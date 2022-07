Ze zijn er nog: jongeren die willen boeren. ‘Waarom zou ik dat opgeven?’

De timing van zijn tentamens had niet slechter gekund, zegt Jesse Brink (19): in de week van het boerenprotest in Stroe. Hij drinkt koffie aan de keukentafel in de boerderij van zijn ouders in Klarenbeek, vlakbij Apeldoorn. Hij is er deze week met zijn hoofd niet helemaal bij.

Jesse wil boer worden. Hij zit in het eerste jaar van zijn studie agrarisch ondernemerschap, dier- en veehouderij aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Zijn plan is de melkveehouderij van zijn vader, met zo’n honderdveertig melkkoeien, over te nemen. Eerst nog drie jaar studeren.

Zijn opleiding, die zich profileert als dé plek waar je moet zijn als boer in spe, groeit snel. Agrarisch ondernemerschap, richting dier- en veehouderij, begon in 2002 met nog geen dertig studenten, in 2014 schreven 106 mensen zich in, voor aankomende september staan 187 studenten op de rol. Een recordaantal.

Over dit artikel

„Wil jij het bedrijf van je ouders overnemen?”, staat er in de beschrijving van de opleiding agrarisch ondernemerschap dier- en veehouderij aan de Aeres Hogeschool in Dronten. „Zie jij een toekomst in de agrarische sector?” Dat is op dit moment een interessante vraag. Wie zijn die jongeren die zo’n toekomst nog zien? En hoe ziet die toekomst er dan uit? NRC volgt het komende jaar vier jonge mensen van de opleiding, die boer willen worden.

In de maand van Jesses tentamens kondigde landbouwminister Staghouwer (ChristenUnie) „een gehele transitie van het landbouw- en voedselsysteem” aan, met „ingrijpende aanpassingen in het landelijk gebied en de agrarische sector”. Op het woord ‘onteigening’ rust geen taboe meer. Het is de tijd van escalerende boerenprotesten, koeien voor het Tweede Kamergebouw, en brandstichting op de snelweg.

De tijd ook waarin het kabinet voor het eerst duidelijk maakt hoe zeer de stikstofuitstoot omlaag moet. Op het kaartje dat het kabinet begin juni naar buiten bracht, ligt de melkveehouderij van de vader van Jesse precies in het gebied waar 95 procent stikstofreductie moet plaatsvinden. Vanaf hun land kijk je zo natuurgebied de Veluwe op. Dat betekent in feite einde verhaal voor hun bedrijf. „Lastig”, zegt Jesse. Vader Lambert Brink (53) zet zijn koffiekopje op tafel en laat een stilte vallen. „Joa. Dat is ’t.”

„Ik was lange tijd heel zeker dat het mij wel ging lukken”, zegt Jesse. „Nu heb ik heel veel twijfels.” Hij slaapt er slecht van, zegt hij als zijn vader weg is. Maar daar wordt thuis niet veel over gepraat. „Toch ook een beetje boereneigen”, zegt Jesse. ”

Maar geen boer meer willen worden? Dat niet. Waarom zou hij dat opgeven?

Schakelketting

Ook Merijn (19) en Abel (20) Post hebben in juni tentamens. Met een bak koffie voor hen, in korte spijkerbroek en om hun nek dezelfde zilveren schakelketting („van mama gekregen”) zitten de broers in een pauzeruimte op de Aeres Hogeschool. Ze komen net uit hun toets voor het vak varken en pluimvee. De broers zitten in dezelfde klas.

De ouders van de Post-broertjes zijn docent, en hun vader runt een melkveebedrijf met – net als de vader van Jesse Brink – honderdveertig koeien. „Papa heeft altijd gezegd: ‘Word alsjeblieft geen boer. Het is de slechtste keuze die je maakt’”, zegt Abel. Toch zitten ze hier. Waarom? Merijn: „Passie, denk ik”. Abel: „Het is gewoon mooi.” Ondernemen, iets van jezelf hebben, werken met dieren, sommen ze op.

Is het deels opvoeding, misschien? Toen de jongens baby’s waren, werd de Maxi-Cosi vastgeschroefd op de trekker. Abel: „Als mama niet op ons kon letten omdat ze weg was, gingen we gewoon mee.” Ze lachen. Merijn: „Ik weet nog de eerste keer dat ik zelf op de trekker zat, rond m’n tiende, met papa ernaast. Op een groot stuk waar in principe niks staat behalve een paar hekken. Ging ik toch nog bijna door het hek heen.”

