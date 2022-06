De toetsweek is in volle gang. Thuis probeer ik de ideale leeromgeving te creëren met op gezette tijden bakjes rauwkost, hulp bij overhoren en huishoudelijke taken die ik op kousenvoeten uitvoer. Mijn zoon rukt zijn kamerdeur open en roept of ik misschien weer normaal wil doen. „Het is echt heel onrustig als je zo zachtjes doet!”

