Wim T. Schippers begrijpt ook niet altijd wat hij maakt, maar weet precies wat het moet worden

Die blik in de ogen van Wim T. Schippers als hij de voordeur opendoet en daar Ronald Snijders ziet staan met een taartdoos in zijn handen en daarachter een draaiende camera. „U is?” vraagt hij. Dat mengsel van paniek, irritatie, weerzin, is dat gespeeld of heeft hij echt geen zin in een absurdist over de vloer die hem komt feliciteren met zijn verjaardag? Op 1 juli, vandaag dus, wordt hij tachtig. Ronald Snijders wilde daarom een „ode” brengen aan de „multi-kunstenaar” met de film 80 jaar, reeds – op de T bij Wim Schippers (VPRO). Het is een terugblik en een kennismaking in één. Snijders kent zijn werk, maar ontmoet hem voor het eerst. Het meegebrachte taartje bij de thee, van bakkerij Holtkamp, moet een donkerbruine drol voorstellen, een verwijzing naar de vier meter hoge kunstdrol Stationnement Gênant (hinderlijk geparkeerd) dat Wim T. Schippers maakte voor een openluchttentoonstelling, en dat in 2011 werd aangekocht door de VPRO (voor 60.000 euro).

Primadeluxe

Ronald Snijders is uit 1975, kijkers uit dat jaar en ouder zullen Wim T. Schippers kennen, al was het maar van horen zeggen. De radio- en tv-programma’s die hij maakte – De Fred hache-show, Ronflonflon, Hoepla. De woorden die hij bedacht en die nog steeds in gebruik zijn. Jammer, maar helaas. Primadeluxe. Gekte. En zijn handige aanspreekvorm ‘joe’ als ‘u’ te beleefd is en ‘je’ te amicaal. Jongere kijkers slaan misschien alleen nog aan op zijn stem, die van Ernie in Sesamstraat. Wie weet zagen ze ooit zijn pindakaasvloer in het museum.

Een woord om hem te beschrijven is wat hem betreft nooit echt gevonden. Absurdistisch. Ontregelend. Vervreemdend. In de Vara-gids van deze week komt een vriend van hem met het woord apeiron, een Grieks-filosofisch begrip uit 600 voor Christus. Het betekent zoiets als ‘vormloos’ of ‘oneindig’. Het idee dat iemand ‘zonder vorm, grens of kwaliteit’ probeert uit te drukken wat onuitdrukbaar is. Dat komt behoorlijk in de buurt van het ‘niks’ dat Wim T Schippers al zestig jaar probeert te vangen. Toch?

Zo’n beetje het stomste wat je kan doen, is aan Wim T. Schippers zelf gaan vragen hoe hij zichzelf of zijn kunst wil noemen. Of stom, het is gedurfd. In Snijders film zit een fragment uit begin jaren zestig waarin een 21-jarige Wim een bebrilde tv-verslaggever zoek praat over zijn museale tentoonstelling van a-dynamische werken, getiteld het Waarachtig Oninteressante oftewel „saaie dingen op een amusante manier gebracht”.

Gekunstelde vraag

Bewondering wil een interview nog wel eens in de weg zitten, maar Ronald Snijders heeft zich voorbereid op de T met Wim Schippers. Iets te goed, misschien. Openingsvraag: „Hoe was je jeugd tot nu toe?” Gaat hem geen reet aan. Afrondingsvraag: „Wat zou je met wat je nu weet tegen je twintigjarige zelf zeggen?” Wenkbrauwen omhoog: „Wat een gekunstelde vraag.” Zijns ondanks ontdooit Wim T. Schippers halverwege een beetje. Hij vertelt dat hij als kind de scheermesjes uit zijn vader scheerapparaat peuterde, waarna zijn vader zich ’s ochtends het lazarus stond te scheren. Dat hij bakstenen, cadeautjes of grind inpakte en op straat achterliet als cadeautjes geadresseerd aan zijn vader. Dat wil hij nu wel pesten noemen. Twee zussen en broer werden leraar, maar wat Wim deed hebben zijn ouders nooit begrepen, zegt hij. Dat het toch wat voorstelde, ontdekten ze toen hij een aan hem toegekende cultuurprijs door hen in ontvangst liet nemen.

In het atelier op de benedenverdieping van zijn huis laat hij affe en onaffe doeken en installaties zien. Hij legt, opvallend begrijpelijk uit, waarom niks óók een vorm kan hebben. Direct daarop vat hij, toch nog onverwacht, samen wat hij doet. „Ik maak iets dat ik zelf ook niet altijd begrijp, maar toch weet ik precies: dit moet het worden.”