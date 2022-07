Politie roept relschoppers boerenprotesten op zich te melden, plaatst anders beelden online

Relschoppers die aanwezig waren bij de boerenprotesten voor het huis van stikstofminister Christianne van der Wal (VVD), worden door de politie opgeroepen zich te melden. Wie dat niet doet, zal zichzelf volgende week woensdag mogelijk herkennen op beelden die online worden gezet. Dat meldt de politie vrijdag. De eerste beelden van de mannen die worden verdacht van het plegen van strafbare feiten zijn vrijdag al gepubliceerd, maar zijn vooralsnog onherkenbaar. „Je weet zelf wel of je betrokken bent geweest bij de vernielingen en intimidaties in Hierden. En als je twijfelt, dan herken je jezelf vast en zeker op de foto’s”, aldus de politie.

Afgelopen dinsdag protesteerden boeren voor het huis van minister Van der Wal. In de avond escaleerde die protesten toen demonstrantendoor een politieafzetting braken, waarbij een politieauto opzij werd geduwd en vernield. Volgens de politie was de situatie zo dreigend dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen en niet konden ingrijpen. Donderdagavond debatteerde de Tweede Kamer over de geëscaleerde protesten, die door vrijwel alle partijen werden veroordeeld. Premier Mark Rutte (VVD) noemde ze „onacceptabel”. De politie zegt een grootschalig onderzoek te zijn begonnen en heeft al meerdere mensen aangehouden, onder meer vanwege geweldpleging en het rijden op de snelweg met een tractor. Twee verdachten zijn aangehouden wegens poging tot doodslag richting agenten.

Maandag zijn de boeren weer van plan om te protesteren, onder meer door Schiphol en distributiecentra voor supermarkten te blokkeren. Een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer zegt tegen persbureau ANP dat een blokkade op de snelwegen rondom Schiphol niet wordt getolereerd. Als dat wel gebeurt, wordt ingegrepen met „voertuigen van de politie en de marechaussee”. De demonstratie is volgens de woordvoerder nog niet aangemeld, maar hier wordt wel op voorbereid. Minister van der Wal riep eerder vandaag de boeren op niet mee te doen aan de blokkeeracties. Ze vraagt de boeren om in plaats van te protesteren „het gesprek aan te gaan”.

