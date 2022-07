Provincies eisen duidelijkheid van Den Haag over stikstofplannen

Alle twaalf provincies willen dat het kabinet sneller duidelijkheid geeft over de invulling van de stikstofaanpak. Zonder die duidelijkheid kunnen zij amper aan de slag met de taak die het kabinet hen vorige maand heeft opgelegd om de uitstoot van stikstof fors te beperken.

Dat blijkt uit een rondgang van NRC langs de twaalf gedeputeerden die in hun provincie verantwoordelijk zijn voor de stikstofaanpak. Provincies hebben van het kabinet een grote rol gekregen in die aanpak: zij moeten per gebied met alle sectoren, van landbouw en natuurorganisaties tot industrie en transport, een plan maken voor het terugdringen van de uitstoot van stikstof. Op 1 juli 2023 moet per gebied duidelijk zijn hóe dat precies gaat gebeuren.

Aan wil ontbreekt het bij geen enkele provincie: allemaal onderschrijven ze de noodzaak van herstellen van kwetsbare natuurgebieden en het terugbrengen van de stikstofuitstoot.

Maar het leggen van die puzzel wordt volgens gedeputeerden vertraagd door onduidelijkheid en versnipperde informatie vanuit het kabinet. De kaart van 10 juni waarop per gebied stond hoeveel de uitstoot verminderd moet worden, is volgens gedeputeerden „onbruikbaar”, soms zelfs „onjuist” en schepte „onnodige onrust”. Provincies hebben zélf ook al een eigen stikstofaanpak, maar weten in veel gevallen nog amper hoe die zich verhoudt tot de nieuwe doelen. Dat komt onder meer door onduidelijkheid over de benodigde extra reductie. Een recente herberekening van het RIVM kwam per provincie weer op andere cijfers uit dan die begin juni gepresenteerd werden.

Daarnaast wachten provincies nog op duidelijkheid over de richtlijnen voor het beschermen van de waterkwaliteit en op maatregelen voor andere sectoren die stikstof uitstoten. Het kabinet is van plan die informatie tussen het najaar en begin volgend jaar te geven. Ook komen er nog specifieke klimaatdoelen. „Zonder die informatie kunnen we de puzzel per gebied niet leggen”, zegt de Friese gedeputeerde Klaas Fokkinga (Friese Nationale Partij). „In gesprekken met agrariërs en natuurorganisaties moeten we vaak zeggen: we weten het nog niet, we wachten op informatie van het kabinet.” Onduidelijkheid is er ook over het geld dat nodig is om boeren die willen stoppen uit te kopen. „We hebben ook nog geen koffertje met geld als we naar de gebieden gaan”, zegt Fokkinga.

Ook boeren hebben volgens de bestuurders meer duidelijkheid nodig van het kabinet. Het gaat hierbij onder meer om mestregelgeving en de staat van ‘PAS-melders’: dit zijn bedrijven die momenteel kleine hoeveelheden stikstof uitstoten volgens een vergunning waar de Raad van State in 2019 de juridische basis onder weg sloeg. „Kunnen zij hun werk voortzetten?”, vraagt Mirjam Sterk (Utrecht, CDA) zich af.

Verder moet het kabinet boeren schetsen hoe ze de omslag naar duurzame ‘kringlooplandbouw’ kunnen maken, vinden gedeputeerden. Volgens Jeannette Baljeu (Zuid-Holland, VVD) moet minister Henk Staghouwer (Landbouw, CU) met een nieuwe „perspectiefbrief” komen. De brief die hij vorige maand schreef was ook volgens Baljeu een „gemiste kans”.

Dat de maatregelen voor onder meer de industrie en het verkeer nog volgen, geeft boeren onterecht het idee dat zíj het hele stikstofprobleem moeten oplossen, denken gedeputeerden. Ze manen het kabinet haast te maken.

Gedeputeerden over de stikstofreductie in hun provincie

Zeeland

Anita Pijpelink - PvdA





„Ik wil best al jullie shit hebben”, heb ik tegen de andere gedeputeerden wel eens gezegd. In Zeeland hebben we een mesttekort. We hebben weinig intensieve veeteelt, en veel akkerbouw - daar heb je mest voor nodig.”

