonstratie op het Malieveld in Den Haag, waar begin 2015 zo’n vijfhonderd mensen op afkwamen.

Visscher was een van de fanatieke ‘Breakers’ die het demonstreren daarna niet konden laten. Moeiteloos transformeerden zij en haar medestanders zich rond 2018 tot de gele hesjes, vervolgens werden ze corona-demonstrant en vorige week dinsdag steunde een deel van hen de boeren rond de Tweede Kamer. Aangevuld met wat activisten van extreem-rechtse splintergroeperingen als Pegida en de Nederlandse Volks-Unie. Terugkerend thema: anti-overheidssentiment, vaak gecombineerd met een flinke dosis complotdenken over een almachtige, wereldwijde elite die het op de gewone burger heeft voorzien.

Strijd van de boeren ‘ook onze strijd’

Het is de steun van deze activisten aan de boeren die de politie zorgen baart. „We zien nu ook de beroepsdemonstranten die maar één ding willen: de overheid aanvallen en ontregelen. Die sluiten zich nu aan”, zei voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond vorige week in Nieuwsuur. „Ik maak me ook echt zorgen voor de komende dagen.”

Toch lijken de beroepsdemonstranten een minder groot probleem voor de handhaving van de openbare orde dan de boeren zelf, met hun machtige tractoren. Ze brengen doorgaans enkele honderden medestanders op de been, die door de ME meestal redelijk in bedwang zijn te houden. De boeren hebben voor deze maandag blokkade-acties van vliegvelden en distributiecentra aangekondigd die ze met hun tractoren ook zonder hulp van ‘gewone burgers’ tot een succes kunnen maken.

Dit neemt niet weg dat de boeren hopen dat andere groepen zich aansluiten. „Het gaat groter worden en ja, er zullen verschillende sectoren bij aansluiten”, zo liet boerenleider Rutger van Lier uit de Achterhoek vorige week aan NRC weten. „Heel veel mensen zijn het zat.” Volgens Van Lier lopen horecamensen, vissers, transporteurs en ondernemers allemaal tegen hetzelfde probleem aan: „Een overheid die steeds meer macht naar zich toe trekt en een samenleving vol met controle creëert.”

Waar de politie voor zou moeten vrezen, is dus niet de beperkte groep beroeps-demonstranten, maar duizenden andere burgers die zich mogelijk bij de boerenprotesten voegen. Boerenleider Van Lier sprak vorige week op een bijeenkomst van Forum voor Democratie in Lichtenvoorde, waar ook Gideon van Meijeren van die partij het woord voerde. Het Kamerlid zei daar dat het huidige „door en door verrotte, corrupte systeem” niet vanuit een „normale politieke weg” te veranderen valt. Van Meijeren: „Dat zou lukken als we in een functionerende democratie zouden leven. Maar daar is helaas al lang geen sprake meer van. Dat hele systeem moet in elkaar storten, zodat wij de macht weer terug kunnen grijpen.” Zijn woorden werden begroet met een luid applaus.

Ook op sociale media zijn leidende figuren uit de beweging rondom FVD druk bezig andere burgers bij de boerenprotesten te betrekken. „Besef het goed: dit is niet alleen een aanval op de boeren, maar een aanval op ons allemaal. Steun de boeren”, schreef rechtsfilosoof Raisa Blommestijn op Twitter. Ze is veelvuldig te gast bij omroep Ongehoord Nederland, mede opgericht door FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen. Volgens Willem Engel van Viruswaarheid, die zijn acties met FVD coördineert, is de strijd van de boeren ook „onze strijd”.

Museumpleinveteranen

Zo’n 150 mensen verzamelen zich afgelopen vrijdagavond langs de boulevard van Harderwijk. Oud-marktkoopman Michel Reijinga, organisator van de grote coronaprotesten op het Amsterdamse Museum-plein, heeft zijn aanhang opgeroepen hierheen te komen. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) woont in het nabijgelegen Hierden. Nadat boze boeren haar woning al twee keer eerder hebben bezocht, wil Reijinga er met zijn volgers nog een keer langs. Dat gaat overigens niet door: de burgemeester heeft de demonstranten verboden langs het huis te lopen van de minister.

Bij de tocht door Harderwijk, die verder vreedzaam verloopt, is geen boer te bekennen. Het gezelschap bestaat veelal uit veteranen van het Museumplein, zo blijkt uit gesprekken met deelnemers.

Ze dragen boerenzakdoeken en T-shirts met teksten als ‘Wij steunen de boer!!’. Toch beginnen ze, gevraagd naar hun motivatie, vaak over heel andere zaken dan het stikstofbeleid: verplichte vaccinaties, de Toeslagenaffaire, de gaswinning in Groningen. Een demonstrante plakt pro-Poetin-stickers op lantaarnpalen. Een Museumpleinveteraan die niet met haar naam in de krant wil, vertelt dat ze al meer dan 25 jaar vegetariër is, maar toch de boerenzaak steunt. „Ik ben zó tegen die onteigeningen. Alles begint bij vrijheid.”

Bij een protest in Eindhoven van Samen voor Nederland, waarin Reijinga ook een leidende rol heeft, is de opkomst zondag hoger. Het valt niet uit te sluiten dat dit soort demonstraties de komende tijd in omvang toeneemt, wanneer de onvrede over een dalende koopkracht en mogelijk nieuwe coronamaatregelen groeit. Demonstratieleiders als Michel Reijinga, vaak te gast op FVD-bijeenkomsten, staan dan klaar om de boerenprotesten uit te breiden naar brede anti-overheidsbetogingen.

„We zijn zichtbaar geweest”, zegt Reijinga op vrijdag in Harderwijk na afloop tegen zijn mededemonstranten. „Al zijn we wel eens beter zichtbaar geweest.” Daarna vertrekt hij. „Naar een vergadering met de boeren in Apeldoorn, om de protestacties van volgende week af te stemmen.”