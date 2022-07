Prominent Brits parlementslid legt topfunctie neer na grensoverschrijdend gedrag

Een vooraanstaand parlementslid van de Britse Conservatieve Partij, Chris Pincher, stapt op als plaatsvervangend chief whip na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt de BBC vrijdag. De chief whip heeft de taak om in het Lagerhuis de fractiediscipline te bewaken.

Het ongewenste gedrag zou zich woensdagavond hebben afgespeeld in de Carlton Club, een besloten vereniging in Londen van de Tories. Bronnen die aanwezig waren zeggen tegen de BBC dat Pincher „extreem dronken was” terwijl tientallen mensen aanwezig waren, onder wie parlementsleden, ministers en woordvoerders. De Britse krant The Sun bracht zijn ontslag naar buiten en beweerde dat Pincher veel had gedronken en twee mannelijke gasten had betast. Volgens de tabloid hebben meerdere parlementsleden van de Conservatieven daarna geklaagd bij de whips office, waarop Pincher de eer aan zichzelf hield en zijn ontslag indiende.

Pincher begint zijn ontslagbrief aan premier Boris Johnson met de verklaring dat hij woensdagavond te veel had gedronken. „Ik heb mezelf voor schut gezet voor anderen, en dat is het laatste wat ik wilde doen. Daar bied ik mijn excuses voor aan.” In de brief wordt niets gezegd over de geruchten dat Pincher twee mannen zou hebben betast. Hoewel hij als plaatsvervangend chief whip opstapt, blijft hij wel werkzaam als parlementslid. Premier Johnson heeft nog niet gereageerd op zijn ontslag.

Eerdere beschuldiging

Het is niet de eerste keer dat Pincher zijn functie als plaatsvervangend chief whip neerlegt na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. In 2017 werd hij door collega-politicus en voormalig olympisch roeier Alex Story beschuldigd van het maken van ongewenste avances in 2001, toen Story 26 was. Pincher legde na de beschuldigingen zijn functie als plaatsvervangend chief whip neer en meldde zich vrijwillig bij de politie. Er volgde geen veroordeling, waarop Pincher zijn positie als plaatsvervangend chief whip in februari van dit jaar terugkreeg.

De chief whip zorgt ervoor dat de leden van de eigen partij aanwezig zijn bij stemmingen in het parlement en dat ze volgens de partijlijn stemmen. Zo moet de eenheid in een fractie bewaard blijven. De belangrijke functie wordt meestal vervuld door een meer ervaren lid van de partij, omdat deze de stem van zijn premier moet vertegenwoordigen.