„Voor ons is de stikstofreductie van ammoniak ook niet haalbaar. We zijn een kustprovincie, tegen West-Vlaanderen aan met meer intensieve veehouderij en de haven in Antwerpen. Zeventig procent van de stikstof die in Zeeland neervalt, komt van het buitenland, de industrie en schepen op zee. Slechts 20 procent komt van de landbouw hier.”

„Dus het is voor ons niet haalbaar, bij lange na niet. We hebben uitgerekend: als álle landbouw in Zeeland weggaat, álle akkerbouwers en veehouders, dat scheelt maar 5 procent van de kritische stikstof op natuurgebieden.”

„Wat wij nodig hebben voor de stikstofaanpak, zijn mensen en geld. En stikstofafspraken op Europees niveau, met Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Groot-Brittannië. Ook verduurzaming van de scheepvaart, zoals elektrificatie. En als de schepen voor de kust langzamer zouden varen, heb je minder uitstoot, maar dan komt Antwerpen in het geweer. Dat zijn afspraken, waar ik met gebonden handen naar kijk.”

Limburg

Geert Gabriëls - GroenLinks

„Of de stikstofdoelen van het kabinet haalbaar zijn, vind ik lastig te beantwoorden. Geen van de reductiepercentages staan vast. Op het beruchte kleurenkaartje van 10 juni staat voor Limburg 52 procent, in de alternatieve doorrekening van het RIVM 48 procent. Het uitgangspunt van al die getallen is 2018. Sindsdien is hier in Limburg al veel gebeurd. Veel nertshouderijen zijn gestopt, er hebben zich al 43 boeren gemeld voor de eerste vrijwillige stoppersregeling van de overheid. Het gaat hier inmiddels dus echt om andere percentages.

„Het grote probleem is dat we geen duidelijkheid en middelen krijgen – dát verwijt ik Den Haag. Zolang niet duidelijk is hoe een nieuwe opkoopregeling eruit zal zien, en het geld pas over een jaar komt, weten boeren niet waar ze aan toe zijn. Er moet nu al budget van het Rijk komen, als voorfinanciering voor vrijwillige uitkoop.

In de Provinciale Staten is vorige week een motie aangenomen die oproept afstand te nemen van het Haagse stikstofbeleid. In twee andere moties wordt tegelijkertijd gevraagd voortvarend ons eigen beleid door te zetten. Dat is precies mijn plan: het maximale doen om emissies te verminderen. Niet vrijblijvend, en niet dogmatisch.”

Friesland

Klaas Fokkinga - FNP

„De kaart die het kabinet heeft gepubliceerd is voor ons onwerkbaar en beschouwen we als ‘niet verzonden’. De kabinetsplannen verstoren onze aanpak, omdat ze voor veel onrust zorgen onder agrariërs. Veel agrariërs zijn welwillend en willen meepraten. Maar ze worden afgeschrikt door de harde acties en vrezen voor intimidaties.”

„Met ons eigen programma kunnen we de doelen halen, in alle elf de gebieden waar het om gaat. Maar er is een belangrijk voorbehoud: we wachten nog op de doelen voor water en klimaat en op de generieke maatregelen voor alle sectoren. Die komen pas in het najaar en begin volgend jaar. Zonder die informatie kunnen we de puzzel per gebied niet leggen. In gesprekken met agrariërs en natuurorganisaties moeten we vaak zeggen: we weten het nog niet, we wachten op informatie van het kabinet.

Bovendien ontbreekt het belangrijkste: wat is het langdurige perspectief voor landbouw? Welke functie heeft landbouw voor ons land? Het moet concreter worden. Wat zijn de randvoorwaarden, wat is de mestregelgeving, welke sturingsinstrumenten zijn? Dat missen we allemaal. We hebben ook nog geen koffertje met geld als we naar de gebieden gaan. Het is niet compleet. Zo kunnen we niet aan de slag.”

Gelderland

Peter Drenth - CDA

„Gelderland is Nederland in het klein.Alle vraagstukken vind je bij ons. Een kwart van de provincie is natuur: 80 procent daarvan is Natura2000-gebied dat overbelast is met stikstof, dat is 40 procent van het totaal in Nederland. Dus ja, het vraagstuk is groot.”

„We zijn hier als sinds 2019 bezig met stikstof en er zit ook al zestig miljoen Gelders geld in. De stikstofdoelen voor Gelderland zitten ook al in ons eigen beleid. In dat stikstofkaartje van het kabinet konden we ons niet herkennen, maar we hebben alle ruimte het zelf uit te werken.”

