Rebekka Timmer nieuwe partijvoorzitter BIJ1

Rebekka Timmer is zaterdag verkozen tot de nieuwe voorzitter van BIJ1. 74 procent van de leden van de politieke partij was het eens met haar benoeming, laat BIJ1 weten aan NRC.

Timmer (22) was de enige overgebleven kandidaat voor het voorzitterschap, nadat vorige week tegenkandidaat Jursica Mills was afgehaakt. Mills was tot eind juni partijvoorzitter en wilde zich opnieuw verkiesbaar stellen, maar legde haar functie neer uit onvrede over de gang van zaken bij de partij. Die zou vol zijn van „toxiciteit, vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden”, schreef ze in een mail naar de verschillende BIJ1-afdelingen, die in handen kwam van Het Parool.

Ook met de kandidaatstelling van Timmer was Mills het niet eens, schreef Het Parool vorige week. Timmer had een negatief advies gekregen van de selectiecommissie voor de functie, maar zette haar kandidatuur toch door.

Het vertrek van Mills, waardoor BIJ1 naar eigen zeggen werd „overvallen”, was niet het enige moment van onrust binnen de partij de afgelopen maanden. Vorige zomer ontstond er een conflict tussen het partijbestuur en het prominente lid Quincy Gario, die uiteindelijk geroyeerd werd omdat er klachten over zijn gedrag waren binnengekomen.

Timmer zegt in een reactie op haar verkiezing tot voorzitter dat het „tijd is om te helen van een hectische periode”. Ze wil „reflecteren op wat er gebeurd is binnen onze partij, kijken wat er beter kan en welke stappen we daarvoor moeten nemen”. Timmer werkte tot nu toe als medewerker van BIJ1-partijleider Sylvana Simons in de Tweede Kamer. Die functie legt ze nu neer.