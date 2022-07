Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

In mijn onbedwingbare neiging naar het front te stormen om alle urgente problemen voor iedereen overal tegelijkertijd op te lossen solliciteerde ik als beveiliger op Schiphol.

Althans, solliciteren? Ik vroeg een dom algoritme of ik in aanmerking kwam. De computer zei nee. Volgens I-SEC, de grootste luchthavenbeveiliger van dit land, moest ik namelijk binnen een straal van 50 kilometer van Schiphol wonen en die grens ligt ergens in de polder bij Bleiswijk vlak voor Rotterdam. Verder moest ik vanwege de AIVD-controle acht jaar aaneengesloten in Nederland hebben gewoond en ik woonde er maar zes jaar.

Je zou denken dat in geval van nijpend tekort, lange rijen en zelfs het afzeggen van 50 vluchten per dag de eisen iets opgerekt zouden kunnen worden. Met 60 kilometer krijg je de tweede stad van Nederland erbij als visgrond voor werknemers. En wie weet is zeven jaar voor de AIVD ook goed genoeg. Of zes jaar. Of misschien is er iets te doen aan de taaleis. Reizigers zullen op hun plek van bestemming toch ook te maken krijgen met beveiligers die de Nederlandse taal geheel niet machtig zijn. Maakt het dan echt zoveel uit als Nederlands wat gebrekkig is? Waarom volstaat Engels niet?

De computer trok zich niets aan van de rijen. Of welke andere kwaliteiten, loyaliteit, werkhouding, ik meebracht. Ook al was ik bereid om alle vakanties inclusief Kerst te werken en alle gaten in de roosters dicht te lopen. Het antwoord bleef nee. Er werd bij schaarste niet gemarchandeerd met kwaliteit, laat staan met veiligheid. Dan maar niet vliegen.

Het maakt niet uit hoe nijpend het tekort, Nederland blijft vastklampen aan haar kwaliteit. Eerder schreef ik hier over een nieuwe taaleis in de kinderopvangbranche. Inmiddels zijn elf van de twaalf bevlogen pedagogisch medewerkers in spe in het klasje dat ik volgde gestruikeld over die taaleis. Ze zijn allen prima verstaanbaar en appen zich een ongeluk. Maar het is niet goed genoeg voor de baby’s en peuters van ons land en hun ouders. Zelfs al mocht ik beveiliger worden op Schiphol, dan moesten ze even wachten tot mijn kind eindelijk vooraan in de rij stond bij de kinderopvang.

We smeken om mensen, in het onderwijs, de zorg, de techniek. We overvragen ons personeel bij gebrek aan hulptroepen. De energietransitie komt telkens weer met horten en stoten tot stilstand bij gebrek aan installateurs om de zonnepanelen op het dak te leggen of de huizen te verduurzamen. En wat doet MBO Nederland? Vanaf 1 augustus gaat naast de taaleisen ook de rekentoets meetellen voor het diploma. De lat gaat verder omhoog. En ergens begrijp ik dat. Het MBO levert niet alleen personeel, zij willen uit een puur verheffingsideaal goed geletterde en gecijferde MBO’ers afleveren. U kent het riedeltje: de maatschappij wordt complexer, beroepen worden dynamischer en daarom hebben we hebben een vaardiger weerbaarder bevolking nodig.

Kan een toets, of een nieuwe eis, ons daarmee helpen? Ik zie wel steeds meer bestuurders met een rotsvast geloof dat scholing alles gaat repareren wat kapot is: van gezondheidsongelijkheid tot armoedeproblematiek, en een hele reeks aan andere maatschappelijke problemen. Mijn vermoeden is dat een groot deel berust op het misverstand dat een diploma leidt tot een soepel leventje, terwijl het eigenlijk andersom is.

Bovendien verhef je de bevolking niet door de lat hoger te leggen. Nu al kan een ‘granieten laag van achterblijvers’ er niet overheen. Om mee te komen en een degelijke baan te bemachtigen zullen zij tot ver nadat zij leerplichtig waren, ongeacht welke onrust, ongeduld of faalangst er ook in hen schuil gaat, gewoon weer moeten plaatsnemen in de schoolbankjes en moeten blokken om aan de eisen van dit land en haar sectoren te voldoen. Mark my words: ooit wordt de leerplicht gewoon net zo ver opgerekt tot een diploma voor elke Nederlander verplicht is. Pas als je genoeg vragen correct beantwoord hebt ben je vrij om als volwaardig burger te participeren in de maatschappij.

De steeds hogere eisen die we aan personeel stellen zijn niet alleen een probleem voor de achterblijvers. Nederland kan zich het huidige kwaliteitsniveau al niet permitteren. We moeten in sectoren van groot maatschappelijk belang zo snel mogelijk de lat lager leggen om dit land aan de gang te houden.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.