De zomer van je leven

In Welcome to Provincetown brengt host Mitra Kaboli de zomer door in de badplaats in Massachussets die bekendstaat om haar bruisende zomers. Ze volgt zeven intrigerende personages die samen de ziel van de stad vormen. Zanger Qya Cristal gaat van optreden naar optreden, Sonny wil seks, en de kunstenaar Jay shockeert voorbijgangers met zijn kunst van gevonden voorwerpen, zoals tampons. Lhbtq’ers uit het hele land brengen de zomer door in Provincetown. Er wonen zo’n drieduizend mensen, maar in de zomer zijn dat er 60.000. Waar zijn ze naar op zoek? Wat hopen ze te vinden in P-town? En kan Kaboli hier ook ontdekken hoe haar toekomst eruit ziet? Nu ze heeft besloten haar biseksuele periode achter zich te laten, wil ze weten: „How do I grow old and gay?”

Het sounddesign van de serie is geweldig. De zee, de stemmen, de strandtenten, de pruiken, de boulevard, -– alles in het idyllische kustplaatsje lijkt zo dichtbij.

Badplaats voor LHBTQ'ers Afleveringen van zo’n 30 min. Audible