Ook Van de Zandschulp bereikt vierde ronde Wimbledon

Botic van de Zandschulp heeft ervoor gezorgd dat er voor het eerst in twintig jaar twee Nederlandse mannen zijn doorgedrongen tot de vierde ronde van Wimbledon. De tennisser won zaterdag in vier sets van zijn Franse tegenstander Richard Gasquet (7-5, 2-6, 7-6(7), 6-1). Een dag eerder verzekerde grandslamdebutant Tim van Rijthoven zich al van een plek bij de laatste zestien.

Makkelijk had nummer 25 van de wereld Van de Zandschulp het lange tijd niet tegen Gasquet. In zowel de eerste als de derde set overleefde hij setpoints van de ervaren tennisser, die al twee keer in de halve finale stond op Wimbledon. In het eerste deel van de wedstrijd liep Van de Zandschulps service niet zoals gewild, wat vooral in set één resulteerde in een flink aantal dubbele fouten. Maar ook Gasquet speelde niet foutloos. Het resultaat was een gebalanceerde wedstrijd waarin het initiatief telkens weer naar een van beide spelers verschoof.

Nadat Gasquet de tiebreak in de derde set had verloren, werd het wedstrijdbeeld een stuk eenduidiger. Gasquet leek er niet meer in te geloven, sloeg een hoop onnodige fouten en werd snel twee keer gebroken door Van de Zandschulp. Die benutte direct zijn eerste matchpoint.

Nadal

In de vierde ronde staat Van de Zandschulp waarschijnlijk tegenover Rafael Nadal. Het Spaanse tennisicoon, als tweede geplaatst op Wimbledon, moet dan later op zaterdag nog wel zijn derderondepartij tegen de Italiaan Lorenzo Sonego winnen. Voor Van de Zandschulp is de vierde ronde hoe dan ook al zijn beste prestatie op een grandslam sinds hij vorig jaar de kwartfinale haalde op de US Open.

De Nederlandse tennismannen waren in 2002 voor het laatst zo sterk vertegenwoordigd in de vierde ronde van Wimbledon. Destijds kwamen Sjeng Schalken en Richard Krajicek zelfs nog een ronde verder: ze werden allebei uitgeschakeld in de kwartfinale.

Zondagmiddag staat de volgende wedstrijd van een Nederlander op het programma: dan speelt Tim van Rijthoven in de vierde ronde tegen nummer één van de plaatsingslijst Novak Djokovic. Tegen de zesvoudig Wimbledon-winnaar gaat hij niet als favoriet de wedstrijd in. Maar zelf houdt de sensatie van het grastennisseizoen overal rekening mee, zei hij vrijdag. „Ik ga elke wedstrijd in met het idee dat ik kan winnen. Ook tegen Djokovic.”