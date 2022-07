Als het nieuws over jou gaat

In de krant lezen we over hot takes: abortus, vluchten, wapenbezit. We vormen er onze mening over. Maar hoe is het als het nieuws over jóu gaat? The New York Times komt met een interviewserie waarin redacteuren mensen spreken over een persoonlijke ervaring die aansluit bij een actueel nieuwsonderwerp. In de eerste aflevering vertelt Merritt Tierce over haar onverwachte zwangerschap toen ze nog op school zat, en over de abortus die ze niet deed. Indringend, emotioneel en een portret van iemand die van gedachten verandert: ze denkt nu anders over abortus dan toen. „Elke mening begint met een verhaal”, zegt presentator Lulu Garcia-Navarro. Een andere aflevering vertelt het verhaal van advocaat Sharone Mitchell Jr., die opgroeide in Chicago, waar strikte wapenwetten zijn. Door persoonlijke ervaringen twijfelt hij aan het effect van die wetten.

First Person Achter het nieuws Wekelijks nieuwe afleveringen, 30-40 min. New York Times