Minister beslist in najaar over locatie twee nieuwe kerncentrales

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) beslist al dit najaar waar de twee voorgenomen kerncentrales in Nederland het best kunnen komen. Dan komt de bewindsman ook met een voorstel op welke manieren de uitbreiding van kernenergie in Nederland gefinancierd kan worden.

In het najaar van 2023, zo schrijft Jetten vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer, kan vervolgens de definitieve behandeling door het parlement volgen. Dan gaat het niet alleen om de locatie, maar ook om de kosten voor de overheid. Verder moet dan duidelijk worden hoe bedrijven de kans krijgen om voor de bouw in aanmerking te komen.

Dat Jetten al dit jaar een zogeheten voorkeurslocatie wil bepalen geeft aan dat hij geen onduidelijkheid wil laten bestaan over het voornemen van het kabinet om van één (Borssele) naar drie kerncentrales te gaan. De nieuwe centrales zullen zeker niet voor 2030 operationeel zijn, maar met name de coalitiepartijen VVD en CDA willen zoveel mogelijk haast maken met de nucleaire uitbreiding. In het coalitieakkoord werden de bouwplannen aangekondigd en ook was al duidelijk dat het kabinet 5 miljard euro heeft gereserveerd voor de eerste voorbereidingen.

Jetten stelt in zijn brief dat de nieuwe kerncentrales voor een vorm van regelbare energie kunnen zorgen „voor als de zon niet schijnt en de wind niet waait”. Verder heeft kernenergie als voordeel dat „het ruimtebeslag beperkt is” en dat het ingezet kan worden voor de productie van waterstof.

Ook zet Jetten in de brief uiteen wat er allemaal nodig is om de enige kerncentrale van Nederland, Borssele, langer dan gepland open te houden. Bedoeling is dat de centrale, in 1973 gebouwd, tot 2033 open blijft, terwijl die in 2023 aanvankelijk dicht zou gaan. Zo moet de Kernenergiewet worden gewijzigd en komt er een Milieueffectrapportage.

Belangrijk voor de locatie van de nieuwe centrales is volgens Jetten onder meer de aanwezigheid van koelwater, bereikbaarheid voor de hulpdiensten, de aanwezigheid van mogelijke afnemers en „het maatschappelijk draagvlak”.