OM vervolgt oud-teamchef politie Haarlemmermeer wegens verkrachting collega

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland gaat de 53-jarige voormalige teamchef van de politie Haarlemmermeer Paulo de C. N. vervolgen wegens verkrachting van een hoofdagente. Dat laat een woordvoerder van het OM vrijdag weten.

Justitie acht na langdurig onderzoek bewezen dat de teamleider in 2019 de destijds 39-jarige vrouwelijke collega uit zijn team heeft gedwongen tot seks. Het slachtoffer werd na het incident ontslagen door de politie Noord-Holland wegens schending van de geheimhoudingsplicht. Ze kreeg strafontslag omdat, in het onderzoek dat na de melding van ongewenst seksueel gedrag werd ingesteld, uit het uitlezen van haar privé-telefoon bleek dat ze NRC informatie hierover had gegeven. Ze deed dit naar eigen zeggen omdat ze binnen de organisatie geen gehoor vond voor haar klachten. De rechtbank oordeelde daar anders over. Omdat ze intern al met een vertrouwenspersoon sprak, had ze zich niet tot de pers hoeven wenden.

De vrouw heeft NRC onder meer WhatsApp-berichten verstrekt waarin haar leidinggevende anale seks voorstelt. Later is de hoofdagente in een auto door de teamchef tot seks gedwongen, aldus de aangifte.

De hoofdagente werkte tot begin 2019 bij de politie Den Haag. In het voorjaar van dat jaar moest ze vertrekken bij politiebureau Hoefkade in Den Haag. Daar werd ze weggepest, omdat ze als klokkenluider melding had gemaakt van misstanden bij de politie in de Schilderswijk. Ze had verteld dat collega’s zich in hun appgroep ‘Marokkanenverdelgers’ schuldig maakten aan racisme. Haar identiteit als klokkenluider lekte door toedoen van Haagse collega’s uit. Ze werd overgeplaatst naar Haarlemmermeer waar ze een half jaar later door haar teamchef zou zijn verkracht. Kort daarna werd ze door de leiding ontslagen.

Ontslagzaak

De advocaat van de hoofdagente, Tim Vis, laat weten dat zijn cliënte opgelucht is dat het Openbaar Ministerie „voldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig acht voor een geslaagde vervolging. Ze is blij dat de verdachte verantwoording moet gaan afleggen op de plek waar dat hoort”.

De Centrale Raad van Beroep in Utrecht buigt zich op dit moment over de rechtmatigheid van het ontslag van de hoofdagente door de politie. Vorig jaar oordeelde de Haagse rechtbank in eerste aanleg dat de hoofdagente terecht strafontslag had gekregen omdat door het delen van „vertrouwelijke politie-informatie” met NRC het „imago van de organisatie en het vertrouwen in eiseres (hoofdagente) fors is geschaad”. De agente heeft zich volgens de rechtbank bezondigd aan „ernstig plichtsverzuim”. Strafontslag was op zijn plaats omdat het contact met de media kan worden aangemerkt als „schending van de ambtseed/ belofte en de geheimhoudingsplicht”.

Deze week oordeelde de Haagse rechtbank dat het ontslag van een andere agente die in de Eenheid Den Haag werkte en in dezelfde periode melding maakte van misstanden, Fatima Aboulouafa, ook terecht was. Door publiekelijk misstanden te melden via Instagram en NRC had ze voor onrust gezorgd. Ze had zich eerst tot haar leidinggevenden moeten richten. Aboulouafa laat vandaag weten dat ze in beroep gaat tegen de uitspraak van de Haagse rechtbank.

Teamchef met regeling weg

De teamleider die nu wordt vervolgd wegens verkrachting zegt „alle vertrouwen te hebben in een goede afloop” van zijn strafzaak. „Ik ben meer dan blij dat de zaak eindelijk voor de rechter komt”. Hij wijst erop dat het strafontslag in zijn zaak door de rechtbank Midden-Nederland onrechtmatig is geoordeeld. Hij zou onvoldoende kansen hebben gekregen zich te verweren. De teamchef heeft een financiële regeling getroffen met de politie en is vertrokken.

„Ik heb mijn ontslagzaak bij de bestuursrechter overtuigend gewonnen”, aldus Paulo de C. De bestuursrechter boog zich overigens niet over het seksueel ongewenst gedrag.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat er nog geen datum bekend is waarop de strafzaak tegen de voormalige teamleider zal worden behandeld.