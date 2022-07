Massale protesten in autonome Oezbeekse regio na voorgestelde grondwetswijziging

In de autonome regio Karakalpakstan, in het westen van Oezbekistan, zijn vrijdag massale protesten uitgebroken in reactie op een voorgenomen grondwetswijziging die de soevereiniteit van de regio inperkt. Onder de grondwetswijziging versterkt president Sjavkat Mirzijojev zijn macht en is het voor Karakalpakstan niet langer mogelijk een referendum te houden over afsplitsing van Oezbekistan, wat onder de huidige constitutie wel het geval is. Maandag stelt de regering van Mirzijojev een datum vast voor een referendum over de voorgestelde wijzigingen.

Karakalpakstan, waar naast etnische Oezbeken ook grote gemeenschappen Karakalpaks en Kazachen wonen, is sinds 1925 een autonome regio. Het stond enkele jaren onder gezag van Moskou, voordat het in 1936 werd overgeheveld naar de Oezbeekse Socialistische Sovjetrepubliek. Na de val van de Sovjet-Unie slaagde het erin verregaande autonomie in de Oezbeekse grondwet op te laten nemen. Hoewel het qua oppervlakte bijna de helft van het land beslaat, wonen er slechts een kleine 2 miljoen van de ruim 34 miljoen inwoners van Oezbekistan, die verder vooral rond de hoofdstad Tasjkent in het oosten van het land wonen.

Volgens het Oezbeekse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de demonstraties het gevolg van „een misverstand over de grondwetshervormingen”, zo schrijft persbureau Reuters. De regering van Karakalpakstan liet volgens het persbureau in een verklaring weten dat de betogers regeringsgebouwen probeerden binnen te dringen, waarna de politie ingreep en demonstranten arresteerde.

In een poging om Karakalpakstan aan het gezag van Tasjkent te onderwerpen, heeft president Mirzijojev volgens de website Turkmen.news de Nationale Garde richting het gebied gestuurd. Ook werd volgens Eurasianet de toegang tot het internet beperkt, waardoor het moeilijk is actuele informatie uit het gebied te verkrijgen. Als de grondwetswijzigingen worden doorgevoerd, kan Mirzijojev zich nog twee periodes van vijf jaar beschikbaar stellen. De 64-jarige Mirzijojev is sinds 2016 president van het Centraal-Aziatische land. Daarvoor was hij vanaf 2003 premier.

Het Oezbeekse medium Makan.uz deelde beelden van de demonstraties



Correctie (2 juli 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Tasjkent in het westen van Oezbekistan ligt. Dat is hierboven aangepast.