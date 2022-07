Het was „totaal historisch”, zei premier Mark Rutte (VVD) na afloop van de NAVO-top deze week in Madrid. Het militaire bondgenootschap beleeft een groeispurt die een half jaar geleden niet voor mogelijk werd gehouden. De Russische aanval op Oekraïne, de grootste oorlog sinds 1945 op het Europese continent, heeft een revolutie in het denken over veiligheid en defensie teweeggebracht. Met zijn verwerpelijke, moorddadige beleid heeft de Russische leider Vladimir Poetin de NAVO - en ook de Europese Unie - definitief uit de geopolitieke winterslaap gewekt.

In Madrid werd duidelijk wat dit concreet betekent. Er kwam groen licht voor de toetreding van Finland en Zweden. Polen krijgt een permanente Amerikaanse legerbasis. Het aantal militairen op NAVO-grondgebied in de hoogste staat van paraatheid - nu zo’n 40.000 - wordt verzevenvoudigd. En de NAVO presenteerde een nieuw ‘Strategisch Concept’ waarin Rusland wordt beschreven als „de belangrijkste, directe bedreiging”. Het document, waarin tien jaar vooruit wordt gekeken, bevat ook harde woorden over China. Daarmee was het tevens een begrafenisrede voor het geloof dat economische verknoping alle plooien tussen landen kan gladstrijken. In de nieuwe filosofie van de NAVO wordt een oud gezegde in ere hersteld: als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog. Het is waar Oost-Europese landen decennialang om smeekten. Polen zag zichzelf altijd als ‘de woestijn van de NAVO’. Een gebied zonder noemenswaardige militaire infrastructuur dat in het geval van oorlog dus ook het verdedigen niet waard is. De komst van een permanente legerbasis verandert dat. De Baltische landen wilden dat ook, maar namen uiteindelijk genoegen met een semi-permanent hoofdkwartier en een grotere militaire bijdrage.

NAVO belooft Oekraïne steun ‘zo lang als nodig is’

Dat Finland en Zweden lid worden is spectaculair. Decennialang is alles gedaan om Moskou niet te provoceren, onder de bevolking was weinig NAVO-enthousiasme. Door de oorlog is de sfeer compleet gekanteld. Met Finland en Zweden erbij wordt het Europese been van de NAVO sterker. Op Oostenrijk, Cyprus, Malta en Ierland na is de overlap met de EU compleet. Zweden en Finland draaiden al mee in oefeningen, maar dat ze nu ook ‘artikel 5’ zullen onderschrijven (‘een aanval op één is een aanval op allen’) maakt wezenlijk verschil. Vooral ook voor de Baltische landen, die zich nu in de rug volledig gesteund weten tegenover de Russische dreiging.

De vraag blijft of de NAVO al wakker genoeg is. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky veegde via videoverbinding de vloer aan met het nieuwe Strategische Concept. „Een strategie voor tien jaar. Wij hebben geen tien jaar. Hebben jullie die? Weten jullie dat zeker?” Zelensky maakt een belangrijk punt. Goede intenties volstaan niet om landsgrenzen en waarden te verdedigen. ‘Madrid’ is vooralsnog papier. De plannen gaan vele miljarden kosten. De overheidsfinanciën staan zo’n beetje overal in de EU onder druk. En de oorlog in Oekraïne zal er een van de lange adem worden.

In het verleden leunde Europa vaak achterover. Het rekende op het Amerikaanse vangnet. Het presidentschap van Donald Trump was een eerste grote wake-up call. Hij zette vraagtekens bij het voortbestaan van de NAVO. Verweet Europa uitvretersgedrag. Terecht overigens: veel Europese landen investeerden jarenlang veel minder in defensie dan afgesproken. In Madrid was de geest van Trump ver weg. Zijn opvolger Joe Biden maakte duidelijk dat Europese veiligheid voor hem weer een speerpunt is: de Amerikaanse aanwezigheid in Europa zal flink worden opgevoerd, tot 100.000 à 120.000 militairen - op het hoogtepunt van de Koude Oorlog waren dat er 300.000. Biden hielp bij het over de streep trekken van Turkije, toen dat land om binnenlands-politieke redenen moeilijk deed over Finland en Zweden - al is het nog niet duidelijk of het Turkse verzet definitief voorbij is.

Hoe sterk blijft het Amerikaanse been van de NAVO? Over twee jaar alweer zijn er verkiezingen, in een land dat een verscheurde, instabiele indruk maakt. Ook Biden droeg bij aan het knagende gevoel dat de VS een minder zekere bondgenoot zijn dan voorheen, met de onverwachte terugtrekking uit Afghanistan vorig jaar. Ja, de NAVO functioneert als nooit tevoren, maar het is geen gegeven dat dit zo blijft. De Europese Unie doet er daarom goed aan om onverminderd door te gaan met de eigen defensie-initiatieven van de afgelopen jaren. In 2017, na weer een frustrerende ontmoeting met Trump, zei bondskanselier Angela Merkel: „Wij, de Europeanen, moeten ons lot werkelijk in eigen handen nemen.” Die opdracht is nog even urgent als toen. Misschien zelfs wel urgenter.