„Ik ben nooit bang geweest voor verkiezingen. Het beste wat we nu kunnen doen, is een goede voorzet maken met de stikstofaanpak. Laat bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart volgend jaar dan maar naar voren komen hoe men daar over denkt. Eerlijk gezegd, ik doe dit niet om op het pluche te zitten. Ik zie 8.700 boeren in Gelderland vertwijfeld kijken. Ik zie de natuur achteruitgaan. Dáár ben ik voor ingehuurd.”

„Als we nu niet wat doen, dan laten we Den Haag voor ons besluiten. Dat zijn we niet gewend in Gelderland. We willen baas in eigen huis blijven. En de stikstofaanpak gaat niet makkelijk worden. Maar we hebben dit met elkaar veroorzaakt door twintig, dertig jaar alles voor ons uit te schuiven.”

Utrecht

Mirjam Sterk - CDA

„Pas als er duidelijkheid is van het kabinet over een aantal zaken, kan ik zeggen hoe de stikstofdoelen voor ons haalbaar zijn.”

„We hebben daarom een brief gestuurd naar het kabinet met een aantal vragen. Wat is de status van de Natuurnetwerk Nederland-gebieden? Daar ligt ook ineens een stikstofopgave voor, hoe zit dat? Wat is precies doorgerekend in de doelen en wat niet? Welke instrumenten kunnen we gebruiken? En de minister moet werk maken van de PAS-melders (boeren met een onzekere vergunning): kunnen zij hun werk wel voortzetten?”

„Het is onhandig dat wij worden geacht voor 1 juli volgend jaar duidelijkheid te geven over de plannen als veel informatie pas begin volgend jaar komt. Zoals over de klimaatdoelen en generieke maatregelen voor andere sectoren. Ik snap daarom wel dat boeren het gevoel hebben gepakt te worden, terwijl de industrie buiten schot blijft. Dat is niet zo, maar het was beter geweest als alle doelen voor alle sectoren gelijktijdig waren gemeld. We hebben antwoorden nodig voordat we per gebied de gesprekken kunnen aangaan. Alles hangt samen, dus je kunt pas écht aan het werk als overal duidelijkheid over is. Je wilt niet steeds opnieuw beginnen als er weer nieuwe afspraken bijkomen.”

Correctie (1 juli 2022): aanvankelijk stond hier ten onrechte dat Mirjam Sterk zich afvraagt ‘of’ de stikstofdoelen haalbaar zijn. Dat is veranderd in ‘hoe’ die doelen haalbaar zijn.

Drenthe

Henk Jumelet - CDA

„We nemen kennis van de brieven van de ministers. Heel formeel: we hebben de wet te volgen, en de Stikstofwet schrijft voor dat in 2035 van de Natura2000-gebieden 74 procent een gezond stikstofniveau moet hebben. Dat is vooralsnog ons uitgangspunt, niet de 43 procent stikstofreductie in Drenthe waar het kabinet over schreef. Dan moet de wet maar aangepast worden.”

„Het zijn richtinggevende doelen, maar ze zijn te onduidelijk. Ook rondom gebieden die onder het Natuurnetwerk Nederland vallen moet de stikstof ineens omlaag, terwijl het alleen om Natura2000-gebieden zou gaan. En van een gebied als de Bargerveen kan ik nu al zeggen dat we het doel niet gaan halen, want de meeste stikstof die daar neerdaalt, komt vanuit Duitsland.”

„We waren al goed op weg met onze eigen aanpak. Maar op veel plekken zeggen boeren die eerst wél wilden meedenken nu: als het zo moet, ga ik me bezinnen. Iedereen zit hier nog aan tafel gelukkig, maar ik maak me er wel zorgen over. De onrust vertraagt het proces, want de boeren horen aan tafel. Staghouwer moet met perspectief komen door alle randvoorwaarden te schetsen. Pas dan kunnen boeren een besluit nemen. Het kaartje schuiven we daarom opzij, want het geeft een valse start.”

Noord-Brabant

Erik Ronnes - CDA

„Het is geen vraag of we de stikstofdoelen willen bereiken. Het móet.”

