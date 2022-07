Zijn de vaccins nog goed genoeg, nu er misschien een nieuwe golf komt?

De corona-zomergolf zwelt aan. Het aantal besmettingen met het virus SARS-CoV-2 is in Nederland de afgelopen week opnieuw toegenomen, in het riool neemt het virus toe, het reproductiegetal ligt boven de 1. En ook in de ziekenhuizen wordt het zichtbaar. Op de verpleegafdelingen is het aantal coronapatiënten in een maand ruim verdubbeld naar 727. Op de IC’s blijft het aantal laag, maar er werden de afgelopen week meer mensen met corona opgenomen dan de week ervoor.

Ook in de rest van de wereld neemt het aantal besmettingen toe. De snelle opmars komt doordat sinds begin juni twee subvarianten van Omikron de overhand krijgen, BA.4 en vooral BA.5. Die zijn nóg besmettelijker, en ze ontsnappen nóg beter aan de afweer dan de eerste Omikronversies BA.1 en BA.2. En Omikron was al zo ontstellend anders dan het oorspronkelijke virus uit Wuhan: op meer dan 50 punten in de genetische code zijn er veranderingen. Daarvan zorgen er 34 voor veranderingen in het spike-eiwit aan de buitenkant van het virus, waarmee het zich menselijke cellen in wurmt. Eerdere varianten, van Alfa tot Delta, hadden hooguit tien mutaties.

BA.4 en BA.5 lijken niet ziekmakender, maar weten dankzij extra mutaties de afweer het allerbeste te omzeilen. BA.5 is „de ergste versie van het virus die we hebben gezien”, volgens de Amerikaanse cardioloog en geneticus Eric Topol.

Met de aanrollende BA.5-golf dient een prangende vraag zich aan. Zou de volgende boosterprik niet een aangepast vaccin tegen die Omikronvariant moeten zijn? Of bieden de bestaande vaccins nog genoeg bescherming?

Al direct na de opkomst van Omikron eind december zijn vaccinfabrikanten begonnen met het maken en testen van aangepaste vaccins, die gerichte afweer tegen Omikron moeten opwekken. Dat deden ze ook voor eerdere varianten van het coronavirus, maar tot nu toe was een vaccin-aanpassing niet nodig. De bestaande coronavaccins, die zijn gericht tegen het spike-eiwit van het oorspronkelijke virus uit Wuhan, beschermden voldoende tegen de nieuwe varianten.

Ook tegen een ziekenhuis- of IC-opname na een infectie met Omikron werken ze nog goed, blijkt uit cijfers van het RIVM. Na een herhaalprik (de tweede booster, oftewel de vierde prik) waren zestigplussers nog voor 86 procent beschermd tegen ziekenhuisopname en 87 procent tegen IC-opname.

Bredere immuniteit

„Na elke herhaalprik zie je nog meer immuniteit en vooral ook een bredere immuniteit ontstaan”, zegt Cécile van Els, hoogleraar vaccinologie aan de Universiteit Utrecht en werkzaam bij het RIVM. „De parate immuniteit, de antistoffen, worden een tijd lang verhoogd en ook de geheugencellen worden weer iets sterker aangezet. Dat helpt een nieuwe golf en een nieuwe variant beter in te dammen.” Ook Israëlisch onderzoek constateerde een betere bescherming van zestigplussers beter tegen ziekenhuisopname door Omikron na een vierde dosis van het Pfizer-vaccin. Maar de effectiviteit van de vaccins neemt wel af.

De grote vraag is of de samenstelling van de vaccins moet worden aangepast voor de herfst van 2022, en op welke manier. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep daartoe twee weken geleden al op. Een groep onafhankelijke adviseurs van de Amerikaanse voedsel- en geneesmiddelenautoriteit FDA boog zich afgelopen dinsdag over de kwestie. Drie fabrikanten, Moderna, Pfizer/BioNTech en Novavax, presenteerden er hun eerste resultaten met aangepaste vaccins. Ze hadden elk een andere strategie gekozen.

Moderna maakte een nieuwe versie van hun mRNA-coronavaccin, een zogeheten bivalent vaccin. Het bevat de genetische code van twee virusvarianten, de originele en Omikron BA.1. Dit aangepaste coronavaccin wekte een sterkere antistoffenrespons op tegen Omikron dan hun originele vaccin, meldde het bedrijf al eerder deze maand in een persbericht.

Het kan zeker zin hebben om de afweer op te frissen met een bivalent vaccin, zegt Van Els. „Er zijn karakteristieke plekken op het spike-eiwit waar de immuunrespons zich meestal op richt. Als je twee spike-eiwitten aanbiedt die sterk op elkaar lijken maar op essentiële stukken van elkaar verschillen, dan dwing je het immuunsysteem om óók op die overeenkomsten te reageren. B-cellen bijvoorbeeld, witte bloedcellen die antistoffen maken. Er kunnen ineens nieuwe B-cellen geactiveerd worden, die antistoffen maken tegen stukken die overeenkomen in beide spike-eiwitten. Zo verbreed je de immuunrespons, en krijg je kruisbescherming tegen andere varianten.”

