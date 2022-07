Zonder jeugd valt de opmars van het Deense wielrennen stil

Anderhalf uur voor de start van de eerste Touretappe ooit in Denemarken, vallen vrijdag de eerste regendruppels. Sommige toeschouwers, van wie er velen al uren bij het tijdritparcours staan te wachten, toveren gauw een gele poncho uit hun tas. Anderen openen een paraplu om hun bolletjestrui droog te houden. Weggaan is geen optie. Nu de Tour in hun land is, kunnen de Denen hun liefde voor de wielersport laten zien. Vrijwel de hele solorit door Kopenhagen worden de 176 renners begeleid door het gejoel van het publiek – voor Deense renners wordt net iets harder gejuicht.

Een Deen in de gele trui, in eigen land. De renner die daar dit weekend in slaagt, krijgt een onuitwisbare plek in de vaderlandse sportgeschiedenis, zegt schrijver en wielercommentator Bastian Emil Goldschmidt. Op de hoogste historische tree, naast de helden van het EK voetbal in 1992. Een team dat de zomervakantie moest onderbreken, omdat het toenmalige Joegoslavië op de valreep werd uitgesloten van deelname. Uit het niets wonnen de Denen het EK, het is veruit de grootste prestatie van het nationale voetbalelftal ooit.

Op dezelfde tree staat Bjarne Riis, zegt Goldschmidt. Ondanks zijn latere dopingbekentenis – in 2007 gaf Riis toe als renner meerdere jaren epo te hebben gebruikt – blijft zijn Tour-zege in 1996 de belangrijkste Deense wielerprestatie ooit. Die volgde dertien jaar nadat er voor het eerst een Deen in de gele trui rondreed. Dat was Kim Andersen, de huidig sportief directeur van wielerploeg Trek-Segafredo, die in de Tour van 1983 ook nog een etappe won (ook hij werd ooit betrapt op doping).

Eerste etappe Geel voor Lampaert De Belg Yves Lampaert is deze Tour de eerste drager van de gele leiderstrui. De 31-jarige renner was in de tijdrit vijf seconden sneller dan zijn landgenoot Wout van Aert. Lam-paert had als voordeel dat de weersomstandigheden iets beter waren toen hij aan de beurt was. Van Aert kwam vrij vroeg in actie en toen regende het nog. Mathieu van der Poel, die ook met regen te maken kreeg, was op plaats vijf de beste Nederlander, op dertien seconden van Lampaert. „Ik wist gelijk na aankomst dat het niet genoeg zou zijn voor de winst”, zei Van der Poel.

Volgens de huidige bondscoach Anders Lund zijn het de jaren rond de Tourwinst van Riis waarin de aandacht voor de wielersport in Denemarken snel toeneemt. Als tienjarig jongetje ziet hij Riis op de Hautacam, in het geel, zijn tweede etappe winnen. Kijkcijfers van de Tour de France stijgen snel, honderdduizenden Denen volgen de ronde op de voet. Gestuwd door vooral het succes van landgenoten. De twee etappezeges in de Tour van Rolf Sørensen (in 1991 en 1996) bijvoorbeeld, of die van Bo Hamburger in 1994. Sørensen wint een jaar na de Tour van 1996 ook de Ronde van Vlaanderen.

Sport als kunstvorm

Maar niet alleen door het succes van Deense renners is de sport dan aan een opmars bezig. „Voor Denen werd wielrennen meer dan alleen kijken naar slanke mannen die heel hard kunnen trappen”, zegt Lund. Het is de entourage rondom de koersen, de mythe rond een historische zege, of de lijdensweg van een renner na een val, die de Deense fan nog meer interesseren. Sport als kunstvorm.

De beschrijvingen van dichter Jørgen Leth zijn daarvoor de basis geweest, zegt Lund. Hij is een poëet en filmmaker met meer dan alleen een voorliefde voor wielrennen. Als commentator vertelde Leth tijdens etappes op televisie over de speciale kaas uit het gebied waar het peloton doorheen kwam. Of over hoe er eeuwen terug gevochten was om het kasteel dat net in beeld kwam. Of hij beschreef in een lange epiloog een bijzondere etappezege van weleer.

Wielrennen werd voor de Denen meer dan alleen de mannen en hun fietsen. Meer mensen raakten geïnteresseerd in de sport, en specifiek in de Tour de France, zegt ook Goldschmidt. Als televisiecommentator bij wieleretappes en als schrijver treedt hij voorzichtig in de voetsporen van Leth. „Het gevecht dat een renner in zijn eentje met een berg voert, of een lange solo-aanval. Die heroïek, dat trok als kind al mijn aandacht”, zegt hij. De essays over de wielersport die hij de afgelopen jaren onder meer schreef voor de Deense krant Politiken zijn gebundeld uitgebracht. Fremad (Voorwaarts) werd een bestseller, een bevestiging dat Denen de sport op dezelfde wijze volgen.

De goede prestaties van de huidige generatie Deense renners als Jonas Vingegaard (25), Kasper Asgreen (27) en Mads Pedersen (26) hebben de aandacht een nieuwe impuls gegeven. Het individuele niveau van de Deense renners is nog nooit zo hoog geweest, zegt bondscoach Lund. Niet eerder reden er ook zoveel Denen bij een WorldTour-ploeg: 24. Dat komt volgens Lund opvallend genoeg vooral door het ontbreken van een Deense WorldTour-ploeg. „Deense renners moesten wel uitvliegen en kwamen daardoor in aanraking met andere manieren van koersen”, zegt hij. Met andere teams, met tactieken die misschien wel beter bij hun eigen kwaliteiten pasten.

