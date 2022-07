Nog even en het seizoen van de examenreizen zit er weer op. Fotograaf Dieuwertje Bravenboer wilde beroepshalve graag eens mee naar Albufeira, Lloret de Mar of Chersonissos. Maar in de groepen die ze benaderde was altijd wel iemand te huiverig voor de aanwezigheid van een alles vastleggende fotograaf. Zestien leerlingen van het Johan de Witt-gymnasium in Dordrecht vonden het prima als ze meeging, alleen bleven zij dichter bij huis. Zo fotografeerde ze afgelopen week een poldervariant van de examenreis: in Ouddorp.

Ouddorp, aan de Zuid-Hollandse kust, is een atypische locatie voor jongeren. Eigenlijk is het twintig kilometer verderop gelegen uitgaanscentrum Renesse the place to be. „Maar op veel campings daar kun je niet zo’n grote groep boeken”, zegt Tristan (18). Daarbij: „Minstens de helft van deze groep heeft niet zoveel met dat uitgaansleven.” In Ouddorp zitten ze verdeeld over twee huisjes op een park dat „niet echt voor jongerengroepen bedoeld is”. „We houden ramen en deuren zo veel mogelijk dicht want we hebben een overlastwaarschuwing gekregen. Als we nog eens lawaai maken moeten we weg.”

Vanaf de aankomst vrijdagmiddag bracht Bravenboer een etmaal door in de groep. Ze hadden boodschappen mee maar niemand wilde koken, dus dat werd pizza. Daarna is er wel twee keer gekookt, zegt Tristan. Bravenboer vond de groep „makkelijk en gastvrij”. „Het boeide hen niet zo dat ik er was. Ze zeiden: kom er maar bij en doe je ding.” Ze had wel afgesproken hen niet kotsend of anderszins compromitterend in beeld te brengen.

Tristan blijkt vlak na zijn eindexamen al met een andere groep naar Albufeira te zijn geweest. „Elke nacht stond ik van twaalf tot zes in de club.” Dat zit er hier niet in. Renesse is te ver lopen en de laatste bus gaat al om een uur of elf. Geen punt, vindt Tristan, „’s Avonds met zijn allen chillen in een huisje” is ook gezellig. Ze gaan bijvoorbeeld ‘bussen’ of ‘kruisen’, waarbij je steeds een paar slokken van je drankje moet nemen als je een kaart fout hebt. De eerste avond is na twaalven met champagne Tristans achttiende verjaardag gevierd.