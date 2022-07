Met de lessen uit sciencefiction de klimaatcatastrofe te lijf

Op 11 juli 1965 vond ene Lionel Goettrieder een machine uit waarmee onbeperkte, schone energie kon worden opgewekt uit de draaiing van de aarde. En zie: tegen 2016 is de wereld daar daadwerkelijk door veranderd in een utopia dat iedereen een halve eeuw daarvoor had voorspeld. Compleet met voedselpillen, vliegende auto’s, teleportatie, robotbediendes een ruimtevakanties.

In de science fictionroman All Our Wrong Todays (uit 2017) van Elan Mastai onderneemt de hoofdpersoon een experimentele tijdreis terug naar die julidag in 1965, verstoort per ongeluk Goettrieders experiment, weet ternauwernood terug te keren en belandt in een wereld van 2016 waarin de machine nooit heeft bestaan. De onze.

Hoe dat verhaal verder gaat, wordt hier niet verklapt. Maar de boodschap is duidelijk. We leven zelf allang in een dystopische versie van de toekomst, met vervuiling, vieze energie, klimaatschade en oprakende grondstoffen. Het had zoveel beter kunnen zijn.

Ziehier een goede manier om de problemen van vandaag én de toekomst scherp te krijgen. Zou er beter gebruik gemaakt kunnen worden van de fantasie van sciencefiction bij het bestrijden van de oorzaken van klimaatverandering?

Gekke samenvatting

Het rapport Grenzen aan de Groei van de Club van Rome, een internationaal gezelschap van ondernemers en wetenschappers, was in 1972 nog een eenzame, waarschuwende schreeuw. Maar door de existentiële crisis waarin de mensheid verkeert, zijn wetenschappers nu voortdurend gedwongen een halve eeuw of een eeuw vooruit te kijken. De mondiale bevolkingstoename dwingt daartoe. De eindigheid van natuurlijke hulpbronnen. De instortende biodiversiteit. Het wassende water. Het bedrijven van sciencefiction, wetenschappelijke fantasie, is van een vrijblijvend kunstgenre een bittere noodzaak geworden.

De grens tussen sciencefiction en wetenschap is daardoor steeds meer vervaagd. Beide zijn nu bezig met het uitstippelen van een pad naar een toekomst waarin de menselijke samenleving ongeschonden kan blijven voortbestaan en floreren.

De boeken en films die al zijn gemaakt, kunnen daarbij helpen. Want om een verhaal te kunnen schrijven dat zich in toekomst afspeelt, heb je een samenleving nodig die er in die toekomst nog is. Maar hoe heeft die fictieve maatschappij alles overleefd? Daar zijn al heel wat oplossingen voor bedacht.

Het is evident dat veel wetenschappers liefhebber zijn van sciencefiction. Dat geldt niet alleen voor astronomen, natuurkundigen of ingenieurs. Het gaat zeker ook op voor economen. Twee beroemde: Bradford DeLong, hoogleraar te Berkeley. En Nobel-prijswinnaar Paul Krugman. Het was het lezen van de Foundation Trilogy van Isaac Asimov, begonnen in 1942 als een serie van korte verhalen, die Krugman er naar eigen zeggen toe aanzette om economie te gaan studeren. Die studiekeuze is, nader beschouwd, niet zo verwonderlijk. Asomovs hoofdpersoon Harry Seldon denkt de menselijke geschiedenis eeuwen vooruit te kunnen voorspellen met een mengeling van massapsychologie en wiskunde – niet eens zo’n gekke samenvatting van wat macro-economie in wezen is.