Ongelukkig

Jesse Brink haalt in de keuken van zijn ouders de herinnering boven van „ouwehoeren” tussen het veevoer en hutten bouwen van stapels hooibalen. Brinks moeder was geen voorstander van het boer-worden. „Die zei: ‘Je kunt zo goed leren. Ga gewoon wat anders doen.’”

En dat deed Brink ook, eerst. Na de havo ging hij international business studeren. Hij was er ongelukkig. „Ik dacht: eigenlijk ben ik knettergek dat ik dit doe.” Thuis op de boerderij werkte hij het liefst door in de koffiepauzes, hij was verbaasd als het alweer vijf uur was. Hij brak zijn opleiding af en begon in Dronten.

Om aan de opleiding te beginnen, moet je toegang hebben tot een boerenbedrijf waarvan je alle processen en cijfers mag inzien. Zo’n 80 tot 90 procent van de leerlingen hebben ouders die boer zijn.

En die andere 10 tot 20 procent? „Ik hoorde bij de open dag in Dronten dat je een bedrijf nodig had”, zegt Karine de Rooij (21) uit Zoetermeer. „Ik trok mijn grote bek open en zei: dat heb ik niet. Dat maakte wel indruk.” De Rooijs ouders wonen midden in de stad, vertelt ze terwijl ze door het raam kijkt van de keet in het weiland bij een bevriende boer waar ze weleens werkt. „Heuj!”, roept ze naar een nieuwsgierig schaap dat in de deuropening blijft staan.

Karine de Rooij (21): „Desnoods ga ik ergens anders in de wereld boeren.”

Karine was zes toen ze voor het eerst op een boerderij kwam. Haar ouders wisten toen soms niet goed wat ze met haar aan moesten, en dan was het huis te klein. Het was vaak heel druk in haar hoofd. Haar vader kende een melkveehouder in Zevenhoven die vaker ‘probleemkinderen’ opving. „Op het platteland kon ik een eind weg lopen, tot ze me kwijt waren. De fysieke ruimte om me heen creëerde ruimte in mijn hoofd.”

Niet lang na haar eerste bezoek logeerde ze er nog een week. „Er zijn foto’s van mij, op last van mijn ouders in een rokkie. Helemaal onder de mestspetters.” Ging ze na het weekend weer naar haar basisschool, dan had ze „heimwee” als ze „ schapen in de wei” zag. Nog altijd werkt ze ’s weekends en in vakanties op de boerderij in Zevenhoven.

Ze deed vwo, studeerde een tijdje aan de TU Delft. „Maar ik zat toch meer in Zevenhoven”, zegt ze. In maart dit jaar hakte ze de knoop door. In september begint ze in Dronten. De boer in Zevenhoven heeft al opvolgers, maar De Rooij wil een eigen bedrijf. „Echt wel. Met melkvee. Genoeg gras eronder. Beetje maïs erbij.”

Dat die paar bloemetjes niet komen omdat wij stikstof uitstoten, zit mij niet hoog

Shitzooi

Begin juni las ze over de nieuwe stikstofmaatregelen. „In eerste instantie dacht ik: shitzooi”, zegt Karine de Rooij. „Daar gaat mijn idee. Maar nu denk ik: dit kán toch niet. Ik ga tóch naar Dronten. De kennis is mooi meegenomen. En anders ga ik ergens anders in de wereld boeren.”

Dat het werkelijk tot onteigening komt, geloven Abel en Merijn ook niet echt. Het bedrijf van hun vader zit in een gebied waar de stikstof met ‘slechts’ 12 procent gereduceerd moet worden. Schouderophalend zitten ze aan hun tafeltje.

Merijn: „Je kunt nu wel heel veel roepen…”

Abel: „…maar we weten niet precies wat er gaat gebeuren.”

Merijn: „Ik denk dat het allemaal niet zo heel hard gaat.”

Abel: „Laat ze eerst maar eens met een echt goed plan komen.”

Ze horen toch al héél lang over milieumaatregelen die telkens toch niet worden uitgevoerd. Merijn: „Dit zijn weer allemaal kortetermijnperspectieven. Nederland moet met een duidelijke landbouwvisie gaan werken, met ideeën hoe landbouw er over vijf of tien jaar uit moet zien.” Hem maakt het sowieso niet zoveel uit. Hij ziet het boeren zoals hij het wil, namelijk grootschalig, toch niet voor zich in Nederland. „Na mijn studie wil ik bedrijfsleider worden in Australië, de VS, Canada of Oost-Europa. Wat van de wereld zien.” Dat komt goed uit, want dan kan Abel de boel thuis overnemen. Abel: „Ik heb ’t hier hartstikke best naar mijn zin.”

