Uit de sleur

Presentatoren Kristen Meinzer en Jolenta Greenberg, beiden getrouwd en samen goed voor ruim zeventien jaar huwelijk, hebben behoefte aan wat pit in hun liefdesleven. In Romance Road Test proberen ze populaire tips uit voor het verbeteren van je relatie. Een week lang elke dag seks, samen een meubel uitzoeken en in elkaar zetten, complimenten geven, samen de natuur in, je partner verrassen, elkaar een liefdesbrief schrijven.

Elke week nemen ze je mee in hun experiment. Het levert vermakelijke en hartverwarmende scènes op. In de aflevering ‘Reading Erotica Out Loud’ kiest Jolenta een erotische tekst uit 1870, omdat ze denkt dat haar man hedendaagse porno ongemakkelijk en grof vindt. Het heeft, laten we zeggen, niet het gewenste effect.

Leerschool der liefde 16 afleveringen van 18-32 min. Audible