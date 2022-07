Onduidelijkheid over situatie in Lysytsjansk, Russen claimen inname

Er heerst zaterdag onduidelijkheid over de status van het Oost-Oekraïense Lysytsjansk, de laatste grote stad in de regio Loehansk die nog in handen is van de Oekraïense strijdkrachten. Volgens Rusland is de verovering van Lysytsjansk een feit, nadat het eerder al de omsingeling van de stad had gemeld. Oekraïne ontkende eerder op de dag juist de omsingeling van de stad, waar al weken hevig om wordt gevochten.

Zaterdagmiddag meldde het Russische staatspersbureau TASS dat Russische militairen en strijders van de pro-Russische ‘volksrepubliek’ Loehansk (LPR) al het hoger gelegen gebied rond Lysytsjansk veroverd hadden. Bron voor die bewering was Andrej Marotsjko, een officier in de LPR-strijdkrachten. „Lysytsjansk is daarmee volledig omsingeld”, aldus deze Marotsjko. Een woordvoerder van het Oekraïense leger weersprak die claim later, aldus persbureau AFP. De gevechten zouden „in alle hevigheid woeden”, maar volgens de woordvoerder was de stad „gelukkig niet omsingeld en [nog altijd] in handen van het Oekraïense leger”.

Later op zaterdag plaatste dezelfde Andrej Marotsjko een video op zijn Telegram-pagina, die werd opgepikt door staatspersbureau TASS. Op de video is een militair te zien die met een rode vlag met hamer en sikkel staat te zwaaien op de smeulende puinhopen van wat Marotsjko omschrijft als „het gemeentehuis van Lysytsjansk”. Fotomateriaal van het gemeentehuis van vóór de oorlog lijkt uit te wijzen dat het op de videobeelden van Marotsjko inderdaad om hetzelfde gebouw gaat. Of de aanwezigheid van pro-Russiche troepen op het gemeentehuis van Lysytsjansk betekent dat de Oekraïeners helemaal uit de stad zijn verdreven, is onduidelijk.

Als Rusland Lysytsjansk in handen krijgt, heeft het in feite de controle over de gehele regio Loehansk. Dat zou een belangrijke overwinning zijn voor de Russen in de strijd om de Donbas, die de laatste maanden het belangrijkste oorlogsdoel van het Kremlin is. Vorige week viel het vlak naast Lysytsjansk gelegen Sjevjerodonetsk al in Russische handen.