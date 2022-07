Van Rijthoven na overtuigende zege naar vierde ronde Wimbledon

Tennisser Tim van Rijthoven is door naar de vierde ronde van Wimbledon. Hij won vrijdagmiddag in drie sets van de Georgiër Nikoloz Basilasjvili: 6-4, 6-3 en 6-4. De 25-jarige tennisser uit Roosendaal is de eerste Nederlander in achttien jaar die de vierde ronde van het belangrijkste grastoernooi van het jaar bereikt.

Van Rijthovens overwinning is verrassend, want hij werd als nummer 104 van de wereld toegelaten met een wildcard. Ter vergelijking: Basilasjvili is de nummer 26 van de wereldranglijst. Om de kwartfinale te bereiken is waarschijnlijk een nog grotere stunt vereist. In de vierde ronde wacht Van Rijthoven zondag mogelijk nummer drie van de wereld en titelhouder Novak Djokovic.

Verliezen deed Van Rijthoven dit grasseizoen nog niet. Begin juni sloot hij het ATP-toernooi van Rosmalen als winnaar af, wat hem op een wildcard voor Wimbledon opleverde. Het is voor de nummer drie van Nederland de eerste keer dat hij op een grandslamtoernooi actief is.

Ook de 26-jarige Botic van de Zandschulp uit Veenendaal kan nog de vierde ronde halen, als hij zaterdag wint van de tien jaar oudere Richard Gasquet uit Frankrijk. Van de Zandschulp is de nummer 25 van de wereld, Gasquet — ooit ‘s werelds nummer zeven — nummer 69.