Cynisch gezien kwam het goed uit dat de boeren deze week hun hand overspeelden. We waren tegenover hen te inschikkelijk geworden, een houding die niet vrij was van enig vals sentiment: die arme boeren, ze waren toch maar weer de dupe.

Hoe grimmiger ze werden, hoe schuldiger we in onze schulp kropen. Overal kon je dezelfde vergevende mantra horen: de boeren waren weliswaar ruw in de mond, maar wie zou dat niet worden als er zo weinig perspectief werd geboden? ‘Perspectief’ was een heilig begrip geworden bij politici, commentatoren en uiteraard de boeren zelf.

Zelfs koning Willem-Alexander begon erover, hij verklaarde dat hij „de boeren in zijn hart droeg” en stootte in één minuut vier keer het woord ‘perspectief’ uit, alsof een wolk stikstof in hem opwelde. Als we de boeren maar perspectief boden, dan kwam het allemaal wel goed. Enkele dagen later moest hij er bedrukt aan toevoegen dat „geweld en intimidatie geen oplossing zijn”. Een verslaggever vroeg hem waar de grens lag, maar helaas, dat wist hij nog niet.

Hopelijk is hij nu genoeg mensen tegengekomen die hem dat konden vertellen. De grens ligt daar waar je zonder toestemming het land van iemand anders betreedt. Dat kan het terrein zijn van een bewindspersoon, maar ook van een gewone burger, en het is zeker een politiebureau in Apeldoorn waarin gearresteerde collega’s zich bevinden. Wie bevrijding uit zo’n politiebureau nastreeft, moet niet vreemd opkijken als hij zélf opgesloten wordt.

De vertedering waarmee door veel brave burgers over de boeren werd gesproken, is niet helemaal verklaarbaar voor wie de boerenleiders goed heeft gevolgd. Sommigen van die leiders gebruiken al te gretig het woord ‘oorlog’, hoewel ze daar nooit de oorlog in Oekraïne mee bedoelen, want die is te ver van hun bedstee. Hun oorlogsenthousiasme betreft een soort burgeroorlog in Nederland, een strijd tussen steden en platteland, tussen overheid en burgers. De ‘elite’ moet samen met zijn mainstream media, de NOS voorop, maar eens een flinke kop kleiner worden gemaakt.

De onverholen agressie zit al in het geruchtmakende interview dat Mark van den Oever, voorzitter van Farmers Defence Force, op 18 juni aan de Volkskrant gaf. Daarin somt hij de actieplannen op: het platleggen van de voedselvoorziening, het blokkeren van snelwegen, een hernieuwd bezoek aan het huis van minister Christianne van der Wal. Veel burgers applaudisseerden toen nog, hoewel iedereen kon weten: zonder geweld zal dit niet verlopen.

Ik kan iedereen aanraden ook nog eens het filmpje te bekijken waarin Van den Oever de acties van afgelopen dinsdag aankondigde, „de dag des doods”, zoals hij in alle ernst zei. Wat in dat filmpje treft is de combinatie van agressie en huichelachtigheid. Van den Oever beweert dat zijn club zich terugtrekt uit „de strijd”, maar hij suggereert tegelijkertijd dat er ongecoördineerde acties zullen plaatsvinden: „Jullie weten wat er te doen staat.” Hij hoopte nog wel dat de burgers „ontzien worden, ook al zal dat misschien niet altijd lukken”.

Van den Oever rekende erop dat de burgerij achter de boeren blijft staan. Om dat voorkomen, zou ik hem dringend willen adviseren: „Ga vooral zo door.” Liefst samen met Gideon van Meijeren, zijn goede kennis van FVD. Een veelbelovend perspectief.