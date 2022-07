Fabio Jakobsen maakt favorietenrol waar in eerste sprintetappe Tour de France

Of hij de snelste sprinter in de koers is, wil Fabio Jakobsen zaterdag voorafgaand aan de tweede Touretappe niet zeggen. „Dat gaan we straks zien”, zegt hij minuten voor de start in de Deense plaats Roskilde. De 25-jarige sprinter van QuickStep Alpha Vinyl oogt ontspannen, gaat de handvol televisieploegen en andere pers in de mixed zone rustig af voor de start. De racefiets die hem straks moet gaan helpen aan de overwinning, gebruikt hij als stoel. Zijn billen rusten op de stang. Hij praat rustig.

Een beetje zenuwachtig is hij ook, maar dat heeft hij eigenlijk altijd voor een rit, zegt de 25-jarige Jakobsen tegen de NOS. Hij maakt zijn debuut dit jaar in de Tour de France. In meerdere interviews voorafgaand aan de rittenkoers, zegt hij hoe graag hij een etappe wil winnen. „Ik ben ooit begonnen met koersen om te winnen, niet om mee te rijden.” Na vijf etappeoverwinningen in de Vuelta a Espana, tweemaal de Scheldeprijs en het Nederlands kampioenschap op de weg in 2019, moet een zege in Tour de France het volgende hoogtepunt worden in zijn carrière.

Hij is een van de sprintfavorieten in de Tour, misschien wel de voornaamste. Zeker als het op een spurt van 250 meter aankomt. Dat wordt het in Nyborg, waar het peloton zaterdagmiddag na 199 kilometer finisht.

De trein van Jakobsen, die hem in de ideale positie moet brengen, is eenvoudig te herkennen. Met daarin onder meer de Belg Yves Lampaert in zijn gele trui. Die heeft hij overgehouden aan zijn winst in de tijdrit een dag eerder. Maar nu koerst hij weer in dienst van de sprinter van zijn ploeg - wielrennen blijft een teamsport.

Valpartij

Even lijkt het plan van Quick Step spaak te lopen. Op de brede Storebæltsbroen, de Grote Beltbrug, zijn geletruidrager Lampaert en de Deen Michael Morkov bij een valpartij betrokken. Morkov is het laatste wapen in de lead-out van Jakobsen. Een veelgeprezen afzetter, die in het verleden onder meer Mark Cavendish, Sam Bennett en Ella Viviani aan veel etappezeges hielp. Onmisbaar eigenlijk in de finale. De twee sluiten weer aan.

Als op 2,5 kilometer van de meet nog een harde valpartij volgt, zit Jakobsen met zijn volledige trein helemaal vooraan het peloton. Eerst bepaalt Kasper Asgreen het tempo, dan Lampaert. Trek-Segafredo komt met twee man langszij, ook Wout van Aert rijdt hem voorbij. Als Morkov Jakobsen laat gaan, gaat de laatste rem eraf bij de Nederlander. Hij moet via rechts de Deen Mads Pedersen voorbij, daar is het gat. Pas in de laatste meters zet hij zijn wiel voor dat van Van Aert. Zijn handen gaan van het stuur, hij heeft hem.

Goede vorm

Dat de 25-jarige Jakobsen vooraf al tot de sprintfavorieten behoorde, werd gestuwd door zijn vorm dit wielerjaar. In iedere etappekoers waar hij op startlijst stond won hij minstens een rit. En in drie meerdaagse koersen (Algarve, Valencia en Hongarije) pakte hij ook de puntentrui.

Die overwinningen bepaalden niet of Jakobsen de Tour zou gaan rijden, dat wist hij al aan het eind van het vorige seizoen. Ook het bijtekenen van de Britse sprinter Mark Cavendish, pas laat in het jaar, brengt daar geen verandering in. De ervaren Cavendish, die vorig jaar nog het record van 34 etappezeges in de Tour van Eddy Merckx evenaarde, mag naar de Ronde van Italië.

Dat Jakobsen bij de winst in Nyborg ook landgenoot Dylan Groenewegen (Bike Exchange) achter zich laat - hij wordt achtste - geeft de winst iets extra’s. „Ik win het liefst van hem”, zei Jakobsen voor de etappe. Ieder rechtstreeks duel, iedere koers waar beiden aan de start staan, is er opnieuw aandacht voor de tweestrijd. Het gevolg van de dramatische crash van Jakobsen in de Ronde van Polen in augustus 2020, veroorzaakt door Groenewegen. Een crash die hem bijna het leven kostte.

Niet alleen rond een nieuwe tête-à-tête met Groenewegen wordt Jakobsen aan het ongeluk herinnerd. Ook tijdens de teampresentatie woensdag in Kopenhagen benoemt de speaker van dienst het in zijn aankondiging. „Ik ben zo blij dat je hier staat, nadat je er bijna niet meer was geweest.”

Het geeft een etappezege als zaterdag, en zeker zijn eerste in de Tour onmiskenbaar meer waarde. Stap voor stap heeft hij zich verbeterd sinds de crash in Katowice, zegt Jakobsen zaterdag na de etappe bij de Franse televisie. Nu, bijna twee jaar later, bereikt hij zijn topniveau. En is hij de snelste sprinter van het peloton in de Tour de France.