„Ik denk dat we hier in Noord-Brabant een heel eind gaan komen, vooral omdat we al twee jaar bezig met zowel het reduceren van de stikstofuitstoot als met een gerichte aanpak bij Natura2000-gebieden.” „We denken vooral met stalmaatregelen veel uitstoot te kunnen beperken. Bovendien zijn er veel agrariërs die omschakelen naar natuur-inclusieve landbouw of biologisch. En van de negenduizend Brabantse agrariërs hebben zo’n tweeduizend geen opvolger. Als je die hele puzzel goed kunt leggen, dan kom je al een heel eind.”

„Om de ruimte die het kabinet provincies geeft te pakken, hebben we wel duidelijkheid nodig. De brief van minister Staghouwer (over de toekomst voor de landbouw) had veel inhoud, maar weinig concrete maatregelen. Het mestbeleid is bijvoorbeeld onduidelijk. Ook rammelen veel regelingen, voor stoppende boeren bijvoorbeeld.”

„Er moet perspectief zijn voor boeren, voor een betere natuurkwaliteit en de kwaliteit van het water moet op orde zijn. We gaan geen gebieden leegvegen, maar ik moet eerlijk zeggen dat er wel plekken zijn waar het gaat knellen.”

Noord-Holland

Esther Rommel - VVD

„Op 9 juni, een dag voor de kabinetsbrief naar de Tweede Kamer ging, kregen we in een digitale vergadering met alle betrokken gedeputeerden van de minister het kaartje te zien. ‘Dit kan niet!’, zei ik, want ik zag meteen al dat het niet klopte. Rond het IJsselmeer bijvoorbeeld is een bufferzone ingetekend met een reductie van 70 procent. Maar het IJsselmeer ís geen stikstofgevoelig natuurgebied; die zone lijkt mij dus onnodig.”

„Als de minister dat kaartje nou eerder had gestuurd, hadden we aanpassingen kunnen voorstellen. Jammer, want door dat kaartje is veel onrust ontstaan. Ik ben er niet in paniek over. De Staten hebben vorig jaar zelf al stikstofdoelen vastgelegd, gebaseerd op de Commissie-Remkes. Ik werk al twee jaar aan een gebiedsaanpak, in goed overleg met de betrokken partijen.”

„Ik denk dat het goed mogelijk is onze doelen te halen, maar ben bang dat de termijn lastig wordt.

We hebben een jaar om onze plannen naast de landelijke doelen te leggen. Ik hoop dat we het eerder kunnen aftikken want in maart zijn de provinciale verkiezingen. Daarna zijn we even demissionair en kunnen we geen grote besluiten nemen. Ik wil niet dat we dan weer op nul staan.”

Flevoland

Harold Hofstra - ChristenUnie

„Wij zitten er in Flevoland dubbel in. Enerzijds hebben we het laagste percentage van Nederland, qua stikstofreductie. Anderzijds is het algemene doel voor heel Nederland van 12 procent lager dan we hadden verwacht.”

„Dat betekent voor ons dat we toch méér moeten verlagen, terwijl we weinig knoppen hebben om aan te draaien. Flevoland is namelijk een unieke provincie met geen enkel stikstofgevoelig Natura2000-gebied. Tegelijkertijd hebben we ook geen grote uitstootpunten: de Maxima-elektriciteitscentrale is de enige ‘piekbelaster’.”

„Stel dat we dan de uitstoot verlagen in Lelystad, dan heeft dat weinig effect. Want Lelystad ligt bij het IJsselmeer, maar op behoorlijke afstand van de Weerribben-Wieden, een Natura2000-gebied op de grens van Flevoland en Overijssel.

„Veel boeren willen wel verduurzamen, maar hebben geen geld voor die innovatie. De sleutel ligt volgens mij bij het Rijksvastgoedbedrijf. Als het Rijk grond gaat verpachten tegen een maatschappelijke prijs in plaats van een commerciële, kunnen boeren de omslag maken. Alleen zegt het ministerie van Financiën dan tegen het ministerie van Landbouw: ‘Wie betaalt dat, legt u het verschil even bij?’”

Groningen

Johan Hamster - ChristenUnie

„In Groningen hebben we ook aardbevingsproblematiek. Veel agrarische bedrijven zijn bezig met schade en herstel, bijvoorbeeld van mestkelders waar scheuren inzitten. Dat zijn best complexe opgaven, waardoor zulke boeren terughoudend zijn met investeringen om te verduurzamen.”

