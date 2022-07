Aan het tafeltje vlak naast ons op een Amsterdams terras spelen twee jonge blonde vrouwen met hun telefoon. Een wat slonzige jongeman vraagt de buurvrouwen om geld, „because I’m a refugee from Ukraine”. Onmiddellijk ontspint zich een voor ons onverstaanbare, felle discussie, waarna de man er als een haas vandoor gaat. Grijnzend zeggen de dames tegen ons: „We first answered him in Ukrainian. But he didn’t understand that. He’s Russian.” Fanatiek gaan ze weer met hun telefoon in de weer. Het succesverhaal moet gedeeld worden.

