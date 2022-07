Xi Jinping prijst Chinese invloed in Hongkong, internationaal klinkt kritiek

Hongkong is „bijzonder vrij en open”, zo stelde de Chinese president Xi Jinping vrijdag in een toespraak in Hongkong. Het is vrijdag 25 jaar geleden dat de stad werd overgedragen aan China. Xi prees vrijdag de rol die China sindsdien heeft gespeeld. De formule van „één land, twee systemen” heeft volgens de president „succes behaald in Hongkong, dat door ieder wordt erkend.” Die formule werd bij de machtsoverdracht van het Britse rijk naar de Chinezen aangekondigd; in de vijftig jaar na die overdracht zou Hongkong in een overgangsfase zitten, waarin er andere wetten gelden dan in de rest van ‘mainland China’. De speciale bestuurlijke regio kreeg een eigen grondwet, een eigen munt en bleef volgens een kapitalistisch systeem werken.

Er is internationaal veel kritiek op het nakomen van de „één land, twee systemen”-belofte, vooral na het hard neerslaan van de protesten in de stad sinds 2019 en de invoering van een nieuwe veiligheidswet, die veel vrijheden in Hongkong heeft ingeperkt. De Britse premier Boris Johnson zei in een videobericht op Twitter ter ere van het overdrachtsjubileum dat „Beijing zich al langere tijd niet aan zijn verplichtingen houdt”. Het zorgt voor een omgeving die „zowel de rechten en vrijheden van Hongkongers bedreigt als de voortdurende vooruitgang en welvaart” van hun stad.

Sinds de invoering van de Veiligheidswet is de persvrijheid in Hongkong sterk ingeperkt en is het zo goed als onmogelijk gemaakt om politieke oppositie te voeren. Veel burgers, oppositieleden en dissidenten zijn onder de Veiligheidswet berecht en vastgezet. Sommigen ontvluchtten Hongkong.

Enige kandidaat

Voorafgaand aan zijn toespraak zwoer Xi de nieuwe hoogste leider (chief executive) van Hongkong in. De 64-jarige John Lee Ka-chiu volgt Carrie Lam op. Lee won in mei de verkiezingen; hij was de enige kandidaat. Beijing had hem al goedgekeurd – Lee staat bekend als gezagsgetrouw aan de agenda van de Chinese regering.

Xi noemde in zijn toespraak vrijdag verder de constatering dat Hongkong sinds „zijn terugkeer naar het moederland” meevaart op de „prachtige koers van hervormingen” in China. Ook waren er complimenten voor de manier waarop sociale onrust en de coronacrisis het hoofd waren geboden.