Mark Rutte zegt het al maanden: de hoge energieprijzen zijn een dreun die we móeten incasseren. We zijn als land collectief armer geworden. We kopen onze energie in het buitenland en daarom kunnen we de pijn niet voor iedereen verzachten.

Rutte zei dit al in februari, toen Rusland Oekraïne aanviel en de energieprijzen verder stegen. Ja: verder. Want de energieprijzen waren toen al vele maanden aan het oplopen. Centrale bankbaas Klaas Knot had al in Buitenhof uitgelegd dat Nederland in de laatste maanden van 2021 daardoor 2 procent van het nationaal inkomen extra had overgemaakt aan landen als Rusland en Saoedi-Arabië. Daarna kwam de Russische aanval en werd het helemaal bal in de tent. De inflatie komt dit jaar sowieso uit op uitzonderlijke hoogte. In juni stegen de prijzen met 9,9 procent, meldde het CBS vrijdag.

Toch zou de dreun een minder harde optater kunnen zijn dan verwacht. Werden we collectief armer door dure energie? Jazeker, maar veel minder dan gedacht.

Dat zit zo. Nederland exporteert veel meer dan het importeert, en verrassend genoeg wisten exporterende bedrijven óók hogere prijzen in rekening te brengen aan het buitenland. In 2021 stegen de prijzen van wat Nederland importeerde met 10,1 procent, de exportprijzen stegen met 8,4 procent. In de eerste drie maanden van dit jaar zien de economen van het Centraal Planbureau (CPB) iets vergelijkbaars.

Omdat we meer exporteren dan we importeren is het positieve effect van de exportprijzen groter dan het negatieve effect van de import. Daardoor zijn we collectief wel armer geworden, maar niet uitzonderlijk veel, concludeert het CPB tot zijn eigen verrassing.

Nou passen hier twee belangrijke kanttekeningen bij. Eén: het is zeer onzeker of dit kunstje opnieuw lukt. Nederland profiteerde van de groeiende wereldhandel na de coronacrisis, maar of dat aanhoudt, is maar zeer de vraag. De oorlog duurt voort, China organiseert nieuwe coronalockdowns, rentes worden verhoogd en recessie dreigt. Bovendien denkt het CPB dat we dit jaar meer energie moeten importeren dan in 2021 en de eerste drie maanden van 2022. Toen konden we interen op de gasvoorraden, nu moeten die tegen nog veel hogere prijzen worden gevuld.

Twee: dat we collectief minder arm werden dan gedacht zegt niks over hoe hard de klap aankomt op specifieke plekken. Armere huishoudens worden ongenadig hard geraakt, bedrijven die veel energie verbruiken mogelijk ook (ook al kon een deel die hogere kosten dus doorberekenen).

Het CPB verbindt aan dit alles een opmerkelijke conclusie. De baten en lasten van deze prijsdreun zijn scheef verdeeld tussen bedrijven en huishoudens. De winsten van bedrijven zijn al een paar jaar prima, terwijl huishoudens niet ontkomen aan hogere energielasten. 1,2 miljoen huishoudens kunnen hierdoor in de problemen komen, meer mensen belanden onder de armoedegrens. „Een eenmalige loongolf kan voor een gelijkmatiger verdeling van de lasten zorgen”, stelt het CPB.

Het moet geen loon-prijsspiraal worden, maar een tijdelijke loon-uitbarsting is prima. Werknemers en vakbonden kunnen dus zonder schroom ten strijde trekken. Kom maar door met die loongolf.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