„Tijdens de algemene beschouwingen heb ik termen voorbij horen komen als ‘kaalslag van het platteland’ en ‘de sector gaat naar de knoppen’. Ik denk dat we met onze Groningse en de Nederlandse aanpak een heel eind gaan komen. Groningen is en blijft een landbouwprovincie.” „Wat ik zie, is dat er best veel desinformatie wordt verspreid over de effecten voor de agrarische sector. Een beetje populistische benadering.”

„Provincies hebben tijd en ruimte nodig om dit zelf op te lossen. De stikstofdoelen zijn ‘indicatief’, ‘richtinggevend’ en we mogen er ‘gemotiveerd van afwijken’: dat zijn de drie toverwoorden die ik steeds hoor. Maar de middelen voor de uitvoering zijn nog niet concreet genoeg. Ik heb begrepen dat van die 25 miljard voor stikstof er ongeveer 4 miljard is voor de transitie naar ‘kringlooplandbouw’. Maar dat zie ik nog nergens terug, het perspectief voor de agrarische sector.”

Zuid-Holland

Jeanette Baljeu - VVD

„De boer uit de Krimpenerwaard die uit verzet oude knotwilgen heeft gekapt heb ik niet gesproken – die actie kan natuurlijk niet. Ik ken zijn casus ook niet, maar ik begrijp dat het kaartje bij veel boeren heel moeilijk ligt. Als hun boerderij in een gebied met 95 procent verlaging ligt, vragen ze me: ‘Moet ik dan 95 procent van mijn dieren wegdoen?’”

„Voor mij was het kaartje om een andere reden een verrassing. In de afgelopen maanden ging het alleen over Natura2000-gebieden. Nu bleken álle gebieden in de provincies te zijn ingetekend en dat was niet zo met ons besproken. We gaan aan de slag met onze opgave, een reductie van 2 kiloton, maar zullen dat kaartje niet een-op-een volgen.”

„We zullen nog veel informatie uit Den Haag moeten krijgen. Allereerst een nieuwe ‘perspectiefbrief’ van minister Staghouwer voor de landbouw. Plus de doelstellingen voor andere sectoren dan de landbouw en wat de generieke maatregelen van het Rijk zullen zijn, die ook tot stikstofreductie zullen leiden.”

„Ik ben blij dat er een fors bedrag is gereserveerd, maar het gaat pas komen in de begroting van 2023. Ik hoop dat we nú al projecten kunnen starten. Ik heb om financiering gevraagd, maar heb er nog geen groen licht voor gekregen.”

Overijssel

Gert Harm ten Bolscher - SGP

„Ja, de woorden die we als provinciebestuur voor de kabinetsplannen hebben gebruikt, waren zwaar (‘onhaalbaar’, ‘niet passend’). Maar die hoorden wel bij de brieven van 10 juni . We willen niet dat er van bovenaf wordt gezegd: zo moet het. Dat heeft zoveel verdriet en onzekerheid gebracht. Wij willen het op ónze manier doen.”

„Het natuurdoel staat niet ter discussie, dus er zal forse stikstofreductie moeten komen. Maar er zijn voor ons ook twee ándere doelen: de leefbaarheid in de provincie moet verbeteren en de landbouw moet in stand blijven, op een toekomstbestendige, duurzame manier.

Wij organiseren onze plannen van onderaf, we spreken met de betrokkenen en bekijken gezamenlijk wat er specifiek per gebied nodig is en wat realistisch is. Het kabinet heeft de natuurdoelen van 2035 naar 2030 geschoven, ik weet niet of dat wel kan.”

„Ik ben ervan overtuigd dat als we het zo doen alle partijen bereid zullen zijn om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen, in het belang van Overijssel. Je zult zien: het zal tot verrassende resultaten leiden. We zullen misschien niet overal een negen of een tien voor halen, maar wij zullen zorgen voor goed draagvlak en daar zal de minister ongetwijfeld blij mee zijn.”

Correctie (2 juli 2022): in de uitspraken van Jeanette Baljeu ontbrak het woordje ‘niet’. Dat is hierboven verbeterd naar: „Nu bleken álle gebieden in de provincies te zijn ingetekend en dat was niet zo met ons besproken.”