Genoeg verdienen

Opvallend is dat alle jongeren zeggen best ánders te willen boeren. Op voorwaarde dat het geld oplevert. Ze moeten kunnen ondernemen. De Rooij: „Als Nederland van alle intensieve veehouderij af wil, maar ik kan er wel mee verdienen, dan sta ik open voor natuurinclusief boeren. Maar dat zie ik niet gebeuren.” Abel: „Als ik met zeventig koeien in plaats van honderdveertig nou ook genoeg verdien…” Merijn: „De overheid heeft het probleem lang voor zich uitgeschoven en nou moet er wat gebeuren. Dus ja, dan heb je niet veel keus.”

Vinden ze het stikstofprobleem eigenlijk erg? Abel wordt roder. En wat stiller. Het is een lastig onderwerp om over te praten. Emoties lopen meteen hoog op, dat ziet hij ook wel. „De Europese afspraken zijn nou eenmaal gemaakt. En ja, we dragen er gewoon aan bij. Maar is dat erg… ja… Ik vind het wel grappig: een stukje natuur.” Hij is even stil. „Natuur is niet mijn hoogste prioriteit. Dat die paar bloemetjes niet komen omdat wij stikstof uitstoten, zit mij niet hoog.”

Dat is niet iedereen met hem eens, maar die mensen spreekt hij minder vaak. „De meeste van mijn vrienden zijn boeren.”

Jesse Brink gaat sinds deze maand weleens in discussie zegt hij, op Instagram. „Met vegans. Dan vraag ik: ben je weleens op een boerderij geweest? Ik denk dat we best wat van elkaar kunnen leren.” Maar echt constructief werd een gesprek tot nu toe nooit.

Karine de Rooij is voorzichtig met „politieke uitspraken”. „Ik weet hier nog gewoon te weinig van. Ik denk dat het zo’n vaart niet zal lopen.” Maar ze zit ook in een bubbel, zegt ze. „Ik hoop mijn ideeën in Dronten meer te gaan onderbouwen.”

Merijn Post (19, zwart shirt): „Je kunt nu wel heel veel roepen…” Broer Abel (20): „…maar we weten niet precies wat er gaat gebeuren.” Foto’s Bram Petraeus

Duurzaamheid op de agenda

Erik Hassink, die ooit de opleiding van de jongeren hielp oprichten, denkt dat hun standpunten de komende tijd nog weleens kunnen veranderen. „Eerstejaars komen vaak binnen met allerlei ideeën van thuis”, zegt de docent in zijn kantoortje in het schoolgebouw. „Later overvleugelen ze hun ouders een beetje. Op de opleiding hebben we zelfs een collega uit Amsterdam. Dat mag, hè. Da’s helemaal prima.”

Een vrouw loopt het kantoortje binnen. Docent duurzaamheid Janne van den Akker. Hassink moet lachen. „We hadden het net over je. Ze is een van de docenten die duurzaamheid op de agenda probeert te zetten.” Van den Akker: „Dat lukt soms. Een klein beetje. Vooral de eerstejaars zijn nogal stellig in hun overtuigingen. Duurzaamheid vinden ze snel een ‘links’ thema. Dan kan ik niks meer zeggen zonder dat ze denken: dit is niet van ons. Dit hoort bij Amsterdam.”

Wanhoop

Eind juni. De Tweede Kamer steunt het stikstofbeleid van het kabinet, zo wordt bekend. Protesten worden grimmig. Toeval of niet, de aanmeldingen blijven komen, mailt Hassink enthousiast. Zelfs meer dan normaal in juni.

Jesse Brink heeft het nieuws ook gevolgd. Hoe het gaat? „Het kan beter.” De protesten laten volgens hem „de wanhoop” van velen zien. Veroordelend is hij niet. „Ik denk dat veel burgers in deze situatie hetzelfde hadden gedaan.”

Hij probeert niet al te veel over zijn eigen situatie na te denken, dat werkt het beste. Voor hem is het niet de vraag of hij wel moet doorgaan. „Ik focus me op hoe ik ervoor kan zorgen dat ik bij de overblijvers terechtkom.” Nee, een antwoord op die vraag heeft hij nog niet.