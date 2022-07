Betogers stichten brand in Libisch parlementsgebouw: doe het licht aan

Demonstranten hebben vrijdag het Libische parlementsgebouw in de oostelijke stad Tobruk bestormd en in brand gezet. Dat melden lokale media en internationale persbureaus. Ook andere steden, waaronder de hoofdstad Tripoli, vonden demonstraties plaats. De betogers uitten hun onvrede over de politieke impasse en de verslechterende leefomstandigheden in het land. Libië heeft te kampen met een torenhoge inflatie en in grote delen moeten het dagelijks urenlang zonder elektriciteit stellen.

„We willen dat het licht weer aangaat,” scandeerden de demonstranten volgens nieuwszender Al Jazeera voor het parlement. Een door een demonstrant bestuurde bulldozer sloeg een deel van de gevel van het parlement weg, terwijl papieren en autobanden in brand werden gestoken, aldus persbureau AFP.

Twee regeringen strijden sinds maart om de macht in Libië: een in Tripoli, geleid door de door de VN gesteunde Abdel Hamid Mohammed Dbeibeh, en een andere onder leiding van Fathi Bashaga, gesteund door het Tobruk-parlement en generaal Khalifa Haftar, die een groot deel van Zuid en Oost-Libië in handen heeft. Er stonden verkiezingen gepland voor december vorig jaar, maar die vonden nooit plaats vanwege onenigheden over de wettelijke basis voor een stembusgang. Eerder deze week strandden ook door de VN geleide onderhandelingen in Genève over een nieuwe grondwet voor het land.

Dbeibeh liet in een eerste reactie weten dat hij de demonstranten steunt, dat de regering van Bashaga moet aftreden en hij riep op tot verkiezingen. „De partijen die verkiezingen tegenhouden zijn bekend bij de Libiërs”, schreef hij op Twitter. Bashaga, op zijn beurt, riep „de onwettige bezetters van het regeringshoofdkwartier in Tripoli” op hoofdstad te verlaten.

