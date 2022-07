Maqlouba is Arabisch voor omgekeerd, of ondersteboven, en dat is precies wat dit recept is

Het mailtje van de lezer aan wie we het onderwerp van vandaag danken bevatte een waslijst aan wensen. Niet alleen droeg hij maar liefst zes gerechten aan voor onze klassiekerlijst („Graag in volgorde van gewenstheid…”), ook zou hij van vijf ervan het liefst een veganistische versie zien. En dan, oh ja, zonder imitatievlees, maar met bijvoorbeeld tofu.

Leuk, vind ik zulke verzoeken. Ze dagen uit om op onderzoek te gaan, nieuwe ingrediënten, technieken en combinaties te ontdekken, mouwen aan iets te passen en wielen opnieuw uit te vinden. Voor een veganistische sauce Hollandaise heb ik al wel ideetjes, die parkeren we echter voor een later moment. Op een plantaardige omelet Siberienne moet ik nog wat langer broeden – aquafaba in plaats van eiwitten? Maar een maqlouba zonder dierlijke ingrediënten zag ik onmiddellijk voor me. Vlees of vis spelen in deze omgekeerde rijsttaart sowieso al een bijrol. Of, zoals de lezer het in zijn mail verwoordt: „De smaak en structuur ervan wordt in sterke mate bepaald door de begeleidende ingrediënten.” Precies. Maqlouba is zo’n gerecht dat er als het ware om vraagt geplantificeerd te worden.

Maqlouba, of maqluba, of maqloubeh is een van de signature dishes uit de Palestijnse keuken, een gerecht dat zelden ontbreekt op feesten en grotere bijeenkomsten. Maar het is zeker niet uitsluitend Palestijns. Ook in de Syrische, de Jordaanse, Irakese en Libanese keuken vormt het een vaste waarde. De naam is Arabisch voor omgekeerd, of ondersteboven, en dat geeft precies aan waar we het hier over hebben. Verschillende lagen groenten, rijst, vlees of vis en/of peulvruchten worden op elkaar gestapeld in een pan, waarna die pan op het vuur gaat tot de rijst gaar is en de hele handel wordt omgekieperd op een schaal, als een upside-down-cake.

Wanneer er vlees in een maqlouba gaat is dat vaak kip, maar het kan ook lams-, geiten- of rundvlees zijn. In kustgebieden wordt het gerecht ook wel met vis en/of zeevruchten bereid. Er gaan soms kikkererwten of linzen in. De meest gebruikte groenten zijn bloemkool, aubergine, uien en tomaat, maar je komt ook wortel tegen, courgette, pompoen, snijbonen en aardappel. De omgekeerde rijsttaart wordt vaak bestrooid met pijnboompitten en peterselie, maar dat kunnen ook andere noten en kruiden zijn. En tot slot wordt er vaak een salade bij geserveerd en soms ook een sausje, dat zo eenvoudig kan zijn als losgeroerde dikke yoghurt.

Ik ben zo vrij geweest de suggestie van de lezer om maqlouba met tofu te maken te negeren. Ik geloof niet dat dit echt iets waardevols zou toevoegen, noch in structuur, noch in smaak. Nee, wij maken onze veganistische versie op basis van groenten, rijst en een kruidige bouillon. En geloof me, dat wordt feestelijk genoeg. Het ligt er natuurlijk een beetje aan hoe hongerig de eters zijn voor wie u kookt, maar in principe heeft u met dit recept voldoende voor zes mensen. Ik stel voor er een frisse salade bij te serveren van tomaat, komkommer, veel bladpeterselie, citroensap, zout, peper en olijfolie. Daarnaast kan ik een tahindressing aanbevelen. Roer hiervoor vijf afgestreken eetlepels tahin, een half teentje knoflook uit de pers, zout en peper, het sap van een halve tot hele citroen en 100 – 150 ml water tot een dikvloeibaar sausje.

Ik wens u een mooie zomer.

Maqlouba

Voor 6 personen 3 middelgrote uien, gepeld; 1 kleine wortel, in stukken; 1 stengel bleekselderij, in stukken; 1 laurierblad; 1 kaneelstokje; 300 g basmatirijst; 2 aubergines, in lange plakken; olijfolie; 1 tl baharat (Midden-Oosters kruidenmengsel); 500 g bloemkool, in kleine roosjes; 3 teentjes knoflook, gepeld; 3 kruidnagels; 3 pimentbollen; 1 tl gemalen kurkuma; 1 grote vleestomaat (bijvoorbeeld een Monterosa of coeur de boeuf), in plakken Snijd 1 ui in grove stukken. Doe ze met de wortel, bleekselderij, laurier, kaneel, peperkorrels en 800 ml water in een pan. Breng aan de kook, draai het vuur laag en laat afgedekt een uur trekken, of zo lang u bezig bent met de rest van de voorbereidingen. Laat de rijst 30 minuten weken in koud water. Bestrooi de plakken aubergine royaal met grof zeezout en laat 20 - 30 minuten staan. Snijd de overige 2 uien in ringen. Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan en voeg de uiringen, een snuf zout en de baharat toe. Bak omscheppend 2 – 3 minuten, draai het vuur laag en laat 20 – 30 minuten stoven. Verhit een vingerkootje olie in een lage wijde pan of wok. Frituur hierin de pistachenootjes 30 – 60 seconden en laat uitlekken op keukenpapier. Frituur de bloemkoolroosjes in porties, zo’n 2 – 3 minuten per portie. Laat uitlekken op keukenpapier en bestrooi met een beetje zout. Spoel de aubergine af en dep droog. Verhit een grillpan en grill de plakken 2 – 3 minuten per kant. Wrijf de kruidnagels en pimentbollen in een vijzel tot poeder. Zeef de groentebouillon. Pers de knoflook erboven uit en voeg de kruidnagel en piment, kurkuma, komijn, 1 tl gemalen zwarte peper en 1 tl zout toe. Roer om. Laat de rijst uitlekken. Kwast de binnenkant van een zware (stoof-)pan (met een diameter van ongeveer 24 cm) in met olijfolie. Bekleed de bodem met een cirkel van bakpapier en kwast ook het papier in. Verspreid eerst de plakken tomaat over de bodem van de pan. Maak hierop een waaier van gegrilde aubergine en zorg ervoor dat de plakken ook (deels) de wanden van de pan bekleden. Verdeel de gestoofde uien over de aubergine en maak hierop een laag bloemkoolroosjes. Bedek alles met een laag rijst. Schenk de bouillon erover. De rijst moet nét onderstaan, voeg zo nodig een extra scheutje water toe. Zet de pan op middelhoog vuur en laat de bouillon aan de kook komen. Draai het vuur laag, leg een deksel op de pan en laat de rijst 20 minuten garen. Zet het vuur uit, leg een dubbelgevouwen schone theedoek over de rijst, leg het deksel er weer op en laat de rijst zo nog 10 minuten staan. Hak de gefrituurde pistachenootjes grof. Haal het deksel en de theedoek van de pan en leg er, omgekeerd, een platte schaal op. Druk de schaal stevig op de pan en keer de pan in een voorzichtige, maar vlotte beweging om. Laat de pan nog 3 minuten staan, zodat de rijst even kan settelen. Til dan de pan op en tadaaa. Bestrooi de maqlouba met pistachenootjes en geef er tahindressing en tomaten-komkommersalade (zie hiernaast) bij. Ook een klassieker aanvragen? Mail uw verzoek naar janneke@nrc.nl