Veel wetenschappers zijn liefhebber van sciencefiction

Wat veel toekomstige werelden in sciencefiction gemeen hebben – en waarom ze vermoedelijk hebben kunnen blijven bestaan – is een bron van onuitputtelijke, schone, energie. Op grote schaal is dat een zogenoemde Dyson-sphere (genoemd naar de Britse natuurkundige Freeman Dyson) rond de zon, die alle beschikbare energie opvangt, en die bijvoorbeeld voorkomt in het meesterwerk Accellerando van schrijver Charles Stross. Het kan ook anders: in de roman Pandora’s Star van de Britse auteur Peter Hamilton vinden twee jonge ondernemers een projecteerbaar wormgat uit. Dat opent niet alleen het universum voor menselijke ontdekking en kolonisatie. Een wormgat kan ook worden geplaatst midden in een ster, waarna de energie uit een ander wormgat dat er mee in verbinding staat wordt afgetapt – op veilige afstand van de beschaving waar de energie voor bedoeld is. Zo zijn er tal van voorbeelden. Maar de meest simpele vorm van onuitputtelijke schone energie komt voor in wat vermoedelijk de bekendste verhalenserie is in dit genre: serie Star Trek. Hier is kernfusie, het halen van energie uit het fuseren van atoomkernen, de basis van een beschaving die in de 24ste eeuw floreert.

Over Star Trek is inmiddels een economieboek geschreven: Trekonomics van de Franse historicus Manu Saadia (met voorwoord van Berkeley-hoogleraar Bardford DeLong trouwens). De kern: als energie onbeperkt aanwezig is, en niet vervuilt, vallen er heel wat grenzen weg. Replicators, alom aanwezige machines, bouwen uit elementaire materie razendsnel op wat je maar wil – zoals een dampende kop Earl Grey voor captain Pickard, de gezagvoerder van het ruimteschip Enterprise. De Star Trek-economie kent daarom geen schaarste meer, heeft afscheid genomen van geld. Rijkdom betekent niets meer. En de drijfveer van de mens is niet langer welvaart of vermogen, maar persoonlijke verbetering – en die van de rest van de mensheid.

Dat klinkt utopisch, en dat is het in zekere zin ook. Saadia constateert dat de energieproductie kennelijk in handen is van de overheid. Zo kan iedereen er van meegenieten en is dit onmisbare fundament van de maatschappij niet in handen van een handvol particuliere bedrijven – denk aan Big Tech in onze tijd.

Treuzelend

Als het voortbestaan van de beschaving inderdaad mede afhankelijk is van de uitvinding en toepassing van onbeperkte schone energie, dan is er goed en slecht nieuws. Gunstig is dat er op dit moment volop onderzoek wordt gedaan naar kernfusie en er kleine doorbraken gemeld zijn, waarbij korte tijd iets meer energie uit een fusieproces kwam dan de massale energie die er eerst moet worden ingestoken. Ook zijn er kleine bedrijven in opkomst die zich met fusie bezighouden. Zie ook de aflevering van podcast Onbehaarde Apen van de NRC-wetenschapsredactie van 1 juni.

Het slechte nieuws is dat de inspanningen in wezen nog klein zijn. Je zou denken dat er, gezien de urgentie, al een Manhattan-project uit de grond zou zijn gestampt met grootschalig massaal onderzoek onder grote tijdsdruk, zoals bij de ontwikkeling van atoomwapens aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Toen bleek er plots in korte tijd erg veel te kunnen.

Bovendien: ongelimiteerde schone energie moet worden opgevat als een publiek goed, een voorziening die iedereen in gelijke mate ter beschikking staat. Particulier initiatief bij de ontwikkeling daarvan is uitstekend, maar een revolutionaire energievoorziening die aan elkaar hangt van particuliere octrooien is ermee in tegenspraak.

Als tegenwicht voor al het futuristische techno-optimisme: in de tussentijd leven we treuzelend al lang in een versie van de wereld waarin klimaatmaatregelen te laat en te bescheiden waren en de zoektocht naar en invoering van alternatieve energie uit wind en zon te weinig ambitieus. Het hád al anders kunnen zijn. Hoog tijd om in een hogere versnelling te gaan. Of, om in Star Trek-stijl te blijven: to boldly go.