‘Ook bij de aap blijkt dat de man Best voor de kleintjes zorgen kan Maar dat de vrouwenkliek hem dan Wel ooit de kans moet geven!’

Ik lees de krant graag even voor Sprak hij (met grijns van oor tot oor) Een feestje van herkenning hoor Een spiegel van het leven:

Lees ook: Apenkenner Frans de Waal over gender. En over de chimp die misschien queer is