Tim van Rijthoven is helemaal los in Londen: ‘Belangrijk om positief te blijven op de baan’

‘Ik wist altijd dat ik zo kon tennissen als ik nu doe. Maar dat is in het tennis niet genoeg. Je moet mentaal op een goede plek zijn en daar voor langere tijd blijven. Mentaal is alles in het tennis.” Dat is, in het kort, de boodschap deze week van Tim van Rijthoven (25) op Wimbledon. Zijn sublieme spel als grasspecialist komt er eindelijk uit omdat zijn hoofd op orde is, denkt hij.

Die rust in zijn hoofd heeft hij vanaf het begin nodig in Londen. Op de kleine hoekbaan 11 van Wimbledon, niet echt een plek waar veel toeschouwers kunnen kijken, worstelt Van Rijthoven maandag tijdens zijn debuut op Wimbledon tegen de Argentijnse veteraan Federico Delbonis (31).

Van Rijthoven speelt niet goed. In de tiebreak van de eerste set krijgt hij een setpunt tegen. De bal komt op zijn backhand, de Argentijn staat aan het net. Het is zo’n bal die profs kunnen missen, zeker op het snelle gras. Hij legt aan en slaat een wonderlijke winner met zijn enkelhandige backhand. Sinds dat punt, lijkt hij geen bal meer te kunnen missen. „Dat punt was zo belangrijk. Op zo’n punt komt er iets bij mij los”, zegt Van Rijthoven maandag na afloop.

In drie sets ( 7-6, 6-1 en 6-2) bereikt hij voor het eerst de tweede ronde van een grandslamtoernooi. Van Rijthoven is tevreden. Op baan 11 had hij een perfect uitzicht op het centre court. „Het is een magisch mooi beeld, om zo tegen het stadion aan te kijken. Ik probeer ook echt te genieten tijdens de wedstrijd, maar winnen staat voorop.”

Wimbledon-debutant Tim van Rijthoven: ik was een eigenwijs ventje

Baan zonder snelheidsmeter

Jarenlang doolde Van Rijthoven van blessure naar blessure, langs tweede- en derderangstoernooien. Nu speelt hij niet meer voor de verwachtingen, maar voor zichzelf. Hij kan het tennis eindelijk relativeren. Dankzij zijn coach Igor Sijsling (34) ziet hij weer wat hem zo aantrekt in de sport. „Tennis is niet alles, maar iets dat ik nu veel doe en dat heel leuk is. Zo zie ik het spelletje nu. Dat is voor mij heel belangrijk geweest”, zegt hij.

Als van Rijthoven woensdag in de tweede ronde speelt tegen het Amerikaanse servicekanon Reilly Opelka (24), schatten bookmakers de kansen voor beide spelers even hoog in. Alsof zij al weten dat Van Rijthoven als nummer 104 van de wereld kan winnen van de nummer 18.

Op de rommelige baan 4, zonder snelheidsmeter en met veel langslopende toeschouwers, verbazen de Nederlandse fans zich hardop over het spel van Opelka, die zichzelf een „servebot” noemt, omdat hij alleen maar zou kunnen serveren. De ballen vliegen langs Van Rijthoven, maar die zit daar niet mee. Hij zit er vanaf het eerste punt goed in, alsof hij al jaren tegen spelers uit de toptwintig speelt.

Van Rijthoven slaat 52 winners, hij speelt los, alsof hij niets te verliezen heeft. Met zijn fraaie techniek lijkt hij gemaakt voor grastennis. In vier sets ( 6-4, 6-7, 7-6 en 7-6) verslaat hij een van de beste serveerders van de tour. Daarmee is hij de eerste Nederlander die de derde ronde van Wimbledon haalt sinds Sijsling in 2013. Van Rijthoven noemt de wedstrijd tegen Opelka fysiek niet zwaar, maar mentaal wel. „In de tiebreak mag je gewoon niet je eigen service verliezen.”

Dat hij inmiddels door zijn collega’s wordt opgemerkt, blijkt uit zijn trainingspartner op donderdag. Hij traint met het grote Spaanse talent Carlos Alcaraz (19).

Stoïcijns tussen de punten

Als Van Rijthoven vrijdag baan 18 opkomt, oogt hij zoals de hele week: als een man ook met een missie, een tennisser die ervan geniet om te excelleren op zijn favoriete toernooi. Hij speelt tegen de Georgiër Nikoloz Basilasjvili alsof hij al jaren meedraait op Wimbledon; stoïcijns tussen de punten door, explosief in zijn spel. Met goede blockreturns, een plaatje van een slice backhand en een sublieme service.

Van Rijthoven speelt veel beter dan de nummer 26 van de wereld. Hij raakt de ballen makkelijker, speelt met meer variatie. Hij wint in drie sets (6-4, 6-3 en 6-4) zonder echt in de problemen te zijn gekomen. De perstribune zit stampvol. Iedereen wil het nieuwste ‘tennissprookje’ op Wimbledon zien. Van Rijthoven is de eerste Nederlander die de vierde ronde haalt sinds Sjeng Schalken in 2004.

De persconferentie is in de grote zaal 2 in plaats van in een kamertje met louter Nederlandse journalisten. Maar er zijn zoveel media aanwezig dat de organisatie besluit de bijeenkomst naar de Main Room te verplaatsen. Deze zaal is voorbehouden aan sterren als Novak Djokovic en Rafael Nadal, maar vrijdagmiddag zit er een trotse Van Rijthoven, 223.000 euro rijker.

Hij beantwoordt in het Engels veel vragen over zijn „fairytale”, zijn „incredible run”, zijn „journey”. Hij benadrukt nogmaals dat het succes aan „zijn hoofd” is te danken: „Sommige spelers moeten werken aan hun service of forehand of backhand. Ik heb altijd gevoeld dat het mijn hoofd was. Een van de belangrijkste dingen is om positief te blijven op de baan.”

Zondag is nummer 1 van de wereld en titelverdediger Novak Djokovic zijn tegenstander in de vierde ronde. Het betekent dat Van Rijthoven op centre court of baan 1 mag spelen, de grootste stadions van Wimbledon. „Ik zag mezelf al met een hele grote glimlach de baan oplopen.”

Ook voor Djokovic is hij niet bang. Hij heeft al acht wedstrijden op rij gewonnen, dus waarom zou het voor Van Rijthoven nu ophouden? „Ik ga elke wedstrijd in met het idee dat ik kan winnen. Ook tegen Djokovic zal ik zo de wedstrijd ingaan.”

Zolang zijn hoofd meewerkt, is Van Rijthoven op Wimbledon tot heel veel in staat. Eén ding is zeker: een sensatie is hij al.