Universiteit Maastricht krijgt half miljoen terug van betaald losgeld na hack

De Universiteit Maastricht krijgt zo’n 500.000 euro terug van het in 2019 aan cybercriminelen betaalde losgeld – veel meer dan ze destijds betaalde. Dat bevestigt een woordvoerder van de universiteit zaterdag na berichtgeving van de Volkskrant. De universiteit maakte eind 2019 bijna 200.000 euro aan losgeld in bitcoins over, nadat cybercriminelen de digitale systemen van de universiteit hadden platgelegd. Een cyberbeveiligingsbedrijf zorgde er vervolgens voor dat de universiteit het onderwijs kon hervatten.

De Volkskrant reconstrueerde hoe het cybercrimeteam van de politie Limburg een deel van het betaalde losgeld op het spoor kwam, waarna het OM in 2020 beslaglegde op het account van een Oekraïense witwasser, die 40.000 euro van het losgeld als cryptovaluta in bezit had. Toen het na twee jaar lukte om het geld naar Nederland te halen, was het door een koersstijging van de cryptomunt zo’n half miljoen euro waard. De verantwoordelijke hackers zelf zijn niet gepakt en onderzoek naar hen voor de aanval op de universiteit loopt nog.

Het geld is al omgezet van crypto- naar reguliere valuta, maar er moet juridisch nog een en ander geregeld worden voor het op de rekening van de universiteit staat, zo laat de universiteitswoordvoerder weten. Ondanks dat de Universiteit Maastricht meer geld terugkrijgt dan ze aan losgeld betaalde, wil de woordvoerder niet spreken van winst: „De werkelijke gemaakte kosten zijn een veelvoud van wat we nu terugkrijgen.” De Universiteit is volgens de woordvoerder van plan met het geld een fonds in het leven te roepen voor studenten met financiële moeilijkheden.