Nieuwe succes

Veel van de huidige Deense profs reden hun eerste rondjes op een racefiets bij een van de 350 wielerclubs die het land telt. Deze clubs zijn van grote waarde voor de ontwikkeling van jonge, toekomstige profrenners, zegt Morten Anderson. Hij is binnen de Deense wielerbond DCU verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een groot deel van de verenigingen.

Bij veel clubs is in de jaren na de eeuwwisseling aan een klimaat gewerkt waarbij jonge wielrenners net zo konden gaan leven als de profs. In de afgelopen twintig jaar is de ‘mindset’ veranderd, zegt Anderson. Jonge renners leren nu om ook voor teamgenoten hard te fietsen. Geen ieder-voor-zich-cultuur meer - het was de basis voor de regenboogtrui van Mads Pedersen. „Zonder zijn team had hij nooit de wegrace tijdens de WK in 2019 gewonnen”, zegt Anderson. „De Italianen, die eigenlijk hadden moeten winnen, verloren de race doordat ze niet samenwerkten.”

Dat junioren de training en het leven van profs in de afgelopen jaren meer zijn gaan nabootsen heeft voor- en nadelen, vindt Anderson. Enerzijds kunnen ze wennen aan de wereld waar ze, hopelijk, in terecht zullen komen. „Maar het is ook een hele uitzonderlijke vorm van leven”, zegt hij. „Jongeren moeten wel jong kunnen blijven.”

Keerzijde

Het huidige Deense succes bedekt ook een andere verschuiving in de wielercultuur in het land, zegt Jesper Thiesen. Waar de sport qua (media-)aandacht de afgelopen jaren is doorgegroeid, daar neemt het aantal jonge leden van wielerclubs snel af. Ook bij zijn eigen club, de Amager Cykle Ring in Kastrup, vlak buiten Kopenhagen. Van oudsher de Deense club met een van de grootste jeugdafdelingen, één met een rijke historie ook. Voormalig wereldkampioen bij de vrouwen Amalie Dideriksen begon er met wielrennen, net als toptalent Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) en sportief directeur Brian Holm van QuickStep Alpha Vinyl.

Net als Thiesen donderdagavond over de aanstaande renovatie van het clubhuis wil beginnen, komen er twaalf meiden en jongens de poort door. Hun training van anderhalf uur zit er net op. Binnen staat de gezamenlijke maaltijd al klaar, die is bereid door een van de ouders. Het is een vast ritueel.

Het is een van de belangrijkste functies van een sportclub, zegt Thiesen, als iedereen in het oranje tenue van de Amager Cykle Ring naar binnen is. „De sociale factor, dat je met anderen datgene aan het doen bent wat je leuk vindt. En dat je van elkaar leert, dat je beter wordt door met iemand anders te trainen.”

Corona

Clubs door het hele land zagen het aantal jonge leden tijdens de coronalockdown halveren. „Maar de teruggang was daarvoor al ingezet”, zegt Thiesen. „Kinderen willen niet meer per se bij een club fietsen.” Het zou niet meer passen bij alle andere afleidingen die ze al hebben. Bij andere sporten is hetzelfde patroon te herkennen.

„Kinderen en jongeren hebben misschien wel te veel te kiezen”, zegt ook bondscoach Lund. De DCU zoekt naar manieren om ze toch aan wielrennen te binden. „Een deel zit in de financiën”, zegt Thiesen. Veruit de meeste aandacht en het meeste geld gaat naar de profs. „En een kleine club zoals wij, wordt gedwongen om een set verkeersborden voor een paar duizend euro aan te schaffen. Zonder kunnen we geen race organiseren.”

In de Deense jeugdraces is de terugloop van het aantal jonge renners goed zichtbaar. Waar tot voor kort 150 jonge renners in een leeftijdsklasse meededen aan een race, daar rijden er nu nog zo'n honderd mee. Het grootste probleem is dat het niveauverschil tussen jongeren daardoor alleen maar groter wordt, zegt Thiesen. Iedereen in een bepaalde leeftijdscategorie moet direct tegen elkaar rijden. De grote talenten worden zo niet meer uitgedaagd en een jonge renner die er vaak vol wordt afgereden zal eerder stoppen.

Juist de groei in de breedte bracht de afgelopen twee decennia het niveau omhoog. Asgreen en Vingegaard zijn zo goed geworden omdat ze een aantal jaar op het hoogste nationale niveau meedraaiden, zegt Thiesen. „Van Vingegaard had niemand verwacht dat hij dit niveau zou halen”, zegt Anderson. „Hij was in de jeugd eigenlijk niet sterk genoeg.”

Ondanks de huidige hoogconjuctuur ziet Anderson de nabije toekomst van het Deense wielrennen niet al te rooskleurig in. „Het kan zomaar zijn dat we over een jaar of vijf een gat hebben, zonder nieuw toptalent.” Jesper Thiesen is bang dat de start van de Tour de France in Denemarken de lokale wielerclubs en daarmee de wielerjeugd weinig zal opleveren. Vooral de stad Kopenhagen krijgt de aandacht, en de profteams. Morten Anderson is wel positiever. „Iedereen heeft nu van heel dichtbij weer kunnen zien wat een mooie sport wielrennen is.”