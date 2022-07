Fabio Jakobsen wint tweede etappe Tour de France

Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlandse wielrenner van Quick-Step Alpha Vinyl was in de Deense stad Nyborg de snelste in de massasprint. Het is voor Jakobsen, die twee jaar geleden nog zwaargewond raakte bij een ernstige valpartij in de Ronde van Polen, zijn eerste etappezege in de Tour.

Bij de sprint in Nyborg, waar het peloton na een etappe van ruim 202 kilometer vanuit Roskilde arriveerde, leek de strijd om de overwinning eigenlijk tussen de Belg Wout van Aert en de Deen Mads Pedersen te gaan. Jakobsen sprintte het tweetal op het laatste moment echter nog voorbij. Van Aert mag zich wel troosten met de gele trui, die hij dankzij de bonificatieseconden die hij aan de finish verdiende overneemt van zijn Jumbo-Visma-ploeggenoot Yves Lampaert. Van Aert heeft ook de groene trui, met één punt meer dan Jakobsen.

Sprintspecialist Jakobsen debuteert dit jaar in de Tour de France. Een jaar nadat hij in 2019 met de nationale titel en etappezeges in de Vuelta was doorgebroken, leek de zware crash in Polen een einde aan zijn loopbaan te maken. Jakobsen werd tijdens de sprint door Dylan Groenewegen de hekken in gereden en liep ernstige verwondingen op in zijn gezicht. Na maanden revalideren keerde hij begin 2021 terug in het peloton. In het najaar won hij drie etappes en de puntentrui in de Vuelta.

Brug

Het opvallendste deel van de etappe van zaterdag was de achttien kilometer lange brug over de zeestraat de Grote Belt, waar de renners in de slotfase van de rit overheen reden. Van tevoren hielden kenners rekening met waaiervorming op de brug, maar dat gebeurde niet. Het peloton werd wel uiteengescheurd toen, kort na het oversteken van de brug, een valpartij de hele weg versperde. Ernstige gevolgen had de crash op het oog niet, zowel qua verwondingen als qua tijdverlies voor klassementsrenners – de valpartij vond plaats binnen de laatste drie kilometers, die wat betreft het algemeen klassement geneutraliseerd zijn.

Zondag trekt de Tour verder Denemarken in. Dan staat er een 182 kilometer lange etappe van Vejle naar Sønderborg op het programma. Die is net als de rit van zaterdag vlak, dus is waarschijnlijk opnieuw een prooi voor de sprinters. Maandag worden de renners op de eerste rustdag overgebracht naar Frankrijk, waar ze dinsdag vanuit Duinkerke hun weg zullen vervolgen.