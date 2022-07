We krijgen een koningin met humor en dat vind ik een mooi vooruitzicht nu ons land een toch wat oververhitte indruk maakt. Amalia zei vorige week dat ze extra dankbaar is omdat ze, ondanks de krappe woningmarkt, een kamer heeft kunnen vinden in onze hoofdstad. Ondanks de krappe woningmarkt! Als dat niet grappig is?

Waar ze haar studentenkotje gevonden heeft? Gezien de snelheid waarmee het haar gelukt is, gok ik op Zuid-Oost of De Baarsjes. Hoop maar zo voor haar dat ze niet door een of andere malafide huisjesmelker in een vochtige kelderruimte zonder daglicht wordt weggestopt. Of op een muffe zolderkamer zonder wc, waardoor ze elke nacht twee trappen af moet om te plassen. Hoop dat het meevalt.

En nu ook maar hopen dat ze wordt ingeloot bij het Amsterdams Studenten Corps. Want dat schijnt nog best moeilijk te zijn. Maar is het daar nog leuk? Het corps heeft deze week laten weten dat er tijdens de ontgroening met de nuldejaars niks meer kan gebeuren. Ze gaan alleen nog veganistisch macrameeën en biologische quinoa kweken. Vroeger stonden ze nog wel eens een nacht lang tot hun nek in een vieze vijver in het Vondelpark een kikker na te doen. Of ze werden ergens op de Veluwe in een of ander jachtdomein gedropt. Dat laatste was voor Amalia wel leuk geweest. Want ze heeft sinds kort een heuse jachtakte. Op aandringen van haar vader. Ze schijnt zelf geen dieren te willen doden. Maar wat moet je dan met zo’n akte? Gaat ze de door papa aangeschoten Bambi’s reanimeren? Met de dierenambulance achter hem aan?

Het blijft zo’n geestige sprookjesfamilie. Ik hoop dat we ze na de komende burgeroorlog nog even mogen houden. Terwijl een president me ook wel wat lijkt. Zeker nu ik las dat bij „ik-ben-the-fucking-president” Donald Trump de ketchup van de muur droop. Hij had woedend met zijn bordje eten gegooid. Dat is toch topamusement? Verder had hij aan het stuur van zijn limo getrokken, een van zijn beveiligers willen wurgen en zijn volgelingen mochten gewapend met mitrailleurs op het Capitool af wandelen. Heerlijke man.

Zal onze toekomstige premier Gideon van Meijeren dat ook ooit doen? Of grijpt Caroline van der Plas dan in? Waar Thierry op dat moment is? Die is dan onze president en zit in de datsja te klappen voor Poetin die zijn vijfhonderdste oorlogsmisdaad feestelijk viert.

Brandende vraag: komt er inderdaad een einde aan onze broze democratie en breekt er binnenkort een heuse burgeroorlog uit? Het is niet te hopen want de huisartsen voeren actie en hebben met hun overvolle spreekuren absoluut geen tijd voor oorlogsslachtoffers.

Zullen die gewonden ook zoveel administratieve rompslomp geven?

En op de hartafdeling van het Isala in Zwolle zou ik me voorlopig ook even niet melden. Daar zitten alle sjoemelende sjacheraars in de bak omdat ze meer hart voor de zaak dan voor hun patiënten hadden. Iedereen droeg zijn stentje bij. Het interessante is dat deze criminele organisatie jarenlang schaamteloos heeft kunnen bestaan binnen het ziekenhuis. Het gaf alleen wat kinnesinne bij de cardiologen onderling. De een kreeg een miljoen meer dan de andere. En dat is inderdaad niet eerlijk.

Zal er voor dat soort Sywerts af en toe een dure diamant van 27 miljoen in een vitrine op de Tefaf worden gelegd? Zodat hun leven toch nog enige zin heeft. 27 Miljoen! Je zal het om je nek hebben.

Allemaal ingrediënten voor een burgeroorlog. Iedereen is woedend. Niet alleen de boeren en de toeslagouders en de studenten en de woningzoekenden en de wappies en de pomphouders en…

De Groningers zijn het ook. Had een advocaat van de NAM nou tegen een aardbevingsslachtoffer gezegd dat de scheuren in zijn huis veroorzaakt waren door een te rumoerige staafmixer? Of waren het de schreeuwende goudvissen? Advocaat! Zo’n mooi vak!

Conclusie? Ik ben weg. Lang en ver. Vakantie? De financieel weer gezonde KLM noemt het een vlucht. En zo noem ik het dit keer ook. Ik sta al op Schiphol. Wanneer ik vlieg? Dinsdag! De twaalfde!