In dat licht zijn de gegevens van Pfizer/ BioNTech opvallend. Zij testten net als Moderna een bivalent vaccin, tegen Omikron en de originele stam, maar ook een monovalent vaccin, dat enkel de code van Omikron BA.1 bevat. In hun proeven wekte juist dat laatste vaccin grotere hoeveelheden antistoffen op: na een maand hadden proefpersonen 20 keer hogere concentraties neutraliserende antistoffen tegen BA.1 in het bloed, vergeleken met het originele vaccin. Met eenzelfde dosis van Pfizers bivalente vaccin was die concentratie slechts 11 keer hoger. In de proeven van Moderna (die niet direct vergelijkbaar zijn) was de hoeveelheid neutraliserende antistoffen 8 keer hoger. Pfizer liet ook nog resultaten van studies met vaccins tegen BA.4 en BA.5 zien, die bij muizen goede antistoffen opwekten.

Hoe deze verschillen in de praktijk zullen uitpakken bij de bescherming tegen het virus is nog niet duidelijk. Beide bedrijven dienden hun voorlopige gegevens in bij de FDA, en zijn alvast begonnen met de productie van de aangepaste vaccins. Pfizer zegt begin oktober te kunnen leveren, Moderna eind oktober.

Verrassende wending

Een verrassende wending aan de bijeenkomst gaf de vaccinfabrikant Novavax. Die presenteerde gegevens van een studie met hun bestaande eiwitvaccin tegen het originele virus uit Wuhan. Dat vaccin is in Europa al goedgekeurd, in de VS nog niet.

Novavax liet zien dat een herhaalprik met hun bestaande vaccin een breed scala – en grote hoeveelheden – van antistoffen opwekt die werken tegen de Omikronvarianten BA.1, BA.2 én BA.5. Ze herkennen delen van het spike-eiwit die bij de verschillende subvarianten hetzelfde zijn, en werken dus universeler. In apenstudies deed hun bestaande vaccin als boosterprik zelfs niet onder voor een vaccin dat was aangepast voor Omikron. „Waarschijnlijk zorgt het spike-eiwit van het originele virus samen met de hulpstof die het Novavax vaccin bevat al voor een bredere immuunrespons die kruisreageert”, zegt Van Els.

Een herhaalprik met dit bestaande Novavax-vaccin, dat al op de plank ligt en uitvoeriger is getest, zou dus wellicht ook een goede kandidaat kunnen zijn voor de herfstbooster? Dat is nog wat voorbarig volgens Van Els. „Novavax laat zien dat het een goede (derde) boosterprik is na de serie met twee doses van hetzelfde vaccin. Er zijn nog geen data voor een vierde herhaalprik, en ook niet voor gebruik na andere typen vaccins. Bovendien is het Novavax vaccin in Europa nog niet geregistreerd als boosterprik.”

Na een vergadering van 8,5 uur stemde de Amerikaanse adviescommissie ervoor om een Omikron-component op te nemen in de nieuwe boosters voor de herfst in de VS. Dat zou bij voorkeur een BA.4 of BA.5 component moeten zijn in hun ogen, en een bivalent vaccin, ondanks de gegevens van Pfizer waaruit blijkt dat hun monovalente vaccin meer antistoffen opwekt.

Heel andere subvariant

Twee van de 21 leden stemden tegen, waaronder de kinderarts en vaccinoloog Paul Offit. Hij vindt dat er nog te weinig gegevens zijn over de veiligheid en de mate van bescherming die zulke nieuwe vaccins zullen bieden. Bovendien: de kans bestaat dat in de herfst weer een heel andere subvariant de boventoon voert. „Het zou verstandiger zijn om de bestaande vaccins te verschepen om de ongevaccineerden te vaccineren”, zei hij al bij een eerdere bijeenkomst.

Het is een echo van de onzekerheden en die speelden bij de ontwikkeling van de eerste generatie coronavaccins. En ook nu weer zal er van de verbeterde vaccins niet genoeg zijn voor iedereen.

In Europa begon het medicijnagentschap EMA half juni met een versnelde beoordeling (een rolling review) van een aangepaste versie van het vaccin van Pfizer/BioNTech en van het bivalente vaccin van Moderna.

Of het komende herfst nu een bekend vaccin wordt of een aangepaste Omikron-booster, Van Els is vooralsnog geen voorstander van grootschalige vaccinatiecampagnes. „Het hangt natuurlijk af van de epidemiologische situatie, hoe ziekmakend het virus is, en welke doelen we stellen. Maar het overgrote deel van de Nederlandse bevolking heeft inmiddels immuniteit dankzij vaccinaties en infecties, blijkt uit voorlopige gegevens van de antistoffenstudie van het RIVM. Als Omikron langskomt, zullen zij het virus misschien niet kunnen tegenhouden maar wel snel opruimen.”

Ze hoopt dat drastische maatregelen niet nodig zullen zijn om de zomerpiek te dempen. „Zuid-Afrika is al over de piek heen, en ook in Portugal is het alweer aan het zakken. Hopelijk gebeurt dat hier ook. Dan hebben we tijd om ons te beraden op een najaarscampagne, over wie we extra zouden moeten beschermen met een herhaalprik, en met welk vaccin.”

De herhaalprik (ook wel de tweede booster, of de vierde prik) is in Nederland nu beschikbaar voor mensen van 60 jaar en ouder, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met een afweerstoornis of het syndroom van Down en voor mensen die een keer het Janssenvaccin hebben gehad en daarna een booster. De opkomst voor de herhaalprik onder 60-plussers neemt de laatste twee weken toe. Onder 70-plussers ligt die rond de 57 procent, van de mensen tussen 65 en 70 jaar haalde tot 26 juni 43 procent hem, van de mensen tussen 60 en 65 jaar slechts 27 procent. Maar veel mensen hebben inmiddels ook covid gehad.