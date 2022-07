De omvang en de impact van de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs kan ook zeven jaar later nauwelijks worden onderschat. Op zes verschillende locaties in en net buiten de Franse hoofdstad zaaiden drie goed voorbereide commando’s ongeveer gelijktijdig dood en verderf, met 130 doden en 413 gewonden tot gevolg: willekeurige slachtoffers die een voetbalwedstrijd bezochten, deze zachte herfstavond een drankje dronken op het terras of in een dampende concertzaal een optreden van een rockband bijwoonden. De via een groot internationaal netwerk samenwerkende terroristen raakten Frankrijk in het hart. Wat 11 september 2001 voor Amerikanen was, was 13 november 2015 voor veel Europeanen: het moment dat het besef doordrong dat een open samenleving tegenover dit soort ideologisch geïnspireerd geweld altijd kwetsbaar zal zijn.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Op zulke ronduit ontwrichtende misdaden is slechts één overtuigend antwoord mogelijk: de rechtsstaat. Een speciaal opgetuigd hof in Parijs heeft dat de afgelopen tien maanden op voorbeeldige wijze laten zien. Daders en medeplichtigen en hun advocaten, slachtoffers, ooggetuigen en onderzoekers kwamen in het megaproces in openbare zittingen allen uitgebreid aan het woord om hun verhaal te doen. Dat leidde tot pijnlijke en buitengewoon emotionele taferelen. Maar het recht was uiteindelijk bepalend en de individuele verantwoordelijkheid van elk van de verdachten werd alleen langs die maatstaf gewogen. Het is bijzonder én bemoedigend dat na het afgewogen vonnis, woensdag, advocaten van alle betrokken partijen de procesgang prezen.

Het cour d’assises spéciale veroordeelde twintig mannen die betrokken waren bij de aanslagen tot celstraffen variërend van twee jaar tot levenslang. Van zes van hen, onder wie het vermoedelijke ‘brein’, is niet duidelijk of ze nog in leven zijn of als jihadist in de strijd in Syrië zijn gesneuveld. Zij waren in ieder geval niet in de rechtszaal aanwezig. Voor de zekerheid kregen ze wel de zwaarste straffen. Lichtere straffen waren er voor de zogenoemde petites mains: mensen die hand- en spandiensten leverden voor de aanslagplegers, vaak zonder te weten in welk gecoördineerd complot ze verzeild waren geraakt.

De meest bekende overlevende terrorist, Salah Abdeslam, was er wel. De in de Brusselse gemeente Molenbeek opgegroeide Fransman kreeg levenslang opgelegd, zonder recht op vervroegde vrijlating – een straf die hoogst zelden wordt toegekend. De tweede aanwezige hoofdverdachte, Mohamed Abrini, ook uit Molenbeek, kreeg levenslang met een minimum van 22 jaar. Beiden hebben in Parijs niet direct slachtoffers gemaakt, maar terwijl Abrini op de dag van de aanslagen de stad alweer verlaten had, was Abdeslam er de bewuste avond wel bij. Zijn uitleg varieert: bij zijn arrestatie zei hij dat zijn bomvest dienst had geweigerd en aan het begin van het proces noemde hij zich nog „soldaat van God”. Later verklaarde hij dat hij wroeging had gekregen en daarom zijn vest niet had laten afgaan. Hij bood nabestaanden en slachtoffers excuses aan.

Lees ook dit verslag uit de speciale rechtbank: ‘Tegen de persoon die ik niet gered heb in de Bataclan: het spijt me’

De nabestaanden krijgen hun geliefden er niet mee terug. Maar het is belangrijk dat een hoofdverantwoordelijke van de aanslagen publiekelijk ter verantwoording is geroepen – iets wat na 11 september 2001 in de VS niet gebeurd is. Dat ook de overlevenden en nabestaanden zeven weken lang hun verhaal mochten doen lijkt niet alleen voor hen, maar voor de hele Franse samenleving een hoognodige helende werking te hebben gehad. Het brede besef dat zelfs op de meest onvoorstelbare misdaden een afgewogen en eerlijk proces hoort te volgen is een voorbeeld voor elke democratische samenleving.